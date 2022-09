6’lı masada gaz sancısı

ABD Başkanı Trump olduğu dönemde AVRUPA'nın aşağılandığı bir gerçekti. Trump hemen hemen her zirvede, her toplantıda bunu açık ve net bir şekilde gösteriyordu. Macron da, Merkel de, ABD'nin niyetini anlıyordu. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözü bunu içindi. Trump seçildiğinde ilk giden İngiltere Başbakanı Theresa May oluyordu. Hatırlayın;

MAY oradan çıktıktan sonra ülkesine uğramadan ANKARA'nın yolunu tutuyordu. Zaten BREXIT ile AVRUPA'ya veda edecekleri ortadaydı. Washington- Londra-Ankara arasında bir BAĞ kurulurken birileri de buna itiraz ediyordu. Bu da 15 Temmuz'u getiriyordu.

Seçimleri Trump değil de Hillary kazansa belki 15 TEMMUZ yaşanmayacaktı...

Neyse...

Bu ÜÇ'lü arasında Rusya yoktu. Daha doğrusu vardı da kenarda bekliyordu... Zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktı.

Ancak kurguyu kimse bilmiyordu. Tarihler 24 Şubat'ı gösterdiğinde RUSLAR UKRAYNA'ya daldı. Ve AVRUPA için geri sayım başladı. DEMİR-KÖMÜR ikilisiyle EKONOMİK dev haline gelen, eşsiz donanma ve ordular kuran, iki dünya savaşı çıkaran ALMANYA şimdi bütün gücünü PETROL-GAZ'dan alıyordu. Ancak bir sorun vardı! Ortak olarak baktıkları Moskova yanlarında değildi.

Vanaları kapatınca gaz fiyatları 2022'de tam 15 kez artıyor Berlin kara kara düşünmeye başlıyordu. Önlerinde cevabı olmayan bir soru duruyordu!

Krizden nasıl çıkılacaktı?

Rusya'ya tamamen VEDA edemiyorlar yerine başka bir tedarikçi koyamıyorlardı.

Savaşı büyütüp Moskova'ya yürüyecek güçleri de yoktu.

Öyle ya da böyle ETKİSİZ kılınıp tasfiye edileceklerdi.

Artık AVRUPA'da bunu görmeyen kimse yoktu.

Bunun elbette en büyük yansıması burada olacaktı.

KÜRESEL İLİŞKİLER BÖLEYDİ.

Peki dünya ekonomisinin ÜÇ BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLAN BİRLİK göz göre göre batacak mıydı? 500 milyon nüfuslu 27 ülkenin oluşturduğu İTTİFAK hiçbir şey yapmadan dağılacak mıydı?

Bunların cevabı önümüzdeki 10 yılların manşetlerini de belirleyecekti... Dünyada hiçbir ülkenin kuramayacağı kadar büyük bir hızla en ETKİLİ DONAMASINI kuran, ordularını MEYDANA GETİREN ALMANYA, ŞİMDİ YİNE SAHNE ALMAK İSTİYORDU. Tek gündemleri buydu. Sadece ABD'yi korkutmak ve başlarını erkenden belaya sokmak istemiyorlardı...

Rusya UKRAYNA'da istediği gibi at oynatırken, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu.

Birkaç gün önce yapılan bu konuşma pek burada yer bulmadı. Ancak GELECEĞİ İŞARET ETMESİ AÇISINDAN ÇOK KRİTİKTİ!

Christine Lambrecht, Almanya'nın Avrupa'nın lider askeri gücü olacağını açıkladı!

Lambrecht, "Her şeyden önemlisi bizim, Almanya'nın, değişmesi gerektiğidir...

Şunu açıkça söylememe izin verin: Bu değişimi sağlamazsak gelecekte güvende yaşamamız mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı. Konuşmasında sıklıkla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, jeopolitik açıdan büyük bir dönüm noktası oluşturduğuna vurgu yapan Lambrecht, yaşananlardan önemli dersler çıkarılması gerektiğini savundu. Alman Bakan, "Bizim, tehlike anında, hem kendimizi hem ittifakımızı savunabilmemiz için güçlü, savaşmaya hazır silahlı kuvvetlerine ihtiyacımız var.

Bu, 2022 yılında artık sadece teorik bir fikir oyunu değil, bir realite" şeklinde konuştu. Ve şöyle devam etti: "Almanya'nın büyüklüğü, coğrafi konumu, ekonomik gücü, kısaca ağırlığı, bize bir liderlik rolü yüklüyor. İstesek de istemesek de... Askeri olarak da bu geçerli. Almanya'nın bu rolü oynamaktan korkması için bir neden de yok, Almanya bunu başarabilir. ABD gelecekte Avrupa'nın güvenliğini muhtemelen aynı ölçüde garanti edemeyecek. Bunun ne anlama geldiği çok açık.

Biz Avrupalılar, en başta da biz Almanlar, başka güçler bize saldırmayı akıllarına dahi getirmeyecekleri şekilde, askeri güç gösterebilmek için, daha fazla adım atmalıyız...

ABD iç siyaseti, bizim güvenliğimiz için çok büyük önem taşımakta. Donald Trump'ın başkanlığı, ABD'nin güvenlik garantilerine bağımlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu bağımlılıkla ilgili soru işaretlerini de gündeme taşıdı...

Gücümüzü geliştirmek zorundayız... Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum.

Askeri güvenlik, keyfi, pahalı oyuncaklarla oynanan bir oyun değildir. Askeri güvenlik DEVLETİN ana görevidir.

Bundan feragat edilmeyecektir.

Büyüme zorunludur! Yatırım zorunludur..." Benim 24 Şubat'tan bu yana yazdıklarım artık su yüzeyine çıktı. Eteklerdeki taşlar dökülmeye başlandı.

Sadece gördüklerine inananlar için söylenecek söz yoktu. Ancak yeni bir dünya kuruluyordu ve TÜRKİYE burada yerini alacaktı. Rusya'nın başlattığı SAVAŞ ne yazık ki çok daha uzun sürecekti. Bunu gören ALMANYA "AYAĞA KALKMA KARARI" alıyordu. Bunu daha önce yapmışlardı. Şimdi birinci ağızdan ilan ediyorlardı.

Zorluklarla birlikte acıların çok yaşanacağı bir evreye girilmekteydi. Belki arada bir BARIŞ havasının estiği dönem görecektik. Ancak SAVAŞIN ASIL ŞİMDİ başladığı gizlenen büyük gerçekti...

Avrupa Birliği GAZA yenilmek istemeyecek, Rusya ve arkasındaki ABD de, ordu KURMALARINA İZİN VERMEYECEKTİ...

Gerilim hiç eksik olmayacaktı... GAZ SIKIŞMASI giderek can yakacaktı... Avrupa'daki GAZ sancısı burada 6'lı masayı dağıtacaktı. BREXIT ile birlikte eski ortaklarına veda eden Londra ise Ankara'ya kırmızı halı sererek AB'ye dönüşün önünü kesmek için uğraşacaktı. 2023'e giderken SÜRPRİZ JESTLERLE seçim alınacaktı...

AB'nin kaybetmesi için adımlar sıklaştırılacaktı. Koca koca devletler gaz faturalarıyla inlerken Türkiye önündeki engelleri aşacaktı... Kraliçe II.

Elizabeth'in bir konuşmasında yaptığı "Türkiye'nin eşsiz şahane pozisyonu..." vurgusu şimdi yaşanan savaşı da Ankara'nın rotasını da belirliyordu. Peki bütün bunlar kolay mı olacaktı? Elbette hayır... Ancak olacaktı...

Türkiye 100 yıl sonra başka bir role soyunuyordu. Asıl seçim buydu...