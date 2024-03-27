Ergün Diler

Biden seçilip geldikten sonra en önemli görüşmesini Putin ile gerçekleştirdi. Baş başa 4 saat... Cenevre'deki LEMAN GÖLÜ kıyısındaki Parc de La Grange villasında gerçekleşen tarihi zirvede ne kararlar alındığı hala bilinmiyor. Ancak RUS MEDYASI bir süre önce bu konuyla ilgili bir habere imza attı. Haberde Putin, ABD Başkanı Biden'a "Afganistan'dan çıkarken size gereken desteği sağlarız. Merak etmeyin. Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerimizi dilediğinizce kullanabilirsiniz" diyordu.

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7 Ekim HAMAS saldırısının motivasyonu tam olarak bilinmiyordu! Sonuçları belli bir eyleme kim neden kalkışır ki! Akıl alır gibi değil. Sonra yaşananlar katliam, vahşet malum zaten. Hala sürüp gitmekte kimse de "DUR" diyememekte!

Orada başlayan DALGA MOSKOVA'da başka bir formatta kendini gösterdi.

Açalım...

Putin, saldırı hakkındaki değerlendirmesini yaptı. Rus lider, "Bu suçun, İslam dünyasının yüzyıllardır ideolojisiyle mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda ABD, istihbarat verileriyle dünyanın diğer ülkelerini Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den hiçbir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor. Kanlı katliamı, Rusya'da yasaklanan IŞİD örgütünün üyelerinin gerçekleştirdiğine inandırmaya çabalıyor. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz..." dedi. Satır aralarında ABD'nin UKRAYNA'yı koruduğunu görmek zor değildi! SAVAŞIN YAYILMASINI isteyen ABD'nin, bunu yapması dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyordu...

Fakat saldırı ve sonrasında yaşananlar gerçekten ilginçti. Teröristler kan kusuyorlar yine de olay yerini terk etmiyorlardı. Bir saat kadar orada kalıyorlar, sonra iddiaya göre araçlarına binip uzaklaşıyorlardı. Dünya EL KAİDE ve IŞİD ile sarsılırken, şimdi bir de IŞİD-H çıktı. Yine tüm başkentler tedirgin. Her ülke sıranın kendine geldiğini söylüyor. Akıl alacak gibi değil. Rusya saldırıya uğruyor, ABD askerlerini kaybediyor, İran fatura ödüyor, Çinliler otel baskını yiyor, İngiltere "Bu örgüt bela bir an önce bitirilmeli" çağrısı yapıyor, Fransa neredeyse saldırıya uğramadan YAS ilan edecek frekansa giriyor, İtalya korkudan titriyor, Almanya "Bu tehlikeyle yaşayamayız" diyor, korku dağları sarıyor, ancak bizler BU ÖRGÜT KİMDİR? LİDERİ KİMDİR? GÜCÜNÜ NEREDEN ALMAKTADIR? SİYASİ AMACI NEDİR? gibi soruları sormuyor, sormadığımız için cevap da alamıyorduk...

Moskova'daki Crocus City Hall'da gerçekleştirilen ve 139 insanın hayatını kaybettiği kanlı saldırı, terör örgütü DEAŞ-Horasan grubunu dünyada manşetlere taşıyordu! Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Gabriel Attal'ın katıldığı DGSE toplantısı sonrası, "Saldırı acil durumu" kararı alındı. Asker ve polis devriyeye başladı. MI6'in tecrübeli ismi "IŞİD-H'nin yeni hedeflerinden biri Londra olabilir. Bu ihtimal üzerine ciddi adımlar atıldı" dedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Rusya'daki saldırıdan çıkarımlarımız var. IŞİD-H, Almanya için çok büyük tehlike" diye konuştu. İtalya İçişleri Bakanlığı, "Roma'da ve diğer şehirlerde bulunan havalimanları, tren istasyonları, önemli kültürel ve dini mekanlar da dahil olmak üzere "hassas" alanlarda güvenliğin en üst seviyeye çıkartıldığını açıkladı. ABD zaten 2014'ten bu yana bu örgüt ile savaş halinde. DOHA'da TALİBAN'la yeni yol bulan ABD de, Taliban'la arası iyi olan RUSYA da ÇİN de bu örgütün hedefi.

EVET! ŞAKA GİBİ ANCAK DURUM TAM OLARAK BÖYLE... Dünyadaki süper güçlerin hepsi, orduların tümü, istihbaratların tamamı IŞİD-H'ye karşı ancak biz daha örgütün bulunduğu adresi de liderini de lojistiğini de en önemlisi HEDEFİNİ de bilmiyorduk. ÖRGÜTTEN KORKAN tüm ülkeler kendi içlerinde savaşırken, mücadele ederken nasıl oluyordu da IŞİD-H hepsinin rakibi oluyordu! Onları hasım olarak ilan edebiliyordu! MATEMATİĞİ OLMAYAN BİR OLUŞUM HAYATTA KALAMAZDI. ADIM ATAMAZDI! ANCAK ATIYORLARDI!

Demek ki herkes kandırılıyordu. Belli bir çerçeveden bakılması isteniyordu. Büyük bir yönlendirme vardı!

GAZZE'de hala onlarca çocuk gün içinde hayatlarını kaybederken tüm dünya gözünü Crocus City Hall'a çevirdi. Putin de RADİKAL İSLAMCILAR vurgusu yapıyordu... Konuşmasının öznelerinden biriydi. HAMAS da öyle değil miydi? Öyle tanıtılmadı mı?

Saldırıyı kimin yaptığından daha önemli olan sanırım NEDEN yapıldığıydı!

BİR DÜŞÜNCE BİR AKIM BİR HAYAL ŞİDDET ile anıldığı zaman yan yana getirildiği zaman içi boşalır, boşaltılır. Uzun zamandır var olan İSLAM'ın TERÖRLE yan yana getirilme arzusu burada en aktif fay'dı!

İslam terörle özdeşleştiği zaman "siyasal" özelliğini dilini, duruşunu, kaybetmek zorunda kalır. Terörle, şiddetle İSLAM'ı yan yana getirenler alternatif ve yeni bir dilin doğmasını engellemek istemektedirler. Korkuları aslında budur. Türkiye'de yakın geçmişi hatırlayın. 1960'lardan sonra SOL yükselişe geçmişti. EŞİTLİK-ÖZGÜRLÜK-ADALET sağlam bir temel bulmuştu. Ancak bir akıl devreye girdi. SOL'u şiddetle terörle yan yana getirdi. Ne dediğinden çok ne yaptığı konuşulur oldu. Böylece SOL'un "ÖTEKİ" ve alternatif olmasının önü kesiliyordu! HAMAS'ın başlattığı saldırıdan sonra Moskova'daki eylem de özünde İSLAM'ı "ÖTEKİ" yapmakta, hedefe koymaktadır. Dünyayı parselleyen güçlerin, ne olduğu belli olmayan bir örgütten korkması, çekinmesi hepsinin bir araya gelerek bunu çökertememesi gülünç! Komik! Dahası herkesin aptal yerine konmasıdır!

Dünyanın pek çok yerinde İSLAM, SOL'un boşalttığı alanı diliyle, simgeleriyle, duruşuyla, vaatleriyle dolduruyordu! İSLAM'ın seçenek olarak öne çıkması ve geniş alan bulması önlenmeliydi. Bence yapılanlara biraz uzaktan bakınca kurguyu görmek zor değildi. Hele Rusya'yı sarsan bir örgütün şimdi 2 yıldır mücadele ettiği AVRUPA'ya saldıracağını ilan etmesi ve bunun analizler eşliğinde duyurulması daha da komikti!

Sanırım herkes kendisine verilen rolü yerine getirmekteydi... Olaylara bir de buradan bakalım... Gerçekte hedefe neyin konulduğuna iyi odaklanalım...