ÇOK kişi Trump'ın Mar-a Lago'daki evine baskın düzenleyen FBI'ın sahte belgeleri yerleştirdiğini ileri sürmekte.
Trump'ın yargılanacağını ve seçimlerde önünün kesileceğini yazan çizen de çok. 30 FBI ajanının malikaneyi basması, 9 saat orada arama yapması ve ardından Başsavcı Merrick Garland'ın "Adalet Bakanlığı'nın 152 yıllık tarihinde daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir soruşturma yapılmadı" demesi, kuşkuyu da tansiyonu da artırdı.
Trump, BM kürsüsünden bile "KÜRESELLEŞMENİN SONUNA GELDİK. O DEVİR KAPANDI" diyen bir BAŞKAN'dı.
KÜRESELCİ değil milliyetçiydi. Yeniden BÜYÜK AMERİKA diyen bir liderdi. Mar-a Lago baskınından sonra orada da MÜRESELCİ- MİLLİYETÇİ çatışması daha fazla yazılır oldu. Daha da ileri gidenler, Trump ile DAVOS'u, Trump ile Klaus SCHWAB'ı, Trump ile Larry Fink'i karşılaştırmaya başladı.
Hatta ABD merkezli koca devlerin bu baskında önemli rol aldığını ileri sürdü. Dünya üzerindeki en güçlü finansal yapı olarak bilinen üç DEVİ...
BlackRock, Vanguard, StateStreet'i... Davos'ta kurucu Klaus Schwab, Mayıs 2022'de "Dünyanın durumunu iyileştirme araçlarımız var" dedi. Trump yanlıları bu çıkışı "Bu odadaki küçük ama önemli bir grup insan, dünyanın şeklini değiştirme gücüne sahibiz" diye tercüme etti.
Trump hakkında başlatılan bu olumsuz rüzgar için adres DAVOS gösterilirken, ilk bakılması gereken DAVOS'taki YÖNETİM'di, PATRONLAR'dı...
Yani
Klaus SCHWABMütevelli Heyeti Başkanı
Peter BRABECKLETMATHE- Başkan Yardımcısı
Mukesh AMBANIGenel Müdür, Reliance Industries, Hindistan
Marc BENIOFFSalesforce, ABD
Thomas BUBERLAXA, Fransa
Mark CARNEY- BM Finans Özel Temsilcisi
Laurence D. FINKBlackRock
Chrystia FREELAND- Kanada Başbakan Yardımcısı
Orit GADIESHBain & Company
Kristalina GEORGIEVAUluslararası Para Fonu Başkanı
Fabiola GIANOTTI- Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Direktörü
Al GORE- ABD Başkan Yardımcısı ve Generation Investment Management'in kurucu ortağı
André HOFFMANN- Roche Başkan yardımcısı
Paula INGABIRERuanda Bilgi İletişim Teknolojisi ve İnovasyon Bakanı
Joe KAESERSiemens Energy AG, Almanya
Christine LAGARDEAvrupa Merkez Bankası başkanı
Yo-Yo MA- Çellist
Peter MAURERKızılhaç Komitesi Başkanı
Luis MORENOAllen & Company
Patrice MOTSEPEAfrican Rainbow Minerals
Ngozi OKONJO IWEALA- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü
Ürdün Kraliçesi Rania
L. Rafael REIFMassachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Başkanı
David M.
RUBENSTEIN- Carlyle Group kurucu ortağı
Mark SCHNEIDER- Nestlé
Tharman SHANGARATNAMSingapur Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı
Jim Hagemann SNABE- Siemens AG, AP Møller-Maersk
Julie SWEETAccenture
Feike SYBESMARoyal Philips
Heizo TAKENAKAJaponya Ekonomi ve Maliye Bakanı
Min ZHUuluslararası Para Fonu Genel müdür Yrd. gibi isimlerden oluşan kadroydu.
2030'de TEK DÜNYA hayali kurduğu iddia edilen oluşumdu.
KAPİTALİZMİN değişmesi gerektiğini söyleyen bu KADRONUN PANDEMİ ile birlikte daha da güçlendiği söylenmekte.
KAPANMA ile birlikte gelen üretimdeki aksamalar, tedarik zincirlerinin kopması zenginleri daha da zengin yaparken çalışanları yoksullaştırıyordu.
Bu evrede her devlet borçlanıyor ancak bu da DOLAR üzerinde gerçekleşiyordu. Dolara güç katılıyordu yani.
Trump taraftarları gelişmeleri MİLLYETÇİ- KÜRESELCİ çatışmasına oturturken, acaba eski BAŞKAN tasfiye mi ediliyordu, yoksa bir ANLAŞMA zemini mi oluşturuluyordu. Tasfiyenin başka yollardan olabileceğini ve 14 FBI görevlisinin TRUMP'a içeriden bilgi verdiğini düşünürsek, ORTAK BİR PAYDA ARANIYOR GİBİYDİ.
Bu asla ve kat'a sadece TRUMP'ın ya da ABD'nin iç meselesi değildi.
Yaşayacağımız dünya ile yakından ilgiliydi.
Soframızdaki ekmekten evde ısınacağımız gaza kadar her şeyi etkileyecek bir mücadele biçimiydi bu...Ancak karşı karşıya gelen güçler de gerçekten DEV'di.
Trump GOLDMAN SACHS ile çalışırken Biden'ın BlackRock ile çalıştığını da unutmamak gerekiyordu.
Devlerin savaşı
ÇOK kişi Trump'ın Mar-a Lago'daki evine baskın düzenleyen FBI'ın sahte belgeleri yerleştirdiğini ileri sürmekte.
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