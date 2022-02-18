Patron NATO!

FRANSA Devlet Başkanı Macron'un "Beyin ölümü gerçekleşti" diye tanımladığı NATO ne oldu da son günlerde CANLANDI, gelip dünyanın merkezine oturdu. Kim nerede ne zaman buna karar verdi?

Sanırım Ukrayna- Rusya meselesini anlamadan önce dönüp bakılması gereken nokta burasıydı.

2019'da Londra'da yapılan NATO ZİRVESİ önemliydi.

Sonuç bildirgesi daha da önemliydi! İLK KEZ KONU ÇİN'E geliyordu. Çin'den hem mücadele edilmesi gereken bir sorun, hem de bir fırsat olarak söz ediliyordu. PEKİN'in daha fazla mercek altına alınması gerektiği de vurgulanıyordu. ABD Başkanı Trump'ın ısrarıyla "ÇİN NOTU" düşülüyordu...

Aradan 2 yıl geçiyor Trump gidiyor, Biden geliyor ve NATO için bambaşka bir PARANTEZ açılıyordu. 2019'da ÇİN ile ilgili net bir ifade kullanmayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de makas değiştiriyor "İttifak üyeleri Çin'in yükselişine ortak bir yanıt vermelidir" noktasına geliyordu.

2021'deki zirvede Biden yer alıyor ve Çin için açık ifadeler kullanılıyordu. NATO, Çin'in davranışlarını "sisteme bir meydan okuma" diye tanımlıyordu. NATO Çin'i ÖTEKİ yaparken Stoltenberg, zirvede alınan kararları "çok önemli bir an" olarak anlatıyordu...

Çin öncelikli olarak hedefe konuluyor, ve görev NATO'ya veriliyordu. Bunun ana kumandası da Biden'daydı...

Zaten UKRAYNA meselesinde de görüldüğü gibi RUSYA ile şiddetli gerilimi yaşayan ülkelerden biri ABD ise diğeri İNGİLTERE'ydi. Rusya tehdidi ortaya çıkınca ya da çıkarılınca NATO bir anda "AVRUPA İÇİN OLMAZSA OLMAZ"a geliyordu. "Beyin ölümü gerçekleşti" noktasından "NATO'suz olmaz'a" gelinmesi de ilginçti.

NATO ZİRVELERİNDE Çin'i, SİLAHLANMA-AFRİKA- BASRA KÖRFEZİ-ALTYAPI-İLETİŞİM- ARKTİKA-GÜNEY ÇİN DENİZİ gibi parantezlerde inceliyorlardı... Ve durdurmak ya da kontrol etmek için bir yol aranıyordu. Tabi bir de KAHRAMAN.

İşte bu kahraman belli ki artık NATO'ydu...

Önümüzdeki günlerde çok daha fazla rol alacağı ortadaydı.

Mesela ÇİN ABD'den sonra silahlanmaya en çok bütçe ayıran ikinci ülkeydi. Silahlarının önemli bir kısmını NATO'nun rakibi Rusya'dan ediniyordu.

Çin firmaları da buna karşılık Rusya'ya acil ihtiyacı olan makinelerle, doğal gaz ve petrol sanayisi için gerekli olan alt yapı sistemlerini satıyordu.

Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiği için Batı ülkelerinden ambargo yiyordu. Bunu da ÇİN ile yakınlaşarak aşıyordu. Aynı şekilde Çin başka noktalara da uzanıyordu!

İpek Yolu altında iş birliğine gittiği 16 doğu ve güneydoğu Avrupa ülkesine ucuz krediler veriyor ve onların alt yapı sistemlerini kuruyordu. Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ve NATO üyesi devletler de vardı. Bu ortaklıktan en fazla faydalanan ülkeler, NATO üyesi olmayan beş Batı Balkan devletiydi.

Mesela daha 7 Mayıs 1999'da aradaki gerginliği anlayacak bir gelişme yaşanıyordu! NATO Belgrad'taki ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'ni vuruyordu. Sırplar'a yapılan operasyonda canı yanan ÇİN oluyordu...

Ukrayna-Rusya meselesi büyük kavganın küçük bir alanı. Endüstri 4.0-digjital üretim-yüzde 30 az mühendislikyüzde 70 daha az enerji kullanımı-yeni iş kollarıkilit vurulacak sektörlerhızlı üretim ve ulaştırma gibi yeni dünyanın kapısını aralayan pek çok gelişme var.

Hepsinin yeni patronu 2021'deki zirvede alınan kararla NATO...

Ukrayna'nın NATO'ya girmek istemesi, Rusya'nın buna şiddetle karşı çıkması ve bunu savaş nedeni sayması işin bir tarafı. 2030'a kadar NATO KÜRESEL hale gelecek. HEDEF bu.

Kavga da bu...

Karşıda da ÇİN olacak...

Biraz geriye gittiğinizde bu kararın İKİNCİ DÜNYA

SAVAŞI'ndan sonra alındığını görmek zor değil...

Rusya ya da Putin burada ANA OYUNCU olmadığını biliyor. Hatırlarsınız Kissinger Moskova'ya gidip 10 gün kaldı ve Putin'e yeni dünyayı anlattı. Putin doğru zamanda doğru hamle yaparak ABD ve NATO ile Çin arasındaki DENGEDEN fazla pay almak istiyor. Şartları zorlamasının nedeni bu... Avrupa'nın RUS İSTİLASINDAN KORKMASI da Putin'in heybesindekileri şişiren bir unsur...

ABD Başkanı Biden'a göre Dışişleri Bakanı Blinken'e göre ya da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e göre RUSYA UKRAYNA'YA

GİRDİ GİRECEK...

Savaş olur mu olmaz mı kestirmek zor. Ancak NATO'nun önünün açıldığı ve değişerek yoluna devam edeceği SIR değil. İçerideki MUHALEFETİN de NATO'ya göz kırpması boşuna değil gibi...

Sanırım gelişmeleri NATO üzerinden değerlendireceğimiz bir döneme giriyoruz...

İçeride dışarıda olaylara buradan bakmak zorunda kalabiliriz...