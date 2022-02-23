Büyük oyun

UKRAYNA-RUSYA krizi, ÇİN'deki KIŞ OLİMPİYATLARI'nın bitiminden hemen sonra tavan yaptı. Belliydi.

Yazılacak o kadar çok şey var ki...

Detaydan geçilmiyor.

Putin'in eski imparatorluğu istemesinden Zelenski'nin "Kimseye verecek bir karış toprağımız yok" çıkışına, İngiltere'nin yaptırım adımını atmasından Almanlar'ın Kuzey Akım-2 projesini durdurmasına kadar pek çok hamle var. İyi de gerçekte olan neydi? Sanırım hep beraber konunun özünden kopuyoruz. Günlerdir kıyısından köşesinden dolanarak NATO'yu yazmaya çabalıyorum.

2021 BRÜKSEL

NATO ZİRVESİ bir dönüm noktasıydı. "Beyin ölümü gerçekleşti" denilen NATO'dan KÜRESEL bir OYUNCUYA geçildi.

Garip değil mi bu? İyi de neden ve nasıl oldu bu? Bu hız ne?

ABD-AB ve NATO Ukrayna'ya fısıltıyla "Gel üyemiz ol" çağrısı yaptı.

30 üyesi olan dev teşkilat bir üye daha kazanacaktı.

Ancak Rusya, haritayı önünüze aldığınızda abartılı bulacağınız bir tepki gösterdi. Ordusunu UKRAYNA SINIRINA yığdı. Ukrayna da hemen BATI'ya dönüp "Bize yardım edin" talebinde bulundu. BATI da "Merak etme sonuna kadar yanındayız. Yaptırımlarla Putin'i dize getireceğiz" sözünü verdi. Karşılıklı sözler havada uçuşurken, Putin çıktı; Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı aldı. Böylece, KARADENİZ, KERÇ

BOĞAZI ile AZAK DENİZİ, Ruslar'ın çok güçlü oyun alanı haline geliyordu...

Kırım meselesinde de BATI YAPTIRIMLA

Kremlin'in karşısına çıktı! Almanya, Rusya ile ticaretini 10 kat artırdı! Bu kez ekonomik yaptırımlarda öncülüğü Londra aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Karadeniz Kalkınma ve Yeniden İnşa Bankası, Is Bank, Bank Rossiya, Joint Stock Company Genbank ve Promsvyazbank'ın varlıkları donduruldu.

Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'e de seyahat yasağı getirildi. Putin muhalifi Navalny'nin YOUTUBE'dan "Putin'in 1 milyar dolarlık sarayı" yayını sonrasında sokaklar karışıyor, sahneye Putin'in SIRDAŞI Arkady Rotenberg çıkıyordu. Ve "O saray benim" diyordu. Arkady Rotenberg, Putin'in judo arkadaşıydı... Rotenberg kardeşler gaz konusunda RUSYA'nın en etkili oyuncusu ve SGM'nin sahipleriydi. Putin konu olduğu zaman bu aile YASAKLI oluyordu.

Hatta ajan Skripal İngiltere'de zehirlendiği zaman da ALTIN VİZESİ İPTAL olanlardan biri de yine Rotenbergler'di.

Yahudilerdi... Tıpkı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gibi...

Rusya, Gürcistan'da, Kırım'da ve son olarak da Donetsk ile Luhansk'da aynı hattan ilerliyordu...

Ve garip bir şekilde Putin NATO'yu "Sakın Ukrayna'yı üye olarak almayın" diye uyarıyordu.

NATO da çıkıp "Sana ne, sana mı soracağız.

30 üyeyi sana danışarak mı aldık" demiyordu.

ABD bunu demediği gibi devamlı olarak istihbarat paylaşımı yapıyor "RUS ORDUSU

KİEV'e kadar ilerleyecek.

Çok sivil kaybı olacak..." fısıltılarını dolaşıma sokuyordu.

Korkuyu büyütüyordu.

Biri de çıkıp "Ya Putin Ukrayna'dan sonra vitesi artırır ve NATO'yu dağıtın derse, dağıtacak mıyız" sorusunu sormuyordu.

ORDUSU olmayan AVRUPA, ABD'nin basıncıyla Rusya'nın presiyle büyük korku yaşıyordu... Uyuyamıyordu.

Rusya UKRAYNA meselesine dalmasa, ABD de Ukrayna'ya NATO üzerinden açık çek vermese bu kriz olur muydu? Olmazdı tabii ki...

ABD Başkanı Biden gelir gelmez iki önemli ZİRVE yaptı, yaptırdı!

Biri Çin ile ALASKA'da.

Diğeri ise CENEVRE'de PUTİN'le... Önceki akşam Putin'i izleyince aklıma ilk gelen "ABD, Rusya'ya imparatorluk sözü vermiş..." oldu. ABD ve NATO istese, Rusya asla ve kat'a böyle alan bulamaz.

Bu net. Ancak rakibi RUSYA'yı yücelten ABD, AVRUPA'yı silikleştiriyor.

Çin ile olan mücadelesinde RUSYA'yı yanına alıyordu.

Ödülünü de vererek... En son KAZAKİSTAN'da yaşanan KALKIŞMADAN sonra RUSYA olaylara müdahale ediyor. Sınırlarını da doğal olarak ORTA ASYA'dan Karadeniz'e kadar uzatıyordu!

ABD zaten ASYA'nın güneyinde ve pasifikte tüm gücüyle vardı.

Hindistan ile Güney Kore ile Japonya ile Avustralya ile yeni adımlar atıyordu.

Kurduğu özel yakınlıkla ÇİN'e karşı orada da bir SET oluşturuyordu.

ÇİN'i kontrol etmek için çevrelemek için...

Ancak işin bir de AVRUPA'ya uzanan TÜRK DÜNYASINI da kapsayan tarafı vardı.

ABD galiba ORTA ASYA ve AVRASYA'da RUSYA'ya eski gücünü vererek yürüyecekti.

Böylece ÇİN ile baş başa kalırken, AVRUPA'yı da ligden düşürüp kolay kontrol edilir hale getirecekti.

Burada önemli olan TÜRKİYE'nin ne yapacağıydı! Ya da ABD ile Rusya'nın bizden ne isteyeceği! ABD ile NATO'dayız! Rusya ile sıcak ilişkiler içinde!

Eğer TARAF olmaya zorlanacağımız bir rol bize gelirse o zaman ANKARA ne yapacak?

Üzerinde durulması gereken bu. Doğru soru bu! Konu dönüp dolaşıp defalarca yazdığım gibi "TÜRKİYE'NİN EKSENİ ÖNEMLİDİR" meselesine dayanıyor!

Türkiye'nin bir eliyle BATI'ya diğer eliyle de DOĞU'ya uzanacağı dönemin biteceği bir periyot başlamış gibi...

UKRAYNA-RUSYA krizi bizi içine çekecektir...

Başrolde NATO olacaktır...

Ülkelerin dünya üzerinde yer değiştirmesini önlemenin en güzel yolu, tansiyonu yükseltip savaşı göstermektir. Şimdi bu oyun başladı... BÜYÜK OYUN hem de... Böyle durumlarda herkes aklını birleştirmelidir... Fırsat da var risk de...

Benim gibi düşünen pek yok. Umarım yanılan ben olurum...