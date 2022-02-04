Takım oyunu

COVİD-19'UN dünyayı değiştireceğini çok kez yazdım. Savaşın yeni hali VİRÜS'tü.

Yıka yıka gidiyor zaten.

Ekonomik olarak ezberi bozulmayan ülke yok. Herkes şapkasını önüne koyup yeni hesap yapmak zorunda. ABD'den Almanya'ya kadar durum aynı. Dijital dünya ile yeni kapitalizmin ne olacağını yaşayıp göreceğiz...

Neyse...

Türkiye de haliyle bu rüzgardan etkilenen ülkelerden biri. Kaçamaz da zaten... Dün de OCAK ayı enflasyonu açıklandı. Beklenen rakamlara yakın bir oran çıktı. İlginç olan, rakamın ne olduğu ve kaç olduğundan daha çok ALMANYA'nın önemli medya kuruluşlarının bunu manşet yapmasıydı... EN çok okunan saatlerde internet sayfalarında TÜRKİYE'DE ENFLASYON PATLADI! ERDOĞAN İKTİDARINI KORUYABİLECEK Mİ? Manşetleri vardı...

Herkese bu haberi okutuyorlardı...

Devam...

Başkan Erdoğan UKRAYNA ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Bunlardan biri de Avrupa Konseyi'nin OSMAN KAVALA kararı ile ilgiliydi... Gelen soru üzerine Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara bizim de saygımız olmayacaktır" dedi ve noktayı koydu.

Küresel çekişmeyi OSMAN KAVALA kararı üzerinden Türkiye'de görmek hiç zor değildi.

Erdoğan AVRUPA ile Türkiye arasındaki ilişkileri kesip atıyordu.

Yeni de değildi bu.

Düne kadar kapıda bekleyen TÜRKİYE, yeni rolüyle Berlin-Paris hattına sırtını dönüyordu.

Yıllarca Türkiye'yi kapıda bekleten AVRUPA ise şimdi ANKARA'nın tavırlarıyla şaşkına dönmüş durumda...

Avrupa üzerinden dünyaya yayılan KÜRESEL EKOL haliyle burada da kendini hissettiriyordu. Erdoğan KAVALA üzerinden AVRUPA'ya "İşine bak" derken, CHP lideri Kemal Bey karşı cephede yer alıyordu... Erdoğan'ın "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şöyle konuşuyordu: Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır.

Bu açıklama şunu gösteriyor, Bizim ülkemizde anayasa yok, yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız... Bu, Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir...

OSMAN KAVALA kararı SİYASETEN iki ayrı ekolü iki ayrı bakış açısını iki ayrı ittifakı göstermeye yetiyordu...

AVRUPA denilen YAPI, biraz Fransa ise kalanı ALMANYA idi.

Londra da Washington'a da uzanan kolları olan bir yapı! KÜRESEL SERMAYE'nin ana vatanı olan ve buradan dünyaya yayılan EKOL haliyle ciddiye alınması gereken SİYASİ PROJELERE OPERASYONLARA imza atmış büyük güçtü...

Dinlerden mezheplerden siyasi yapılara kadar girmiş bir akıldı. Büyük güçtü, organizasyondu bu... Belki çok yazılıp çizilmiyor ancak İSLAM'ın içinde en fazla yer bulan yapı buydu! Öyle ya da böyle kendilerine alan açarlardı...

Almanya hatta BAVYERA diyeceğimiz KÜTLE, KÜRESEL EKOLÜ büyütüyor ve yayıyordu. 10 BÜYÜKELÇİ'nin KAVALA mektubunu hatırlayın...

ABD-Almanya- Fransa-Hollanda- Norveç-Finlandiya- Kanada-Danimarka-İsveç ve Yeni Zelanda...

Yani BATI'nın KÜRESEL KANADI tümüyle KAVALA'dan dolayı ANKARA'nın karşısındaydı.

Bayrağı sallayan ise AVRUPA'ydı. Onlar da KAVALA üzerinden Türkiye'nin dünya üzerindeki konumuna itiraz ediyordu.

MEKTUPTAKİ İMZA BUYDU! UKRAYNA ile yaşadıkları sorun da aynı çerçevedeydi.

Bu kez Putin'in hamle yapmasından rahatsızlardı...

KÜRESEL EKOL Putin'i devirip KREMLİN'i kendileriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu. SOROS'un PUTİN karşıtlığının nedeni buydu. Ya da Macaristan Başbakanı Orban'dan nefret etmesinin... Aynı şekilde Erdoğan'ı tasfiye etmek için uğraşmasının...

Konu kişisel değildi, KÜRESEL'di!

Tam da bu nedenle Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşıydı. O ekolden gelecek olanlar da (Mesela İmamoğlu) da karşı olacaktı. Bu kavga tüm şiddetiyle ABD'de de Çin'de de Rusya'da da İngiltere'de de sürmekteydi... Aynı şekilde burada da...

Dönelim başa...

ALMAN medyasının Türkiye'deki enflasyon haberini niye yaptığını ve nasıl okunması gerektiğini şimdi bir kez daha düşünün. Ya da Türkiye SINIR ÖTESİ operasyon yaparken ABD'nin HATAY'ın dibine gelip ÖZEL KUVVETLERLE DEAŞ'ı VURMASINI...

Amerikan Özel Kuvvetleri Hatay'a bir kilometre mesafede bulunan Atme kentine bir operasyon düzenliyor ve DEAŞ LİDERİNİ ÖLDÜRÜYORDU.

Başkan Biden'a da bu açıklamayı yapmak kalıyordu... Satranç sürüyordu. Tüm hızıyla...