Paparazzi!

6'lı masa, Kemal Bey'in öne çıkan adımları, açıklanmayan ADAY, İmamoğlu'nun medya üzerinden masaya yüklenmesi, HDP çatlağı, "KABİNEDE HDP'Lİ BAKAN OLACAK" tartışması, İYİ PARTİ'nin buna mesafe koyması gibi pek çok konu uzayıp gitmekte... Bunlar yaşanırken KRALİÇE II. Elizabeth öldü. Yerine oğlu geldi. Kraliçe'nin ölmeden attığı son imza, yeni kabineydi sanırım...

Gelin olaylara AKIMLARIN MERKEZİ olan LONDRA'dan bakalım...

Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Truss gitti Kraliçe II. Elizabeth'ten kabineyi kurma görevini aldı. Ve kabine hızla oluşturuldu. İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Truss'ın kabinesinde RENKLİLİK öne çıktı. Yani ÖNEMLİ YERLERE BEYAZ OLMAYAN ÖNEMLİ İSİMLERİ GETİRDİ! Mesela ekonominin başına Gana kökenli Kwasi Kwarteng geldi. Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Kwarteng'in ailesi 1960'larda Gana'dan İngiltere'ye öğrenci olarak göç etti. 1975'te Londra'nın doğusundaki Waltham Forest'ta dünyaya gelen Kwarteng'in ismi, Gana yerel dilinde "Pazar günü doğan" anlamına geliyor. Kwarteng, Eton Koleji'nin ardından Cambridge'deki Trinity College'de klasikler ve tarih alanlarında eğitim aldı. Ardından Harvard Üniversitesi'nde burslu okudu. Cambridge'i de pas geçmedi.

Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone kökenli James Cleverly'e emanet edildi. Annesi Sierra Leone'den İngiltere'ye göçen ve babası İngiliz olan James Cleverly, 1969'da İngiltere'de dünyaya geldi. Çocukluğunu Chelmsford'da geçiren Cleverly, daha sonra orduya katıldı. Yaralandığı için orduyu bıraktı. İşletme diploması aldı. Cleverly, öncesinde ise İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. BU GÖREV ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİYDİ. KRİTİKTİ. 15 Temmuz'dan sonra ANKARA'ya ilk gelen yabancı olan İNGİLİZ BAKAN DUNCAN da bu görevdeydi!

Devam...

İçişleri Bakanlığı da HİNT asılı bir isme verilmekteydi. 42 yaşındaki Suella Braverman'ın HİNT kökenli babası Kenya'daki siyasi karışıklıktan kaçarak 1968'de İngiltere'ye göç etti. Morityus'da doğan Hint kökenli annesi ise daha sonra göç ettiği İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) 45 yıl hemşire olarak çalıştı. Braverman, Cambridge ve Paris'te HUKUK eğitimi alıyordu. Braverman, kendisi gibi Hint kökenli eski İçişleri Bakanı Priti Patel'in yerine getiriliyordu. Braverman, 2016'daki rüzgarda BREXIT'i gönülden destekleyen bir isimdi.

Kabinedeki en değişik adımlardan biri de KÜRT KÖKENLİ Zahawi'ye BAKANLIK veriliyor oluşuydu. Irak'ta 1967'de doğan ve Saddam Hüseyin'in iktidara gelmesinin ardından ailesiyle kaçarak 1976'da İngiltere'ye göç eden 55 yaşındaki Nadhim Zahawi, Londra'da Kimya Mühendisliği eğitimi aldı. Daha önce kısa bir süre de olsa MALİYE BAKANLIĞI da yapan Zahawi, HÜKÜMETLERARASI İLİŞKİLERDEN sorumluydu. Başbakan Truss ya da DERİN İNGİLTERE söylemese de açıklamasa da ilan etmese de BEYAZLAR'dan uzak seçimler yaptı. İngiltere'yi bilen herkes bunun bir amaca hizmet ettiğini görmekte. BEYAZ İNGİLİZ değilsen nerede okursan oku ne iş yaparsan yap ne kadar başarılı olursan ol son TAHLİLDE SİSTEMİN DEDİĞİNİ ANINDA YAPARSIN! YAPMAK ZORUNDASIN... Kabine seçilirken buna özenle dikkat edilmiş. Londra belli ki HIZ ve kararlılık istiyordu. VE ARKA BAHÇESİNİ CANLANDRIYORDU...

ARKA BAHÇE ne mi? Tabii ki COMMONWEALTH... Kraliçe II. Elizabeth 27 yaşında TAHTA geçerken, KRAL Charles 73 yaşında bu şansı yakalıyordu. Kral Charles, yemin töreninde 2.4 milyar insana sesleniyordu. Commonwealth'taki 54 ülkeye hitap ediyordu. Commonwealth'te hangi ülkeler var girip bakın lütfen...

Yaklaşık bir ay önce CHARLES daha kral olmadan çok ilginç bir haber yayınlanıyordu. Yıllar sonra hem de...

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı fotoğraflara göre İngiltere Veliaht Prensi Charles, 1992 yılında Türkiye'ye geliyordu. O dönem Prenses Diana ile evliydi. Türkiye'de Meryem ANA'ya, Efes'e giden, Ege sahillerinde cirit atan Prens Charles'ın yanında şimdiki eşi Camilla Parker Bowles bulunuyordu. Diana ile evli olduğu halde kendini burada güvende hissediyor ve tatilin tadını çıkartıyordu. Bu arada Camilla da bir SUBAY ve CENTİLMEN ile evliydi! Kendilerine Ahmet Ertegün eşlik ediyordu. Günlerce burada korumalarla gezen girip çıkmadığı koy kalmayan SEVGİLİLERİN tek kare fotoğrafı çekilmiyordu, sızmıyordu... Prens Charles ve sevgilisi Parker'ı hiçbir PAPARAZZİ takip etmezken, eşi Diana ise paparazzilerden kaçarken Paris'te tünelde can veriyordu. Dünya bu gizli aşkı 1995'te duyarken 1992'de burada ön balayı yapılmaktaydı!

Diana bu ilişkiyi öğreniyor ve Kraliçe'ye anlatıyordu. Bu habere çok üzülen Kraliçe "Ne yapmam gerekir bilmiyorum. Charles ümitsiz vaka..." cevabını veriyordu. Diana çok üzülüyordu. Prens Charles ise KRALİÇE'nin görüşünün aksine KRAL olarak yoluna devam ediyordu. Bu yol kesinlikle TÜRKİYE'ye gelecekti... COMMONWEALTH'e rağmen...

1992'de olduğu gibi... Güvende kalmak için... Ancak şimdi rakibi ana okulu öğretmeni Diana değil, oğulları William'dı...