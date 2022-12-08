8 Aralık!

RUSYA'NIN Ukrayna'ya girmesi doğal olarak ALMANYA'da basıncı artırdı. Dünden beri ALMAN polisi, DARBECİ olarak nitelediği isimlere operasyon yapmakta.

Almanya'da görülmesi mümkün olmayan bir hamle ile 3 bin polis değişik noktalara farklı saatlerde darbe indirmekte.

Peki neler oluyordu?

Almanya bu hale nasıl geliyordu? Kim ne istiyordu?

İlk olarak bakılması gereken nokta BİSMARCK ismiydi...

1 Nisan 1815 - 30 Temmuz 1898 tarihleri arasında yaşayan Otto von Bismarck, ALMANYA'nın birleşmesinde önemli rol oynayan bir isimdi.

Birleşik Almanya'nın ilk ŞANSÖLYESİYDİ!

Schönhausen Kontu ve Lauenburg Dükü olarak da anılan Otto von Bismarck, YENİ ALMANYA'yı KAN ve DEMİR üzerine kuracağını söyledi. Bu nedenle de DEMİR ŞANSÖLYE ismini aldı...

Çok detaya girmeden devam edelim...

Prusya Kralı I. Wilhelm liberallerle çarpışınca Bismarck'ı başbakanlığa atadı. 22 Eylül 1862 tarihinde göreve başlayan Bismarck, meclisteki ilk konuşmasında büyük sorunların "kan ve kılıçla" çözülebileceğini söyledi...

Almanya'nın ulusal birliğini kurmak için yola çıkan Bismarck, "Cermen Konfederasyonu" adına 1864'te DANİMARKA'ya savaş açtı. Alman asıllı olan SCHLESWİG ve HOLSTEİN düklüklerini aldı. Ancak asıl adımı Fransa'ya karşı atmak istiyordu. Alman Birliği'nin kurulması için bu şarttı.

Fırsatı da buldu. Avusturya ve küçük beylikleri himayesine alan Bismarck, İSPANYA hanedanı üzerinden çıkan tartışma sonucu Fransa'ya yürüdü.

III. Napolyon komutasındaki Fransız kuvvetlerini SEDAN MUHAREBESİ'nde yendi.

1870'te...

Frankfurt Barışı ile ALSACE ve LORRAİNE endüstri bölgelerini aldı...

ALMAN ULUSAL BİRLİĞİ böylece kuruldu. Bismarck da ilk ŞANSÖLYE oldu... Bismarck'ın ilk yaptığı işlerden biri de KURUMSAL OLARAK

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'nı oluşturmaktı. 8 Aralık 1870'te bunu sağladı.

Ve Alman Dışişleri Bakanlığı'ndaki en büyük ve en özel salonun ismi BİSMARCK'tı...

Buraya bir nokta koyalım.

Tekrar döneceğiz...

Merkel gidiyor yerine Olaf Scholz geliyordu.

Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, AVRUPA'nın kimyasını bozuyordu.

Scholz hükümeti de tam 8 ARALIK'ta DIŞİŞLERİ BAKANI olarak Annalena Charlotte Alma Baerbock'u atıyordu.

Yeni Dışişleri Bakanı Hannover'deki Humboldt Okulu'na giderken öğrenci değişim programıyla soluğu Florida'da alıyordu. Lake Highland'a geçiş yapıyordu.

YEŞİLLER PARTİSİ'nin önemli ismiydi...

ABD'ye yakın siyaseti de SIR değildi. Eleştirilere rağmen bu kulvarda ısrarla yürümekteydi. Normal aklı başında çoğunluk da DARBECİ denilen isimler gibi düşünmekteydi.

RUSYA'nın UKRAYNA saldırısından sonra en çok zararı gören ALMANYA'ydı.

Ancak hükümet bu konuda net adımlar atamıyor, ABD'nin rüzgarından kurtulamıyordu.

Günden güne de bu politikalara karşı seslerini yükseltenler çoğalıyordu çoğalacaktı...

Annalena Charlotte Alma Baerbock, bu politikalara destek verdiği gibi BAKAN olarak 8 ARALIK'ta atanıyor ve 8 ARALIK 1870'te BAKANLIĞI kuran Bismarck'ın ismini BAKANLIKTAN silip atıyordu. Yani Birleşik Büyük ALMANYA hayalini yeşerten isim gidiyor, ABD'nin peşinden sürüklenen bir ALMANYA iddiası geliyordu...

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar daha çok ALMANYA'yı vuruyor, kazanan ise Washington ile Moskova oluyordu. Bu da artık çıplak gözle bile görünür oluyordu.

Alman basını ise Bismarck'ın isminin silinmesini "Goethe Enstitüsü'nden GOETHE isminin silinmesi ile aynı şey..." diye değerlendirmekteydi. İşte bu iklimde içlerinde bir SOYLU'nun da olduğu AŞIRI SAĞCI bir gruba 3 bin polisle 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapılıyordu. Savcılık, 'zanlıların amaçlarına ancak askeri yollarla ve güç kullanarak ulaşılabileceğinin farkında olduklarını' söylüyordu. Elebaşları ise Heinrich XIII P. R. ve Ruediger v. P. olarak açıklandı. Biri hareketin lideri olan SOYLU, diğeri ise eski bir paraşütçüydü.

Heinrich XIII P. R.'nin, RUSLARLA temasta olduğu bilgisi de paylaşıldı.

İçinde soyluların da, askerlerin de, gazetecilerin de, siyasetçilerin de olduğu bir HAMLE şimdilik çökertilmiş gibi görünmekte.

Ancak ALMANYA'nın aldığı pozisyon daha ne kadar sürdürülür bilinmez.

Büyük bir çoğunluk günün sonunda RUSYA ile savaş gidileceğini düşünmekte...

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler nasıl Lawrence ile ORTADOĞU'yu karıştırıp OSMANLI üzerinden ALMANLAR'ı yendiyse, saf dışı bıraktıysa, şimdi AVRUPA aynısını 6'lı masa üzerinden yapmak isteyecektir...

Türkiye'nin etrafı KÜRESEL HESAPLAŞMA için uzun zamandır elverişli hale getirilmişti zaten...

Başkan Erdoğan belki DÜNYA KUPASI finali için KATAR'a gider oraya davet edilen ESAD ile görüşür ve ilk halka kırılırdı...

Belki sonrasında KARA HAREKATI başlardı...

Bilinmez. Ancak dengelerin çok iç içe geçtiği hassas bir dönemdeyiz. Baksanıza ALMANYA'da DARBE gündeme geliyor, daha ne olsun...

Olan bitene KÜRESEL bakın...

Dertlerimizin sinir uçlarını takip edin, kesinlikle DIŞARIYA ulaşacaksınız...

Bu değişmeyen bir kuraldır...