Kontr-atak

OLAN biteni kim ne kadar anlayabiliyor bilmiyorum. Çok kişi ile yan yana gelsem de (özellikle siyasetçiler) pek çok konuda kısır. Anlamak kavramak ve pozisyon almak... Çok kişi tesadüfen bazı koordinatları paylaşırken bazıları ise yani her şeyi bilenler ise ısrarla aynı hedefe kilitlenmiş durumda...

Gündem FAİZ DÖVİZ KURLARI-MUHALEFET-SEÇİMLER ERDOĞAN...

İçeride ne olup biteceğini anlamak için öncelikle Washington ve Londra'ya bakmanız şart!

Aynı anda BERLİN'e... Burada gördüğünüz sonuç ne ise bu Türkiye'ye yansır!

Bunlar sadece ÜÇ BAŞKENT değildir!

Vatikan-Papalık-Katolik Dünyası-Cizvitler-Soylu Aileler-Küresel Sermaye gibi iç içe geçmiş pek çok aktör bu üç başkent arasındadır! Buradaki çekişmenin sonucu dünyayı etkiler. NET!

Şu an içeride yaşanan da bu... Bir el Londra üzerinden, diğer el de Berlin üzerinden Washington'a uzanmış durumda... Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Londra üzerinden uzanan el ile birlikte dünya üzerinde konum almakta ve geleceğin burada olduğunu görmekte... AK Parti'nin içinden çıkıp karşı tarafta pozisyon alan herkes, CHP ile İYİ PARTİ ile Saadet Partisi ile HDP ile bir aradadır... İşinde gücünde olan insanlar TASNİFLERİ ideolojik olarak yaparlar. Doğaldır.

Ancak bu anlamaya yetmez. Bu nedenle birbirine uzak gibi duran MUHALEFETTEKİ oluşumlar açık seçik yan yana... Cumhur ittifakı da...

İsimlere girmek oradan gitmek istemiyorum... Gerek yok... Ancak Başkan Erdoğan'la siyasete girenler, başlayanlar ve sonradan yolları ayıranlar önümüzdeki dönemde çok daha güçlü atak yapacaklardı.

CHP lideri Kemal Bey zaten Deniz Baykal'ın tasfiyesinden sonra partiyi o koordinata taşıdı.

Önde o olacaktır. Meral Hanım da diğer ittifak ortakları da aynı safta olup yükleneceklerdir.

HAYAT PAHALILIĞIDÖVİZ ve FAİZ üzerinden geleceklerdir.

Konu çok daha derin olmasına rağmen bunlar konuşulacak ve bunun üzerinden hesaplaşmaya gidilecektir... KÜRESEL ANLAYIŞA SAHİP bu ittifak, taşıdığı değerler itibariyle DEVLETİ YÜCELTEN CUMHUR İTTİFAKI ile bir araya gelemez. Ve mücadele yerel motiflerle anlatılmayacak kadar derin ve büyüktür!

Küresel anlayışı savunanlar yani bir numarada Biden'ın olduğu ekol Erdoğan'a karşı. Biden'ın yanında BERLİN'i de AVRUPA'yı görmeliyiz.

İngiltere Kraliçesi buna karşı... Ancak orada bu ekole destek olan SOYULULAR var.

Ki bunu BREXIT'te gördük. Bu SOYLULAR AVRUPA'DAN AYRILMAYA KARŞI ÇIKTI... SOROS da karşıydı hatırlayın...

Parasıyla aklıyla...

Trump, Erdoğan'la da Putin'le de çok iyiydi.

Ancak KÜRESEL ANLAYIŞ gelip Biden'ın BEYAZ SARAY'a geçmesini sağladı.

Bunu "BLACROCK" yaptı diye de özetlemek mümkün! Trump'ın ekibindekiler ise Goldman Sachs'tandı! Mesela BlackRock "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" diyor "Kömüre ve fosil yakıta yatırım yok" diyor, Biden da hemen burada pozisyon alıyordu!

Trump, tam tersiydi!

Paris İKLİM ANLAŞMASI'ndan ABD'yi çekmişti... Büyük savaşı anlatacak böyle çok örnek var!

Neyse...

ABD'de BlackRock gelip Trump'ı devirdi.

Yani DEVLETLERİN KAZANACAĞINI ileri sürenler, ABD'de yeniliyordu. Yenilen SERMAYENİN bir çeşidiydi! Kazanan ise yeniliğe açık olandı...

Türkiye'de de bu iki ekolün önemli isimleri vardı. AK PARTİ içinde dün de bugün de Biden'ın ekolüne yakın isimler bulunmaktaydı.

Muhalefetin tamamı oradaydı zaten. Ancak Erdoğan'ın kararlılığı ve Bahçeli'nin desteği KÜRESEL ANLAYIŞIN buradaki en önemli engeli olarak sapasağlam ayaktaydı...

Faiz konusunda da OSMAN KAVALA konusunda da bunu görmek zor değildi.

Özellikle OSMAN KAVALA üzerinden verilen mesajlar netti...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 ARALIK 2019'da "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklandı" dedi ve "HAK İHLALİ" var diye de noktayı koydu.

Kim diyordu bunu?

AVRUPA! Yani Biden'a, BERLİN üzerinden uzanan kol... Daha sonra ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin BÜYÜKELÇİLERİ UYARI MEKTUBU YAZIYORDU...

"DERHAL BIRAKIN" çağrısı yaparak... Sanırım aralarında İNGİLTERE yoktu! Dolayısıyla Osman Kavala simge oluyor üzerinden koca bir savaş yürütülüyordu.

"Büyükelçiler Ankara'nın baskısıyla GERİ adım attı" açıklaması yapılıyordu.

Ancak Hollanda Başbakanı Rutte çıkıp "Geri adım yok.

Gelecekte de bu uyarıları yapacağız" diyordu. Yani savaş kaldığı yerden devam ediyordu.

Bu denklem önümüzdeki günlerde İKTİDAR ile MUHALEFETİ şiddetli bir şekilde karşı karşıya getirecekti. Neden?

Çünkü son tahlilde Trump'ı bu ekol tasfiye etti... Yani işin merkezinde kazandılar. Önümüzdeki günlerde belli ki çok değişik siyasi adımlar görecektik... Şimdi yazmak istemediğim önemli işaretler görüyorum... Çok güçlü hem de... İzleyelim bakalım...