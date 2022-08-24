Gizli ajanda

RUSYA, ordularıyla UKRAYNA'ya girdikten sonra pek çok gelişme yaşandı. Savaşın boyut değiştirmiş haliyle tabii.

Bunlardan en önemlileri OLİGARKLARIN garip ölümleriydi. Bir de en son Dugin ve kızının hedef alınmasıydı... Dugin meselesi çok önemli. Oraya geleceğim. Ancak önce küçük hatırlatma...

Çok ilginçtir, AVRUPA'yı bitirecek olan GAZ konusunda ölümler yaşanmaktaydı.

GAZPROM'la ilgili pek çok önemli isim evlerinde intihar etti ya da ölü bulundu!

Ukrayna'nın işgalinin ardından geçen üç ayda GAZPROM'la bağlantılı 6 oligark gitti.

BATI'da haliyle "Rusya ortadan kaldırıyor" yorumlarının gelmesi sürpriz olmadı. Mesela İspanya'nın Girona ve Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev, 20 Nisan'da önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettiler!

Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi. Aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiği duyuruldu.

Haliyle şüpheler arttı. Kremlin hedef oldu. Bundan önce de 3 Mart'ta Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligark Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Mikhail Watford'un ölümü tam da Rus oligarklara uygulanan yaptırım haberlerinin ortasında geliyordu.

Watford'un ölümü polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçiyordu. 2000'li yılların başında İngiltere'ye yerleşen ve Mikhail Tolstosheya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren iş insanı servetini, sahip olduğu petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sayesinde elde etti. Böyle olay çoktu.

Gazprom şirketinin üst düzey yöneticisi Leo Shulman, St Petersburg'daki evinde 30 Ocak'ta asılı olarak bulundu.

Sculman'a komşu olan Rus iş insanı Alexander Tyulakov'ın da şüpheli ölüm haberi geliyordu.

Tıbbi cihaz devi Medstom'un sahibi oligark Vasily Melnikov evinde ölü bulunuyordu. Ve başka başka isimler de vardı.

Hepsinin ortak özelliği GAZ işine bulaşmış olmalarıydı.

Gelelim DUGİN'e...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'beyni' olarak nitelenen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Asıl hedef DUGİN'di.

Ancak son anda araç değiştirerek patlamadan kurtulduğu iddia edildi. Rus basınında yer alan haberlere göre cumartesi günü bir etkinliğe katılan ikili, beraber eve gitmek üzere ayrıldı.

Ancak baba Dugin son dakikada başka bir araçla dönmeye karar verdi. Dugin'in kızının içinde olduğu araç Bolshiye Vyazemy köyü civarında patladı. Yetkililer, gazeteci olarak çalışan Darya Dugina'nın patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ancak olaya ilişkin başka detay paylaşmadı. Fakat Dugin'in patlama esnasında çekilmiş boy boy fotoğrafları yayınlandı. Bir baba için en acı kareler servis edildi. Dünya olayı DUGİN üzerinden takip etti. Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Aklı başında insanlar, ilk olarak "Cesedi gören var mı?" sorusunu yöneltti. İkincisi soru ise "Dugin'in patlayan araç karşısındaki fotoğraflarını kim çekti?" oldu. Rus gizli servisinin eylemin içinde yer aldığını öne süren sayısı az etkisi büyük isimler vardı.

BABA ve KIZI hedef alanların araç değişikliğini gözden kaçırması ilginç bir ayrıntıydı. Açıklamalara göre uzun zamandır planlanan eylemde nasıl böyle bir detay atlanıyordu? Festivalden BABA ve KIZIN ayrı ayrı çıktığı nasıl takip edilemiyordu? Patlama anında Dugin olay yerinde olduğuna göre neden iki ayrı araç seçimi yapılmaktaydı?

Olaya ilişkin böyle cevap bekleyen pek çok soru sorabiliriz. Ancak daha ilginç olan ve küçük harflerle sızdırılan bir başka önemli husus vardı. Olaydan bir süre önce Putin'in de hazır bulunduğu Dugin'in de yer aldığı bir toplantı yapılıyordu. Çok özel bir toplantıydı bu. Rus istihbaratı FSB düzenliyordu. Yani DEVLETİN tepesinin yer aldığı GİZLİ toplantıdan bir süre sonra DUGİN ve KIZI hedef oluyordu. Bu suikasttan sonra UKRAYNA'da pek çok askerini kaybeden KREMLİN, haliyle önemli bir kozu eline geçiriyordu. Ukrayna ve arkasındaki güçlerin Dugin ve kızına kast ettiğini öne sürerek içeride SAVAŞ KARŞITLARINA diz çöktürdüğü gibi PATLAMA üzerinden tasfiyelerin de önü açılıyordu. Dün de yazdığım gibi bu eylemden sonra KREMLİN "SAVAŞ DEVAM EDECEK. BARIŞ YOK. SONUNA KADAR GİDECEĞİZ" diyecekti. Ve bu içeride de alıcı bulacaktı.

EN önemli şahsiyetlerden birine suikast düzenlenmesi, RUS HALKINI KENETLEYECEKTİ. Bu suikastla birlikte SAVAŞ devam edecekti. Zaten ABD de vatandaşlarına "Hemen KİEV'i terk edin" uyarısı yapıyordu. Sanki savaş dün başlamış gibi...

Nereden bakarsanız bakın bütün yollar AVRUPA'nın tasfiyesine çıkmaktadır.

Amaç budur. Perde önünde kavga edenler, yani ABD ile RUSYA arkada ellerini birleştirmiştir. İngilizler de oradadır... Dugin'in kızı gerçekten de patlamada öldü mü? Aracın içinde insan var mıydı? Bunları büyük ihtimalle öğrenemeyeceğiz...

Ancak genç gazetecinin ölüm haberi bile GELECEĞİ belirlemede SAVAŞIN tüm hızıyla SÜRMESİNDE etkili olmuştur. Olacaktır... Sık sık yazdığım gibi buna benzer pek çok olay yaşanacaktır. Koca AVRUPA kıtasının tasfiyesi düşünülmektedir... İlk sırada da ALMANYA bulunmaktadır...

Bu gerçekleşirse ÇİN'in kontrolü sağlanacaktır. Silah üzerinden gaz ve petrol üzerinden büyük bir satranç oynanmaktadır.

İstihbarat örgütlerinin de sonuna kadar işin içinde olduğu süreç başladı. Perde aralandı. Belli ki çok şey olacak...