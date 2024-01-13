Ergün Diler

JEFFREY Epstein listesi hala manşetlerde. Listenin çok küçük bir kısmı bile, tartışmaları bu noktaya getirmeye yetti de arttı bile... Dün de altını çizmeye çalıştığım gibi bu rüzgar, ABD BAŞKANLIK seçimlerini etkilemeye yönelik bir hamleyi de içinde barındırıyor... Şu an için TRUMP, DEMOKRATLARIN karşısında dik dursa da önde olsa da hiçbir şey garanti değil!

Donald Trump'ın gelmesi başka Nikki Haley'in gelmesi başka DEMOKRATLARDAN biriyle devam ise bambaşka frekanslar getirecekti...

Jeffrey Epstein dosyasına bakıldığında KÜRESEL EKOL'ün içindeki çok önemli figürlerin, prenslerin, işadamlarının, bilim insanlarının, akademisyenlerin siyasetçilerin hedef alındığı görülmekte. Dün de yazdığım gibi TRUMP o EKOL'den olmasa da hesabın içinde...

Epstein'in kardeşi de zaten Wiliam Barr'ı kilit isim gibi sunarak topu TRUMP'a doğru yuvarlıyordu. Dünyanın alacağı son şekilde Epstein listesinden de fayda sağlamak isteyen bir ODAK sahnenin hemen gerisinde durmaktaydı. Bu güç, ABD'nin KÜRESELLEŞME SEVDASINDAN

VAZGEÇMESİ GEREKTİĞİNİ İLERİ SÜRÜYORDU.

Biz bunu en iyi nereden anlıyorduk? Takip ediyorduk? TRUMP'IN ÇIKIŞLARINDAN...

Bir önceki ABD BAŞKANI'NIN 2020'deki DAVOS ziyaretinde AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e, "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız.." dediği sızdırıldı...

Görüşme sırasında Trump'ın, "Bu arada NATO öldü ve biz de NATO'dan ayrılacağız" ifadesini kullandığı da söylendi. AB doğal olarak bu çıkış karşısında ürktü ve bir sarsıntı yaşadı.

Avrupa başkentleri, seçime giden ABD'de tüm dikkatleriyle TRUMP'ı takip etmekte... Çünkü sözlerin "UYANDIRMA" görevi gördüğünü düşünen çok isim vardı. AB tek başına kaldığını, savunmasız olduklarını itiraf edenlerin toplanma yerine dönüyordu. AVRUPA ORDUSU da bugünden yarına olacak iş değildi. Trump da gelmesi muhtemel isimlerin başındaydı! Biden'ın ÇİN'e karşı kurduğu BATI İTTİFAKI'nın Trump'ın gelmesiyle çatırdaması pek mümkün görünmekteydi.

"YENİDEN BÜYÜK AMERİKA" AVRUPA'yı dışarıda tutan anlayışı bağrında besliyordu...

Epstein listesine rağmen AVRUPA'nın gündeminde "YA TRUMP GELİRSE" korkusu vardı! Bütün gizli açık toplantılarda artık bu konuşulmaktaydı. Bunlardan biri de hemen hemen hiç siyasi açıklamasını çıkışını duymadığımız Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dı!

Trump'ı hedef alan Lagarde, "Tarihten ve görev süresinin ilk 4 yılını yönetme biçiminden ders çıkarmamız gerekirse, bu bariz bir tehdit..." çıkışına imza attı.

Lagarde, France 2 TV'ye verdiği röportajda, Trump'ın başkan olarak ilk dönemini yönetme biçiminin, iktidara geri dönme olasılığıyla ilgili endişeleri artırmak için yeterli olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı söyleşide "Tarihten ve görevinin ilk 4 yılını yönetme şeklinden ders çıkarmamız gerekir. Sadece ticaret tarifelerine, NATO'ya bağlılığa ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile geçmişte yani Trump döneminde ABD'nin çıkarları Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumlu değildi..." ifadelerini kullandı.

Aklı başında olanlar, Lagarde'ın yorumlarının, merkez bankası liderlerinin siyasi konulara müdahil olmaktan kaçınma yönündeki alışılagelmiş uygulamalarında bir sapmaya işaret ettiğini söyledi.

Lagarde'a ikinci bir Trump başkanlığının Avrupa'yı Rusya'nın geniş çaplı istilasına karşı Ukrayna'yı desteklemede yalnız bırakıp bırakmayacağı soruldu. Bence bilinçaltında yatan korku buydu! Lagarde bu soruya, "ABD Kongresi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü korkunç savaşa derinden düşman olan ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek olan bir dizi seçilmiş üye var. Bu nedenle böyle bir şey mümkün değil. Amerika gibi bir başkanlık sisteminde bile Kongre'nin önemli bir güce sahip olduğunu unutmamalısınız..." şeklindeki ifadeleri kullanarak cevap verdi.

Daha önce sık sık yazmıştım!

2018'de DERİN ABD ile DERİN AVRUPA'nın DER SPIEGEL'de birlikte yaptığı KAPAK vardı. Orada Trump-Putin-Erdoğan- Cinping durdurulması gereken liderler olarak anlatılıyordu.

AVRUPA'nın ve ABD'deki KÜRESEL EKOL'ün en büyük korkusu buydu. Trump bir şekilde RUSYA BAĞLANTISI üzerinden estirilen fırtınadan sağ çıkamadı, seçimleri Joe Biden'a kaptırdı. Aradan 4 yıl geçti. O KAPAK hala canlı. Korkular da... Trump'ın KÜRESELLEŞMENİN

SONU TEZİ herkes tarafından bilinmekte. SIR da değil. Ancak ABD'nin bundan nasıl sıyrılacağı nasıl kenarda duracağı muamma!

Önümüzdeki günlerde belli ki KÜRESEL sonuçları olacak önemli gelişmeler yaşanacaktı.

Epstein LİSTESİ de DOSYASI da burada kullanılacaktı. Başka adımlar da gelecekti. Bu evrede yaptığı çok iş olmasına rağmen ortalarda görünmeyen CIA BAŞKANI William Burns'e dikkat edilmeliydi. Burns, Çin için en ciddi adımı atanların başında geliyordu! Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesinden önce MOSKOVA'yı gizlice ziyaret ettiği anlaşılan BURNS, 2021'de ABD'nin Çin ile askeri, ekonomik ve teknolojik rekabeti kızıştığı için stratejik bir hamle yaptı. ABD istihbaratı, bu rekabete uyum sağlamak üzere büyük değişime gitti. Burns bunu "Çin Halk Cumhuriyeti'nin teşkil ettiği tehdit, KÜRESEL meydan okumayı beraberinde getirdi. Bu nedenle ÇİN MİSYON MERKEZİ kuruldu" sözleriyle açıkladı... CIA, Çin'e karşı yapılan istisnai hamlelerin birleştirileceğini duyuruyordu yani... Ve hedef olarak da asla ÇİNLİLER'i değil POLİTBÜRO'yu işaret ediyordu!

Burns, Epstein dosyasına ilk farklı bakanlardandı. Hazırlıkları vardı. Bakalım AVRUPA'yı titreten TRUMP korkusu ABD içinde dindirebilecek miydi!

Bu sorunun cevabı, dünyanın gideceği yeri işaret edecekti...

Tek bildiğim çok sürpriz gelişmelerin yaşanacağıydı.

Seçimlerden önce seçimleri iptale kadar gidebilen olaylar dahil... Kavga öyle büyük ki, TARAFLAR ellerindeki son kurşuna kadar kullanacaklardı...

Epstein listesi ilk ciddi MEKAN BASKINIYDI! İnanmayan beklesin ve izlesin...



NOT: Epstein listesindeki Doe-107, mahkemeye başvurdu:

Ne olur ismimi açıklamayın.

Çok sarsıcı olur.