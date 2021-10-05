Kutu açıldı

PANDORA geldi gündemin ilk maddesi oldu.

Doğaldı.

Olacaktı.

Çünkü açıklananlar ile gerçekte olan birbirinden çok farklıydı.

Bütün Sızıntılar'da olduğu gibi SAVAŞ DÜNYANIN çatısındaydı. Çok kişi hiçbir işe yaramayacak olan isimlerle uğraşıyordu. Mesele başkaydı. Bambaşkaydı!

Hatta çok kişi konuyu bilmeden TARAF oluyordu. Acıklı olan buydu...

Açalım biraz daha..

Hatırlayın, birkaç yıl önce ABD içindeki bir güç İSVİÇRE'yi hedef aldı. Bütün GİZLİ HESAPLARI patlattı. Bu orada sınırlı kalmazdı, kalamazdı. Bu hamle OFFSHORE bankaları da kapsıyordu.

Artık kimse GÜVENLİ hizmet veremiyordu.

Kimse güvende değildi. Yapılmak istenen de buydu.

Daha önce PANAMA BELGELERİ sızıyor, OFFSHORE yani kıyı bankacılığında cirit atan önemli kişi ve kurumlara danışmanlık yapan hukuk şirketi Mossack Fonseca hedef oluyordu.. Bu İsviçre gibi KIYI BANKACILIĞINDA da güven kalmadığını göstermekteydi. Bu kez Pandora ile çok sayıda lider, siyasetçi ve milyarderin gizli servetleri ortaya döküldü. En azından bir kısmı... Sızdırılan Pandora Belgeleri'nde 35 eski-yeni ülke lideri ile 300'den fazla kamu çalışanının off-shore hesapları ortalığa saçıldı.

Herkesin bir yorumu olacaktır. Ancak konu, konuşulanların dışında ve daha büyüktür.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Panama Belgeleri, Paradise Belgeleri ve FinCen belgelerini de paylaşmıştı.

Panama, Belize, Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Virjin Adaları, Singapur ve İsviçre'nin de dahil olduğu ülke ve bölgelerden şirketlere ait 12 milyon doküman incelenmekte. Sadece 1 milyon 200 bin e-posta var! Düşünün artık! Para aklama, vergi kaçırma bunlar işin masal kısmı.

Açıklananlara ve daha öncekilere bakıldığında İKİ BÜYÜK GÜCÜN MÜTHİŞ KAVGASINI görmekteyiz...

Uzaktan bakınca isimleri yan yana getirince bir tablo karşınıza çıkmakta...

Aliyev, Putin, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Reşit al Maktum, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve eski bir bankacı olan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo... Adı geçen pek çok isim doğrudan İNGİLTERE ile Kraliçe ile bağlantılı. Belgeleri sızdıran akıl Putin gibi Aliyev gibi liderleri hem içeride tasfiye etmenin yolunu açmak hem de küresel anlamda hedefe oturtmak gibi bir düşünceye sahip.

Mesela Aliyev öne çıkan isimlerden...

İngiltere'de 400 milyon sterlinden fazla mülk alımı yapıldığı ileri sürülmekte. Ancak Aliyevler'in Londra'daki gayrimenkullerinden birini 31 milyon sterlin kâr ile Kraliçe 2. Elizabeth'in gayrimenkul imparatorluğu olarak tanımlanan Crown Estate şirketine satmış olması da işin rengini göstermesi açısından önemli. Çünkü Crown Estate, İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından yönetilmekteydi...

Aynı şekilde Vladimir Putin'e yakın üç isim Gennady Timşenko, Konstantin Ernst ve Svetlana Krivonogikh da Moskova'yı hedefe koyan gücü tanımlamaya yetiyordu.

SIZINTI için "117 ülkedeki 150 medya kuruluşunda 600'den fazla gazetecinin bir yıl süren çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı" tanımlaması yapılmaktaydı!

Kullanılan ifadeler böyleydi! Gazetecilerin eğer arkasında büyük bir istihbarat ağı yoksa bu belgeleri bulma ve yayma şansı yoktu. Tam da bu nedenle BELGELERİ SIZDIRANLAR ile HEDEF ALINANLAR açısından olaya bakmak şarttı. KAVGA bunların arasındaydı...

Aslına bakacak olursanız İKİZ KULE SALDIRILARI da ABD'nin AFGANİSTAN'dan çekilmesi de savaşın diğer cepheleriydi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de verdiği mücadele de... Türkiye'nin AZERBAYCAN'a destek verip ERMENİSTAN'a karşı elde edilen zafer de hesaba dahildi...

GERMEN ekolü bu sızıntıyla Kraliçe'yi, onun ABD'deki dostlarını, ortaklarını, dünya üzerinde ittifak yaptığı, yapmak istediği ülke ve isimleri hedef almaktaydı..

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın, bir raporda Çin lehine değişiklik yaptığı için suçlanması da Başkan Erdoğan'ın Steven A. Cook tarafından, Foreign Policy'de hedef alınması da büyük savaşın önemli mevzilerindendi.

Günlerdir "Çok garip işler olacak" derken gelen fırtınanın görünmesine çabalıyordum...

Bu ne ki! Çok daha garip hamleler göreceğiz...

Bu kavganın gölgesinden gelin içeriye siyasete bakın.

Burada iki kola ayrılan siyaseti de dünyanın çatısındaki İKİ BÜYÜK EKOLÜN KAVGASINDAN ayrı düşünemezsiniz...

Konu budur...

Olaylara böyle bakın..