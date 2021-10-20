Mesaj!

YILLARCA DIŞ MÜDAHALEYİ, DIŞ BASINCI, DIŞ GÜÇLERİ anlatmaya çalıştım. Çünkü insanlarımız bilmiyordu!

Hala da anlayamayan önemli bir kesim bulunmakta. Bunun partisi, ideolojisi falan olmaz!

Ama tarihimiz bu YABANCI MÜDAHALELERLE doludur.

Bizler olayları sonuçlarıyla değerlendirmeyi ıskaladık.

NEDEN-SONUÇ ilişkisinde çok kez sınıfta kaldık. Şahsen hiçbir ülkeye hiçbir kişiye husumetim düşmanlığım yok.

Olamaz da. Ancak kimsenin ülkeme de müdahale hakkı olmamalı. SOL da SAĞ da yıllardır dışarıdan gelen rüzgarların etkisinde kaldı.

İsimlere girsem SAVAŞ çıkar!

Ama böyledir.

Çok kişi, kimin gerçekte KİM olduğunu bilmez!

Masal devam eder... Mesela SOL'un simge isimlerinden biri eline geçen DEVLET BELGELERİNİ (MİT ve DIŞİŞLERİ)TERCÜME eder ve Londra'ya yollardı.

SAĞ'da da buna benzer çok ama çok olay vardı. Masum temiz inançlı kişiler suiistimal edilirdi. Bunu önleyen önüne geçen çıkmıyordu... Zordu!

Sermaye yapısı bilimsel metotlarla incelendiğinde ilginç bir tomografi ortaya çıkacaktı!

Ülkenin yazılı olmayan GİZLİ KOD'ları vardı. Kimse konuşmuyordu. Yazan çizen de yalnız kalırdı. Göz önünde olan çok kişi DIŞARIDA birine bir kuruma bir devlete tutunuyordu. Elbette herkes değil. Ancak ilişkilere de sırtımızı dönemezdik. Çok kez kullanılanlar kullanıldıklarını bilmiyordu. Acı olan da buydu...

Neyse...

CHP lideri son dönemde tempoyu artırdı. Açık ve net.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 18 EKİM vurgusu yaptı. "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.

'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun..." dedi. Kabaca sözleri bu kapsamdaydı... Kemal Bey bir de MERKEZ BANKASI'nı ziyaret ediyor hiç yapmadığı bir işe imza atıyordu. Dün de grup toplantısı vardı.

Konu yine MERKEZ BANKASI'na geldi. "Merkez Bankası kararlarını doğrudan kendisi belirleyemiyor, saray müdahale ediyor. Gittik Merkez Bankası'na 'Bankanıza sahip çıkın' dedik. Çok iyi yetişmiş kadroları bankanın dışına itip dışardan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir..." çıkışı yaptı.

Kemal Bey'in hamleleri peş peşe gelirken YUNANİSTAN'ın etkili gazetelerinden Estia, İngiltere'nin ATİNALEFKOŞA ve ANKARA Büyükelçilerinin Yunan siyaset ve medya temsilcilerini toplayıp "Erdoğan'ın günleri sayılı.

Kansız bir geçişe gidiyoruz..." dediğini yazdı. Detaylarda olası bir DARBEDEN de söz edilmekteydi... İngiltere tarafından herhangi bir yalanlama geldi mi bilmiyorum.

Geldiyse ben atlamışım... Ama önemliydi!

İngiltere, Yunan gazetesi üzerinden tartışılırken önceki akşam başka bir şey oldu.

DIŞARIDAN bir sinyal geldi!

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle yayımlanan ve ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor..." 10 ülkenin BÜYÜKELÇİSİ davanın daha adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyordu...

Çağrıda bulunuyorlardı...

10 ülkenin büyükelçileri açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçiler uyarıldı, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hadsiz açıklama kabul edilemez" denildi. Bu da doğaldı... Olması gerekendi...

Bu DIŞIRADAN gelen BASINÇ içeride de artarak devam ediyordu. Bu gerilimle YARIN MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANACAK. FAİZLERLE İLGİLİ YENİ KARAR ALACAK. Kemal Bey bankayı ziyaret etmeden önce BAŞKANI İHANETLE suçluyordu! Ziyaretten sonra ise "BANKANIZA SİHİP ÇIKIN dedik" diye açıklama yapıyordu. Bu iklimde MERKEZ yarın FAİZLERİ AYNI bile tutsa "KEMAL BEY yaptı" olacaktı! FAİZLER düşürülür ve döviz çıkarsa da "BİZİ DİNLEMEDİLER" denilecekti. Yani her iki olasılıkta da Kemal Bey önde olacaktı! İngiltere Erdoğan'sız dönemi işaret ederken, ABD başta olmak üzere 10 büyük ülke YARGI üzerinden ANKARA'ya parmak sallıyordu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de dün Kemal Bey'in 18 EKİM vurgusuna atıf yaparak "Süre doldu, üstelik bir gün de geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Attığın taş yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi?" diyordu.

Tam da bu saatlerde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin konuşuyordu. Özilhan, "Düşen sadece Türk Lirası'nın değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı, mutluluğumuz ve huzurumuz da geriliyor..." diyerek MERKEZ'in rahat bırakılmasını söylüyordu.

Tuncay Bey de Kemal Bey gibi düşünmekteydi...

Bütün bunların arasında geçtiğimiz haftanın konusu olan FAHİŞ FİYAT ARTIŞI tekrar alevleniyor ve BİM YÖNETİCİSİ Galip Aykaç "Bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz..." mesajını paylaşıyordu...

Buraya sığmayan başka konuları da yan yana getirince Kemal Bey'in 18 EKİM mesajının hafife alınmaması gerektiğini düşünmekteyim.

DIŞARIDAN ve İÇERİDEN bu kadar aktör fark farklı nedenlerle de olsa pozisyon alıyorsa DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTANIN İYİ TESİPT EDİLMESİ ŞARTTI! Türkiye öncelikle DIŞARIDAN OKUNUR!

DIŞARISINI anlamayan birinin İÇERİSİNİ anlamasını beklemeyin... AK PARTİ'nin de olaylara bir bütün olarak bakması gerekiyor...