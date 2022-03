Anahtar!

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırması tüm dengeleri bozan bir adım oldu. Özellikle AVRUPA, yaşadıkları BARIŞ içindeki 70 yıldan sonra böyle bir hamle beklemiyordu.

Uzun zamandır ABD'nin bunu bozmak için elinden geleni yapacağını yazıyordum. Yapıyorlar da... Eğer dünyanın gözü önünde olan bitene hala PUTİN üzerinden, Kremlin üzerinden, Sovyetler geri gelecek tezi üzerinden bakmak eksik olur! ABD DERİN DEVLETİ daha önce denediği sonra vazgeçtiği KURGUYU sahneye koydu. Başarılı olur mu olmaz mı yaşayan görecek.

Savaşın ilk gününden beri Putin'i de Rus ordusunu da yaptırımları da ABD'NİN PENCERESİNDEN değerlendirdim.

UKRAYNA'ya asker yollamak, SAVAŞI başlatmak AVRUPA'ya meydan okumaktı.

Zelensky burada bilerek ya da bilmeyerek KULLANILAN isimdi.

Dün Londra'ya bağlandı.

Avrupalı liderlere seslendi...

NATO'nun UKRAYNA üzerinde uçuşa YASAK BÖLGE ilan etmeyeceğini ısrarla ıskalayan Zelensky, bir noktayı öyle ya da böyle anlamıştı! Zelensky "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta durmazsa her şey Avrupa'nın aleyhine olacak. Bize yardım ederek kendinize yardım edin. Jet avcı uçaklarını ve füze savunma sistemlerini almak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bizim ve dolayısıyla sizin için güvenilir garantilere sahip olmak istiyoruz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz ve bu birlikte yapabileceğimiz bir şey. Demokrasinin yıkımını durdurun ve bunu şimdi bizim topraklarımızda yapın, yoksa onlar size de gelir" dedi.

Evet! NATO ve Avrupa Birliği masallarına inanan ve savaşa balıklama dalan Zelensky, AVRUPA'nın hedef olduğunu savaşın üzerinden 3 hafta geçince anlıyordu! Oyunu ya da kurguyu anlayanların başında ÇİN geliyordu! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna krizinde taraf olmadığını ve Batılı ülkelerin, Rusya'yı hedef alan yaptırımlarından etkilenmek istemediğini belirtti. Çünkü İKİNCİ İSTASYON ÇİN'Dİ!

Avrupa ile bağı kesildikten sonra zaten zamanla kontrol altına alınmaları zor değildi. Ancak en büyük ortakları olan AVRUPA can çekişirken Çin, RUSYA'ya karşı küçük de olsa tavır alamıyordu.

EN büyük ortağı ZORDA olduğu halde! Rusya işte böyle bir HAMLEYDİ! Bu nedenle oyun MOSKOVA üzerinden kuruluyordu!

Kremlin üzerinden ABD'nin rakibi olma ihtimali çok fazla olan ve ortaklık bağı güçlü olan iki eksen yani AVRUPA BİRLİĞİ ile ÇİN hedefe yerleştiriliyordu!

Savaşı kışkırtan ABD ve NATO bu nedenle UKRAYNA'ya asla yardım etmiyordu! Etmeyecekti!

Bunları zaten defalarca yazdım. PEKİ TÜRKİYE NE YAPACAKTI?

Avrupa ve özellikle ALMANYA Türkiye'nin ne kadar değerli olduğunu RUS SÜNGÜSÜNÜ görünce anladı.

Avrupa'da hiçbir güç RUS YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAZDI! Böyle bir dirençleri yoktu.

Ancak AVRUPA ile bütünleşmiş Türkiye işin rengini değiştirirdi. Koca AVRUPA bunu göremedi. Bin bir bahane ile Türkiye'yi dışarıda tuttular.

1963'ten bu yana kimsenin anlamadığı fasılları açtılar kapattılar! Günün sonunda tank palet seslerini başkentlerinden duyunca korkudan titrediler! ABD, RUSYA'YA "YÜRÜ" diyerek Avrupa'nın birliğini, ekonomisini, gelecek planlarını ve huzurunu bozdu! Defalarca yazdığım gibi Avrupa'nın nefes alabileceği tek adres Türkiye idi. Bu nedenle herkes Başkan Erdoğan'la görüşmek için sıraya giriyordu.

İçeride de dışarıda da TÜRKİYE'nin önemini anlamayan bazı akıllar, şimdi faturayı önlerinde buluyordu, bulacaktı!

Çin'den, Avrupa'dan, Rusya'dan bakın! Fark etmez! Üşenmeyip geçip ABD'den olayları izleyin! Durum değişmez.

ABD'nin istediği denge de Avrupa'nın gideceği istikamet de Çin'in ulaşmayı arzuladığı adres de Rusya'nın varacağı nokta da

TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ!

Bu savaş, 100 yıllık bir planı getirdi ANKARA'ya sundu. Avrupa ya "AÇIK ÇEK" verip Türkiye'yi ikna edecek ve yırtacak ya da Ankara, Washington- Moskova BLOK'un da kalacak AVRUPA BİRLİĞİ'nin cenazesini kaldıracak. Londra'nın da AVRUPA karşıtı blokta olduğunu unutmayalım tabii...

Bu gelişmeler ışığında Ankara'nın AVRUPA karşıtı blokta olma ihtimali çok daha güçlü... Burada konumunu belirleyerek alacağı PAY çok büyük.

Ayakta kalması giderek güçleşen Avrupa'nın vereceklerinin ise sınırlı olduğunu düşünüyorum.

İçerideki muhalefetin ise bence asıl motivasyonu ülkeyi AVRUPA'nın yanına götürmektir.

Fakat bu hiç kolay değildi!

BREXIT'ten bu yana AVRUPA'dan kopuş net ve hızlıydı. Bu sürecekti.

Berlin-Paris hattı savaşın getirdiği maliyetlerle ve göçle çok zaman kaybedecekti. Kendilerini toparladıklarını sandıkları an ise KUZEY'den İNGİLTERE, DOĞU'dan RUSYA Güney'den ise TÜRKİYE ile çevrelendiklerini göreceklerdi... ABD ise içlerindeydi zaten...

İçeri dönelim... Muhalefetin AVRUPA'nın yanında olduğunu aktardım. Peki neden BAŞKANLIK sisteminden vazgeçilemez?

Çünkü parlamenter sistemle KARAR VERİCİ İKİLİ mekanizmaya dönüşür ve o andan itibaren ülkenin bir yanı AVRUPA'ya diğer yanı ise karşı bloka gider! TÜRK DERİN DEVLETİ buna izin vermek istemiyor sanki! Olan biten bu!

Washington-Londra- Ankara-Moskova yeni dengenin yeni merkezleri olarak sahnede... Yeni bir dünya kuruluyor Türkiye de yerini burada alıyordu...

BENCE..

NOT:Akdeniz'de Fransız savaş gemileriyle de Alman firkateyni ile de karşı karşıya gelmemiz bir tesadüf değil zorunluluktu...

Hepsi büyük YAP-BOZ'un küçük ancak önemli parçalarıydı...