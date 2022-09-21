Güzel ‘Mir’ örnek

KONU çok... Almanya Merkez bankası bir rapor açıkladı. Tabii felaket... Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekilen raporda, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik sürmektedir.

Sadece gaz ve elektriği yoğun kullanan sektörleri ve ihracatı değil özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir..." denildi. Yani gidişat kötünün de kötüsü denildi. ALMANYA önemli...

Almanlar durumu böyle açıklarken, Putin'in kan davalısı olan Mihail Hodorkovski ortaya çıktı ve BATI'ya seslendi: DAHA ÇOK SİLAH YOLLAYIN. PUTİN'in zaferini engelleyin...

Başkan Erdoğan da ABD'de PBS'e konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ ayağa fırladı... Erdoğan röportajda Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine "Avrupa Birliği yıllardır bizi devamlı oyalamıştır. İster istemez farklı arayışlar içerisine girme durumunda olabiliriz. AB bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek.

Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Putin için GANGSTER ve HAYDUT terimlerini kullanan Hodorkovski, 2003 yılında RUSYA'nın en büyük petrol şirketi olan YUKOS'u EXXONMOBİL'e satmak üzereydi. Ve uyarılara rağmen muhaliflere yardımını sürdürüyordu. Tutuklandı.

2013'e kadar SİBİRYA'da tutuklu kaldı. Hodorkovski içerideyken Almanya RUSYA ile doğalgaz konusunda hızla ilerliyordu. 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2'nin fikir babasıydı.

Merkel göreve gelince projeyi devam ettirdi. ALMANYA ekonomisini, güvendiği RUSYA'ya bağlıyordu. Kimseyi de dinlemiyordu. Berlin artık RUS doğal gazı ve petrolüyle büyüyecek, dünyada ekonomik gücün yanı sıra SİYASİ EGEMEN güç de olacaktı.

Plan buydu.

Merkel, Putin ile çok iyi anlaşıyor ara sıra da ilişkiyi test ediyordu. Bunlardan biri de Mihail Hodorkovski'ydi. Merkel "10 yıldır içeride artık yeter. Özgürlüğünü verin" diye bastırınca Putin geri adım attı. YUKOS'un patronu serbest kaldı. Ve Berlin'e indi. Daha önce de yazdığım gibi AÇIK TOPLUM'a yani SOROS'a yakın bir pozisyon sergileyen Hodorkovski şimdi Londra'da yaşasa da RUSYA'daki bütün ihaleleri, kendi parasıyla kurduğu organizasyonla takip ettiriyor. Kimin ne aldığını ne verdiğini biliyor. Ve günü geldiğinde hesap soracağını düşünüyor. Dugin'in kızını da Putin'in ortadan kaldırdığını belirten Hodorkovski "Putin'le masada anlaşamazsınız" diye noktayı koyuyordu.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, ABD'ye gitmeden önce Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'a indi.

Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf gündeme damga vurdu.

Erdoğan'ın, Vladimir Putin, İbrahim Reisi, İlham Aliyev, İmamali Rahman, Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet ettiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. Herkes bir şey yazdı çizdi.

Özellikle Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı, "Semerkant'ta günün karesi" diye servis edince ortalık toz duman oldu. Bunun etkileri kıtaları bile aştı. Aradan birkaç gün geçince Erdoğan'ın ŞANGHAY'la yakınlaşmasına ilk tepki verildi. Tepki de RUSYA üzerinden verildi...

Nasıl mı? Açalım... MİR'den gidelim...

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri, Rusya'da öteden beri tartışılmakta. MİR, Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmak için 2014 yılında piyasaya sürüldü.

MİR logolu ilk banka kartı, Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar, Mir markalı kartları müşterilerine sundu.

Rusya'da gittikçe popüler hale gelen MİR, Temmuz 2021 itibarıyla 100 milyon adeti bulmuştu! MİR banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almakta kullandığı ve BATI'yı taca attığı bir sistemdi!

MİR markalı kartlar Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya'da kullanılıyordu.

Ruslar 2030'da bu ülke sayısını 30'a çıkarmayı planlıyordu.

Görüştükleri ülkeler ise Küba, Tayland, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Myanmar, Venezuela, İran, Endonezya, Bahreyn, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Azerbaycan, Kıbrıs, Nijerya'ydı...

Geçtiğimiz aya dönelim...

Amerikan Hazine Bakanlığı büyük Türk işletmelerine bir mektup yollayıp, ambargo uygulanan Ruslarla ticari ilişkilerini devam ettirmeleri durumunda ceza uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL SERMAYESİ ayağa kalkmıştı. Hatırlayın...

Erdoğan SEMERKANT'ta o fotoğrafı verince ŞANGHAY'a göz kırpınca CİNPİNG ile yan yana durunca düğmeye basıldı... Bunun üzerine İş Bankası ve Deniz Bank RUS ÖDEME SİSTEMİYLE YÜRÜYEN FİNANSAL İŞLEMLERİ DURDURDU.

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin "Rus ödeme sistemi Mir'in RUSYA dışında yayılmasına izin vermeyeceğiz.

Yardım edenlere yaptırım uygulayacağız" tehdidi burada yankı buldu. İş Bankası ve Deniz Bank sistemi durdurdu.

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank'ın nasıl bir karar vereceği ise merakla beklenmekte... MİR'i kullanan diğer ülkelerin de nasıl adım atacağı bilenmemekte! Ünlü Rus oligark Abramovich'in Türkiye'ye 8 milyar getirdiği, borsaya girdiği diğer isimlerinde sırada olduğu söylenirken Erdoğan SEMERKANT'ta liderlerle o fotoğrafı verdi.

AB de ABD de ayağa fırladı.

RUSYA ile ilişkilere PEK SES ÇIKARMAYANLAR ŞANGHAY işin içine girdi mi deliye dönüyorlardı...

Almanya'daki resesyonenflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin ŞANGHAY'a yanaşması, bankacılık sisteminin devreye girmesi, MİR ve Hodorkovski'nin açıklamaları... Coğrafyalar da isimler de konular da farklıydı.

Ancak mücadele aynı mücadeleydi. Türkiye burada bütün dengeleri bozabilecek ya da yerine oturtabilecek bir oyuncuydu. Bunu MİR kere daha gördük!