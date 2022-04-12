'Karl'ı zirve!

GELİN bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan girelim, muhalefetin CUMHURBAŞKANI ADAYI kim olacaktan çıkalım... Savaş ile 2023'te yapılacak seçimler arasındaki GİZLİ BAĞA odaklanalım... Ve bunu yaparken de AVUSTURYA BAŞBAKANI'nın PUTİN'e gitmesini önemle NOT edelim... Viyana'yı PAS geçmeden olan bitene bakalım...

Genelde isimlere ve ilişkilere girmeden yazmaya özen gösteririm. Gerçekten BÜYÜK olan sistemdir. İsimlerin belli ölçüde önemi olsa da yaşananlar bize kontrol edilebildiklerini, manipüle edilebildiklerini, tasfiye edilebildiklerini gösterdi. Son örnek ZELENSKY... Apranti hatası yaparak ülkesinin uçuruma yuvarlanmasının önünü açtı...

Neyse... Konu o değil...

Rusya'nın saldırıları aralıksız sürerken "MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI" diye bazı isimler ortaya atıldı. Doğaldı...

Bunlardan biri Haşim Kılıç'tı. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç "Benim dışımda gelişen bir konu... Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum" dedi. Diğer isim de Mansur Yavaş'tı...

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi üzerine ''Ben görevimin başımdayım. Bu açıklamalar benim bilgim dışımda gerçekleşiyor'' açıklamasında bulundu.

Savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna halkına seslenen Zelensky "Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bütün Avrupa hedeftir. Moskova'nın durdurulması bütün demokrasiler için hayati önemdedir..." dedi. Ukrayna lideri SAVAŞ İKİNCİ AYINA giderken yavaş yavaş konuyu anlamaya başlamıştı!

Elbette PUTİN, AVRUPA'yı hedefe koymuştu. Binlerce kez yazdığım gibi UKRAYNA BURADA HARCANAN ÜLKEYDİ!

Büyük planda onlara düşen rol erimek, silinmek, toprak kaybetmekti...

Başkan Erdoğan'ın BARIŞ için gösterdiği çaba zaten ortada. Dünya hayranlıkla izliyor. Bu net.

Ancak AVRUPA'dan ilk kez önemli bir hamle geldi. Bu hamle medyada küçük haberler arasında yer alacaktı. Belki de hiç yer verilmeyecekti, bilinmez.

Ancak konu çok önemliydi...

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının ardından dün AVRUPA bir ismi PUTİN'e yolluyordu! Bu isim Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'di...

Avusturya Başbakanı "Savaş durmalı. İnsani koridorlara, ateşkese ve savaş suçlarının araştırılmasına ihtiyaç var" mottosuyla Moskova'ya gitti.

Karl Nehammer, KREMLİN yoluna çıkarken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendiriyordu. Ve tabii BAŞKAN ERDOĞAN'ı arayıp bilgi paylaşıyordu!

Karl Nehammer ismine takılmayın. Belki yolda görseniz tanımazsınız.

Ancak AVUSTURYA, AVRUPA'nın ikiz ruhudur! HABSBURG İMPARATORLUĞU'NUN MERKEZİDİR. Avrupa'nın her yerinde gölgesi vardır. İsmini duymadığınız AİLELER ile akrabalıklar ile ortaklıklar ile büyük kurguda büyük rol oynamaktadır. Mesela Frederik, 1440'ta ALMAN KRALI OLDU. 1452'de KUTSAL ROMA İMPARATORU olarak Roma'da taç giydi. Roma'da taç giyen son imparatordu! "Kutsal Roma İmparatoru" demek, "Alman Kralı" demenin fiyakalı bir şekliydi. Ancak arka plan çok daha büyüktü! KUTSAL ROMA GERMEN demek, ALMANYA- AVUSTURYA-MACARİSTAN-HIRVATİSTAN- İSPANYA-PORTEKİZ- BOHEMYA-TRANSİLVANYA'yı da içine almaktadır! Hatta ve hatta Meksika'yı yönetmeye kadar uzanan bir hattı!

İngiltere-Fransa-İtalya da bu frekanstan payını alan ülkelerdi! Avrupa'yı neredeyse 900 yıl bunlar yönetti. Mesela Frederik'in eşi PORTEKİZLİ ELANOR'du!

Habsburg Hanedanı, Hohenzoller Hanedanı, Wettin Hanedanı, Wittelsbach Hanedanı ve Oldenburg Hanedanı gibi ortaklarla birlikte yürüyordu...

Habsburg özeldi! Kutsal Roma İmparatoru sadece onlardan seçilmekteydi!

Bu BAĞLAR tarihin derinliklerinde gizli kalmış değil. Hala canlı ve AVRUPA'ya ruhunu veren bu aileler... Sadece artık HANEDAN olarak bilmiyoruz bunları. Ancak çok güçlüler ve KÜRESEL ÖLÇEKTE hedefi olan bir yapı bu... İşte Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bu ruhu bu ekolü temsil ederek PUTİN'e gidiyordu...

Bütün hanedanları bütün partileri bütün parlamentoları arkasına alarak EURO'nun itici gücüyle Moskova'ya gidiyordu... Sık sık yazdığım gibi AVRUPA (Almanya-Avusturya) "PES" etmeden bu savaş bitmezdi. Bitmeyecekti.

Putin görünürde Ukrayna'ya gerçekte ise AVRUPA'ya saldırıyordu. Bu nedenle bu tarihi ziyaretin, ÖNEMLİ SONUÇLARI olacaktı. NET!

Tam da bu denklem üzerinden Türkiye çok ama çok daha değerli oluyordu.

AVRUPA için AVRUPALI HANEDANLAR için HAYATİ önemde tek ülke haline geliyordu... Erdoğan ile anlaşamazlarsa kesinlikle ve kesinlikle MİLLET İTTİFAKI üzerinden ADAY çıkaracaklardı. Bu nedenle sık sık "İsimler değil EKOL önemli" diye yazıyorum. Millet İttifakı neredeyse tamamen AVRUPALI değerleri taşıyan bir ORTAKLIK...

Bu nedenle çıkaracakları isim AVRUPA'yı savunacaktı. Bu Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü DENGE politikasından vazgeçmek, Rusya'ya cephe açmak, kayıtsız şartsız Ukrayna'yı savunmak, Avrupalı hanedanlarla sağlam bağ kurmak ve ABD-İNGİLTERE çizgisinin karşısına dikilmek anlamına gelmekteydi... Muhalefet bunları yapacak bir adayı öne sürecekti... Aksi mümkün değildi. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, görünmeyen HANEDANLAR üzerinden iç siyasete taşınacaktı...

Elbette biz olaylara böyle bakmazdık. Ancak gerçek buydu... 2023'e giderken AVRUPA'nın kaderi Başkan Erdoğan'ın izleyeceği politikalara bağlıydı...

2023 seçimleri buydu...