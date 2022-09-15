Game of Thrones!

Kraliçe'nin ölümü, haliyle İNGİLTERE'yi yine manşetlere taşıdı.

Yaşanacakların Türkiye'ye de etkisi olacaktı. Bu net... İki gündür yazdığım gibi baba Kral Charles ile oğul Prens William arasındaki savaş MÜREKKEPLE yazılmaya başlandı bile... Yemin töreninde HOKKA'ları KRAL'ın kolunun altına koyan akıl, önceki gün de mürekkep sızdıran kalemleri KRAL'ın eline tutuşturdu. Birileri ısrarla "zafiyet görüntüsü" vermeye çalışıyordu. Beceriksiz KRAL'a oynuyorlardı! Hatta kameralarda arkada duran görevliler bıyık altından Kral'a gülüyordu. Kraliçe'den önce eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Windsor Kalesi'ndeki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Tam o evrede garip bir şey oldu. Kraliçe II. Elizabeth ile 70 yılı aşkın süre evli kalan Philip'in VASİYETİ AÇIKLANMADI... Londra Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı Yargıç Andrew McFarlane, 1910 yılına dayanan bir düzenleme kapsamında, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesine gizli tutulmasına hükmetti. "Neden?", "Niye gizli olsun ki?" gibi sorular aklımıza gelse de GİZLENMESİ şarttı!

Geçtiğimiz yıl ise KİLİTLİ KASALARDA TUTULAN VASİYETLERİN bir bölümü, bir YARGIÇ tarafından açıklandı. KRALİYET AİLESİ üyesi oldukları halde GİZLİ BİLGİLER erişime sunuldu. 30'dan fazla KRALİYET üyesinin vasiyeti ilan ediliyordu. Ancak yine de büyük bir HATA yapılıyordu! Mahkeme tarafından yayınlanan orijinal listede yer alan bir isim, Edward VII'nin yakın arkadaşıydı. Bu ismin de vasiyeti gizli tutulmuştu. Ancak kendisinin KRALİYET AİLESİ üyesi olmadığı bilinmekteydi. Bu kişi Leopold de Rothschild'di...

Açıklanan VASİYET LİSTESİNDE Teck Prensi Francis Joseph Leopold Frederick, Fife Dükü Alexander William George, Battenberg Prensi Maurice Victor Donald, Mecklenburg-Strelitz'in Dowager Büyük Düşesi, Lord Leopold Louis Mountbatten, Helen Frederica Augusta, Prenses Helena Augusta Victoria, Büyük Britanya Prensesi Frederica Sophia, Prenses Louise Victoria Dagmar, Norveç Kraliçesi Maud Charlotte Mary Victoria, Connaught Prensi Arthur, Argyll Düşesi Prenses Louise Caroline Alberta, Battenberg Prensesi Beatrice Mary Victoria Feodore, Kraliçe Mary, Gloucester Prensi William, Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, Danimarka Prensi George Valdemar Carl Axel vardı. Ancak İngiliz bankacı, safkan at yetiştiricisi, Edward VII'nin sırdaşı Leopold de Rothschild siliniyordu. HATA oldu denilerek gizleniyordu...

Rothschild'ın o listeye nasıl girdiği hala bilinmiyordu! Tabii konu KRALİYET AİLESİ olunca işin magazini de hiç bitmiyordu... Yazılanın çizilenin haddi hesabı yoktu. Mesela kral olan Charles'ın, kraliyet ailesinin sünnetçisi Haham Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği dedikodusu tavan yaptı. Kral I. George'a kadar uzanan bir gelenek olduğu iddia edilirdi. Şimdi KRAL olan Charles'ın babası Philip de pas geçilmezdi. Philip'in annesi Battenberg Prensesi Alice'ti. Kraliçe II. Elizabeth'in kayınvalidesi olan ALICE, Kraliçe Victoria'nın torunu olarak Windsor Kalesi'nde dünyaya geldi. Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew ile evlenince PRENSES oldu.

1917 yılında Yunan kraliyet ailesi sürgün edilene kadar Yunanistan'da yaşadı. Hastalandı. Tedavi oldu. Tekrar Yunanistan'a döndü. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nda YAHUDİ AİLELERE büyük yardım sağladı. Savaş bitiminde ORTODOKS KİLİSESİNE kendini adadı. Sonra oğlu Philip ve gelini Kraliçe Elizabeth tarafından BUCKINGHAM'a davet edildi. Gitti. Orada iki yıl yaşadı. Öldü. Cenazesi daha sonra Kudüs'te ZEYTİNDAĞI'ndaki mezarlığa defnedildi. Kudüs işin içine girince anında yorumlar patlıyordu. Bu kadarla da sınırlı değildi!

Charles'ın yerine getirilmek istenen oğlu William'ın eşi Prenses Kate Middleton için de aynı söylentiler bulunmaktaydı. Kate'in annesi Carole, Ronald ve Dorothy Goldsmith'in kızıydı. Ailenin Yahudi olduğu yüksek sesle dillendiriliyordu. Prenses Diana'nın annesi Frances Shand Kydd için de aynı kan hattından geldiğini söyleyen çok isim bulunmaktaydı. Kral olan Charles'ın rol modeli büyük amcası Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten'ın eşi de SARAYIN para kaynağı olan ünlü YAHUDİ banker Ernest Cassel'in torunuydu!

Kraliyet ailesinde türbülans çoktu anlaşılan. Ancak şimdi belli ki yenisi başlamıştı. Sanırım RESMİ olarak Türkiye'ye hiç gelmeyen ancak Fransa'ya defalarca giden Prens William, KRAL BABASINA karşıydı! İlginçtir Rothschild'ler Fransa'da çok ama çok güçlüydü. Bir yanda Türkiye'ye defalarca gelen ve burada dostları olan KRAL, diğer yanda ise oğul William...

Game of Thrones yeni başladı... Kimin kim olduğunu yakında daha net anlarız. Türkiye'den yansımalarını görürüz.