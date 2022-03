Aman petrol!

ÇOK tepki çektiği için hatırlayacaksınız.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, üç gün önce UKRAYNA meselesi ile ilgili değerlendirme yaparken ilginç cümleler kullandı.

Johnson "İngilizler de tıpkı Ukraynalılar gibi ÖZGÜRLÜĞÜ TERCİH ETTİ. Brexit budur..." dedi. Yani "Rusya nasıl UKRAYNA için DÜŞMANSA, AVRUPA da bizim için aynı şeydir" diyordu... Alt metin buydu!

Devam...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky devamlı konuşuyor. Ülkesi işgal edildi halk yollarda ancak o konuşuyor. Ve PUTİN İLE ŞARTSIZ GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ ilan etti.

Her türlü formatta Putin ile görüşebileceğini belirten Zelensky "Bu, herkes için uygun bir uzlaşma olur:

NATO konusunda bizimle ne yapacağını bilemeyen Batı için de, güvenlik garantileri isteyen Ukrayna için de ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için de" dedi. Rusya sık sık yazdığım gibi DENİZE KIYISI olan şehirleri almadan masaya gelmez. Gelmeyecek de.

Stratejik olarak bu zor görünüyor. Sanırım Zelensky bunu bile görmüyor bilmiyor.

Konu burada Zelensky ya da Ukrayna değil! Evini barkını sevdiklerini kaybedenler ise hiç değil.

Açalım...

Günlerdir konuşulan konu AVRUPA BİRLİĞİ, Rusya'ya ENERJİ konusunda yaptırım uygulayacak mı uygulamayacak mı?

Her Avrupa başkenti bu sorunun cevabını arıyor.

Ben ise sık sık "Bu mümkün değil. OYUN ZATEN PETROL-GAZ üzerine kurulu" diye yazıyorum...

Avrupa ve kağıt üzerinde müttefik görünen ülkeler Rusya merkez bankasının varlıklarının dondurulması dahil olmak üzere bir dizi yaptırımı hayata geçirdi.

Ancak ABD ve İngiltere'nin yaptığı gibi Rus petrolünü hedef almak kolay değildi.

Çünkü Avrupa, doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden 27 üyeli BİRLİK'ti! KURGUYU sahneye koyanlar RUS PETROLÜNE AVRUPA'NIN SIRTINI DÖNEMEYECEĞİNİ BİLİYORDU. Bunun da hesaplanması hiç zor değildi.

Almanya ve Hollanda, Avrupa Birliği'nin Rus petrolü ile doğalgazına bağımlı olduğunu ve bir gecede ithalatı kesemeyeceğini ilan etti.

Hatta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, "Petrol ambargosu konusu böyle bir adım atmayı isteyip istemediğimizle ilgili değil; petrole ne kadar bağımlı olduğumuzla ilgili" dedi.

Almanya'nın yüksek miktarda Rus petrolü ithal ettiğini ve petrol ithalatını bir gecede durduramayacak başka üye ülkeler olduğunu belirten Alman bakan, "Mümkün olsa bunu hemen yapardık" diyerek Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı için Moskova'ya bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

Ki haklı!

Kömür sektörüne yönelik yaptırımlar Almanya, Polonya ve Danimarka gibi ülkeler için kırmızı çizgiyken;

Hollanda gibi ülkeler için petrol dokunulmaz bir alan. Durum böyle olunca RUSYA KİEV'i yerle bir etse de AVRUPA tepki gösteremeyecekti.

Şu an yaşanan tablo yani PETROL ve GAZ fiyatlarının yukarı doğru seyretmesi, Kremlin'in kasasını dolduruyordu.

Eğer AVRUPA bir sabah kalktığında "Rusya'dan gaz da petrol de almıyoruz" dediği an hem savaş yayılacak hem de petrol fiyatları uçacaktı.

Bu da ENERJİDE dışa bağımlı AVRUPA'yı ölüme sürükleyecekti.

Almanlar, İtalyanlar ya da Hollandalılar bunu hesaplamıyor olamazlardı.

AVRUPA çıkmazda olduğu için yaklaşık bir aydır ANKARA'nın kapısında!

Gelen giden eksik olmuyor.

Erdoğan her gün bir AVRUPALI lideri ağırlıyor.

Çünkü Paris-Berlin hattının kafasına saksı düştü. Çiçekle böcekle daha fazla yol alamayacaklarını anladılar.

Rusya'nın tek başına olmadığını biliyorlar. Bu nedenle düne kadar uzaktan bakış fırlattıkları Türkiye'nin önünde sıraya giriyorlar.

Düne kadar DİKTATÖR dedikleri Erdoğan'la temas kurmak için çırpınıyorlardı.

Rusya ve örtülü olarak ABD AVRUPA'yı bitirmek için bu operasyonu başlattı.

Avrupa'nın çıkış için oyunu bozmak ve nefes alabilmek için tek çaresi var! O da TÜRKİYE... Türkiye'yi ikna edip yanlarına aldıkları an Afrika'dan Körfez'e oradan da Çin'e kadar olan kapılar açılır. Ancak Ankara'ya ne verecekler ne önerecekler? Konu bu.

Avrupa tamamen çaresiz.

Türkiye'nin de AVRUPA'ya dönecek gibi bir hali yok.

Bu nedenle Olaf Scholz gidiyor Mark Rutte geliyordu!

Ve daha çok geleceklerdi.

Türkiye'nin önemini değerini bilmeyenlerin anlamadığı buydu. Her gelişmeyi BATI GÖZLÜĞÜ ile okuyorlardı.

Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun farkında değillerdi. Avrupa da bunu yaşayıp öğrendi.

Rus süngüsünü altında gerçeği gördü!

Savaşı herkes konuşuyor yazıyor çiziyor. Sorulması gereken soru şu? TÜRKİYE KAYBEDER Mİ KAZANIR MI?

Merek etmeyin. Türkiye çok kazanacak. Şartlar tamamen bizim istediğimiz çizgide gelişecek. Daha savaş başlamadan önce yüzlerce kez BÜYÜK OYUNU yazdım ve "Türkiye'yi yanına çeken maçı kazanır" diye not düştüm. Gün bu gün işte! Abartarak yazıyorum!

Türkiye, RUSYA ile yürüse Kremlin'den tapuyu ister. Avrupa ile birlikte yol alacağını ilan etse 27 ülke içinde asıl patron olur! İşte buna EKSEN tercihi deniyor! Türkiye bir UÇAK GEMİSİDİR!

Gittiği yön çok değerlidir...

AVRUPA ORDUSU için start verdiler. Geç oldu ancak oldu. Türkiye'ye "Gel bizimle ol ne istersen al" teklifiyle gelecekler. Çünkü artık BEKA sorunları var!

Güvende değiller. Rusya da YAPTIRIMLARLA ilelebet gidemez. Onlar da içinde petrolü olan gazı olan yer altı zenginlikleri olan kartlarla geleceklerdi.

Hatta AVRUPA'ya ve kıyı bankacılığına akan paralarını bu tarafa yönlendireceklerdi... ABD, operasyonu yapan taraf olduğu için Türkiye'yi Rusya'nın yanında görmek isteyecekti. Krizlerin her ülkeyi sarstığı dönemde İYİMSER yazı yazmak zordur. Ancak bu kadar OLUMSUZ tablo içinde TÜRKİYE parlıyor ve parlayacak. Yeni KÜRESEL SİSTEMDE Türkiye büyük pay alacak. Sadece içeride bir ve bütün olalım, gerisi kolay...