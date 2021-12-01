Şifre Körfez’de

DAHA önce de yazdım.

Şimdi yaşananları ve yaşanacakları 2016'dan bakarak anlamak şart.

2016'da ABD Başkanı olarak Trump sahne alıyordu. Aynı yıl GELECEĞİ etkileyecek olan Brexit kararı veriliyordu. Türkiye 15 Temmuz'u yaşıyor ve sarsılıyordu.

2016 çok ilginç bir yıldı.

Mesela Jacob Rothschild THE TIMES'a BREXIT için makale kaleme alıyordu.

Daha 18. Yüzyılda Londra, Paris, Viyana, Napoli ve Frankfurt'ta BANKACILIK faaliyeti göstererek AVRUPA BİRLİĞİ'nin temelini atan AİLENİN yaşayan en etkili üyesi yazdığı yazıda "Tüm kanıtlar Brexit'in bir facia olduğunu gösteriyor" notunu düşüyordu.

"Dünya üzerinde küçültülmüş bir rolü kabul etmeyiz" ısrarı da yapıyordu.

Yine sık sık yazdığım gibi George Soros da BREXIT karşıtıydı.

Parasıyla puluyla AYRILMAYA karşıydı...

Zaten KOPUŞ çok sancılı oluyordu. Başbakan Cameron, BREXIT kabul edilince görevi bırakıyordu. Yerine Theresa May geliyordu.

O da İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NA bunu onaylatamıyordu.

Üç kez "HAYIR" çıkıyordu. O da bırakmak zorunda kalıyordu.

Cameron'un "Popülizm çağının, gerçekleri çarptırma konusundaki temsilcisi" diye nitelediği Boris Johnson geliyor ve BAŞBAKAN oluyordu. Hatta PARLAMENTOYU TATİLE YOLAYIP BREXIT işini bitiriyordu...

TÜRK KÖKENİ ise buralara kadar uzayan derin bağları hatırlatıyordu.

ABD Başkanı Trump, "Tüm bu sürecin bu kadar kötü gitmesi sürpriz oldu ama May'e müzakereler konusunda fikir vermiştim; ancak beni dinlemedi" diyordu.

Yani herkes o sürecin içindeydi. GELECEĞİ etkileyecek bir adımdı.

Çok az kişi görüyordu.

Türkiye 15 Temmuz'la birlikte başka bir frekansa geçiyor, AVRUPA'dan kesinlikle uzaklaşıyordu. Yıllarca kapıda bekletilen Türkiye adeta kabuk değiştiriyor, AVRUPA'yı atlayıp İNGİLTERE ile el sıkışıyordu. Eğer Hillary Clinton gelse belki geçiş bu kadar kolay olamayacaktı! Aynı dönemlerde AK PARTİ içinde de frekansın değiştiğini görmek mümkündü.

Mesela Ahmet Davutoğlu'nun tasfiye edilmesine de buradan bakılmalıydı. Ankara net olarak AVRUPA ile değil, yeni kurulan dünyada alacağı yeni yeri düşünerek Londra ile yürüyordu. KRALİÇE bunu çok istiyordu.

Türkiye de çıkarlarını burada görüyordu.

AVRUPA'yı değil yeni oyunda alacağı PAYI hesap ediyordu. Bu da doğal olarak içeride siyaseti ısıtıyordu.

2016'da YENİ OYUNUN başladığını gösteren başka işaretler de vardı. Mesela aynı dönemde İşçi Partili Sadık Khan, Londra Belediye Başkanı seçiliyordu! Başkentin ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak tarihe geçiyordu. KÜRESEL KAVGA büyüdüğü için bir el düğmeye basıyor ve PANAMA SIZINTILARI başlıyordu.

Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca adlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlar ve belgeler yayınlanıyordu...

101 offshore kuruluş, 684 kişinin adı ile yan yana geliyordu! Kavga giderek büyüyordu.

Yine o zaman diliminde Belçika'nın Başkenti Brüksel eşzamanlı terör saldırılarıyla sarsıldı.

Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek Metro İstasyonu'nda düzenlenen üç ayrı terör saldırısında 32 kişi hayatını kaybediyordu.

Fransa'nın Nice kentinde de bir şoför kullandığı kamyon ile kalabalığın içine dalıyor ve katliam yapıyordu.

86 insan canından oluyordu. Böyle çok olay vardı o yıl yaşanan...

Bizde de oluyordu...

Doğum sancılı oluyordu yani...

Uzaktan bakıldığında bile Türkiye'nin yeni bir rotaya girdiği ve orada hızla yol aldığı görülebilirdi. Bu YOL'da AVRUPA yoktu. AK PARTİ-MHP asla ve kat'a gittikleri rotada AVRUPA'yı görmüyordu.

Bu büyük bir siyasetti.

Yeni bir ruh, yeni bir frekanstı. Bunu çok kişi bilmediği için içeride olan biteni anlayamıyordu.

FAİZ de DÖVİZ de ENFLASYON da bunun sonucuydu...

Ve bu kavga öyle bir hal alıyordu ki SİMGELER üzerinden giderek tavan yapıyordu.

OSMAN KAVALA da böyleydi. AVRUPA'dan ayrılan EKOL, Kavala üzerinden AVRUPA'ya mesaj veriyordu. 47 ülke de bir araya gelip OSMAN KAVALA için TÜRKİYE'ye ne diyeceklerini tartışıyorlardı... İçeride MUHALEFETİN tamamı AVRUPA ile yürümeyi tercih ettiği için Erdoğan'ı hedefe koyuyordu. Gizli ya da açık... İçerideki İTTİFAKLARI belirleyen husus buydu!

Milli Güvenlik Kurulu'nun EKONOMİYE bakışının gündeme gelmesi ve konunun ULUSAL GÜVENLİK çerçevesinde ele alınması verilen mücadelenin anlaşılması açısından önemlidir. CHP'nin TEZKEREYE "HAYIR" demesi de bunun sonuçlarındandır.

AVRUPA tabanlı küresel anlayış ve Biden'a kadar uzanan gölge, ekonomik olarak Türkiye'yi sarsmak ve yolundan döndürmek isteyecektir. En iyi bildikleri alandan, yani PARADAN yükleneceklerdir.

Gördüğüm kadarıyla ANKARA da bunun önlemlerini almakta...

KÖRFEZ AÇILIMI budur!