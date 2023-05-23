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TÜRKİYE bu PAZAR ikinci tur'a gidiyor. 14 Mayıs'a kadar olan sürede Kemal Bey'in arkasında duran her şartta desteğini sunan YABANCI MEDYA da rotasından saptı. CHP'yi yalnız bıraktı...

Bence hala cevap bekleyen soru şuydu: Daha önce SİYASET ÜSTÜ BİRİNİ İŞARET EDEN KEMAL BEY bu seçimlerde neden ısrarla kendisini öne çıkardı?

Neden kimseyi dinlemedi? Ya da kimleri dinledi? Bu soruların cevabını bilen yok! Muhtemelen PAZAR'dan sonra da Kılıçdaroğlu'nun neden ADAY olduğunu öğrenemeyeceğiz!

Ancak ileride bu CEVAP konuşulacaktı....

Neyse...

Biz "CHP ve Kemal Bey neden bu durumda?" sorusunu sorup, cevap arayalım...

Pek çok kırılma noktası var.

Ancak en kritik olanı Meral Hanım'ın masadan kalkması...

3 Mart gibi MASADAN kalktı ve zehir gibi sözlerle durumu anlattı. 14 Mayıs'a giderken gizli gündemlerden biri buydu...

Meral Hanım kameraların karşısına geçip ülkeyi sarsıyordu! "Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür" sözleriyle deprem etkisi meydana getiriyor ve sonrasında siyasi tarihe geçecek çıkışa imza atıyordu: "Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için araştırma şirketlerinin yapacağı çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının, veriye dayalı, rasyonel ve objektif usul ile belirlenmesini istedik. Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi. 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı.

Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir.

Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir...

Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür.

Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız...

Değerli başkanlarım; (Yavaş ve İmamoğlu) siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor..." Bu sözlerin tekrar tekrar okunmasında fayda vardı!

14 Mayıs'ı da 28 Mayıs'ı da anlatıyordu. OYLAR ÇALINDI, SANDIKLARDA HİLE YAPILDI, GÖZLEMCİ YETERİ KADAR YOKTU, CHP VERİLERİ HACK'LENDİ gibi bütün tezleri çöpe atacak olan sözler seçimden 2 ay önce söyleniyordu. Hem de MASA'nın İKİNCİ BÜYÜK BİLEŞENİ TARAFINDAN...

Doğru mu? Kesinlikle...

İYİ PARTİ, MASA'da Kemal Bey'e "SİZ KAZANAMAZSINIZ" diyor ancak Kemal Bey ve diğer bileşenler bunları duymazdan geliyordu. ORTAK ADAY belirleme gibi bir amaç olmadığını AKŞENER kalkınca görüyorduk, duyuyorduk. Yani Kemal Bey kimsenin bilmediği bir ısrarla yürüyordu.

Bu da yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesapları beraberinde getiriyordu.

Kılıçdaroğlu ALDIĞI BİR GARANTİYLE ERDOĞAN'I YENECEĞİNİ SANIYORDU! Bunu da videolarla duyuruyordu.

Mutfakta çay yudumlarken, bunun olacağını düşünüyordu.

Bu kulvarda giden onlarca ANKET şirketi de gazı artırdıkça artırıyordu. Ortaya çıkan tabloda ise Kılıçdaroğlu YÜZDE 55 ile alıyordu!

Seçimin ikinci tura kalacağını söyleyen bile çok azdı. Erdoğan karşıtlığı gözlerini karartmış gerçekle buluşmalarının önüne set çekmişti.

İlk raunt Kemal Bey ve arkadaşlarının yenilgisiyle sonuçlandı. Başkan Erdoğan'ın gücünü göremeyen milletle kurduğu bağı anlamayan yapılanları küçük gören Kemal Bey panikle 15 MAYIS sabahı değişti! "KÜRT OYLARI OLMADAN İKTİDAR GELMEZ" diye düşünen Kılıçdaroğlu aynı sabah yabancı basının "KİŞİLİK NAKLİ" diye tanımladığı değişimle MİLLİYETÇİ OY'lara sarılıyordu! HDP ile ilgili PKK ile ilgili sorulara doyurucu cevap veremeyen Kılıçdaroğlu, sonuçları görünce soluğu ZAFER PARTİSİ'nin yanında alıyordu.

Kemal Bey ışık hızıyla yer değiştiriyordu. Çay içerek yayın yaptığı Twitter bile bu sürate yetişemiyordu. Düşünmeden, ölçmeden, tartmadan gidiyor dağıldıkça dağılıyordu... Yavuz Ağıralioğlu'nun dediği gibi Kemal Bey bir tur daha olsa İSLAM BİRLİĞİ'ne gidip halifelik çağrısında bulunacaktı...

CHP'nin lideri hem toplumu tanımıyor hem Erdoğan'ın başarısını anlamıyor hem de ülkenin ne kadar değiştiğini görmek istemiyordu. İlk tur kaybedilince de oturup hızla bir ANALİZ yapıyor ve rotayı MİLLİYETÇİLİK'e kırıyordu.

ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ?

Oysa MİLLİYETÇİLİK rüzgarını arkasına alan İYİ PARTİ'ydi. Yani Kemal Bey'in ikinci büyük ortağı.

İlk operasyon İYİ PARTİ'ye geldi. AKŞENER masadan kalktı. Döndü. Parti eridi! Bunu yapan da Kılıçdaroğlu'ydu.

MİLLİYETÇİ KANALA DARBEYİ İNDİREN CHP lideriydi. Olan biteni okuyamadığı için bunda bir sakınca görmüyordu. İşler ters gidince ise yaralı bıraktığı İYİ PARTİ'nin üzerine basarak ZAFER PARTİSİ'nin kapısında buluyordu kendini...

Kemal Bey'in seçmeni tanıyamadığı ortadayken, Başkan Erdoğan herkesin tersine deprem bölgesine iniyor insanlara kaybettikleri evlerini, okullarını, hastanelerini veriyordu. Ülkenin sahipsiz olmadığını bu DİLLE anlatıyordu. Hiçbir devletin yapamayacağını yapıyor ve kısa zamanda büyük işlere imza atılıyordu. TEMEL ATMAMA TÖRENLERİYLE ŞÖHRET OLANLAR, TEMEL ATMA TÖRENLERİNİN ALTINDA KALIYORLARDI. Aslında MİLLET yanında kimin olduğunu, olacağını biliyordu.

Sonuçları belirleyen buydu.

Kemal Bey ise masa başında iktidar olacağını sanıyor ve Sinan Oğan'a gidiyordu.

Aradığı desteği bulamıyor bunun üzerine ailesi dışında pek kimsenin tanımadığı ADALET PARTİSİ Genel Başkanı Vecdet Öz'e kadar uzanıyordu...

Kemal Bey'in serüvenleri devam eder mi bilenmez ancak 28 Mayıs "yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar"ın kesim tarihi olabilir! Destek veren YABANCI MEDYA böyle yazıyor...