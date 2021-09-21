Kanlı hamle

GÜNLERDİR yeni dengeyi anlatmaya çabalıyorum. Takip edenler bilecektir. Önceki yıllarda "ABD, Türkiye ve Rusya'yı yanına alıp BÜYÜK DENGEYİ

KURACAK" diye yazıyordum.

Çünkü hem içeride hem dışarıda bütün gelişmeler buna işaret etmekteydi.

Askeri-sivil bürokrasi ile ekonomik operasyonlardan bu izleri takip etmek zor değildi. Ayrıca izlenen dış politikaya kadar yaşananlar ortadaydı. Geçtiğimiz hafta da yazdığım gibi 2013'te dünyanın çatısı karıştı.

Bu, Türkiye'ye büyük operasyonlar olarak yansıdı.

2016'da ise yeni denge için yeni hamleler geldi. İçeride, dışarıda... 15 Temmuz'da gördüğümüz de buydu...

2016'da olan önemli bir gelişme TRUMP'ın BEYAZ SARAY'a geçiyor oluşuydu.

Hillary Clinton favori olduğu halde ipi göğüsleyen Donald Trump oluyordu. Sonra ne oldu? Çok önemli bir İSTİHBARAT HAMLESİ GELDİ. Kimden, İNGİLTERE'den...

Trump, Beyaz Saray'a geçiyordu hemen arkasından BAŞKANLIĞI boyunca peşinden gelecek olan RUSYA DOSYASI piyasaya sürülüyordu...

ABD bu dosya ile çalkalanırken, Trump'ın yanındaki pek çok isim bu dosyaya kurban gidiyordu.

İşin ilginç yanı Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik iddiaları hazırlayan "eski" MI6 ajanı Christopher Steele'di! Steele, dosya tamamladıktan sonra FBI ile masaya oturuyordu.

İÇERİĞİ TESLİM ediyordu! Daha öncesinde ise FBI'dan önemli bir isimle Avrupa'da gizli bir ofiste bir araya geliyor, ZEMİN oluşturuluyordu. Trump'ı yoracak gelişmelerin temeli atılıyordu! İstihbaratçılar işin içinde olduğu için BELDEN AŞAĞI görüntülerin varlığı medyaya sızdırılıyordu. Trump'ın Moskova'da kaldığı RİTZ CARLTON HOTELİ ve KRAL DAİRESİ öne çıkartılıyordu. Paul Manafort gibi isimlerin de içinde bulunduğu kabarık bir listenin ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE etkisiz hale getirildiği ileri sürülüyordu...

MI6 ajanı Christopher Steele özel bir isimdi.

Londra'da zehirlenerek öldürülen eski KGB ajanı Alexander Litvinenko dosyasını takip eden de o'ydu! Steele'e TRUMP DOSYASININ SİPARİŞİNİ VEREN ÖNEMLİ BİR DEMOKRAT'TI! Ancak hiç açıklanmıyordu bu isim...

Bu adımlardan sonra Kremlin "Bu adam hâlâ MI6'te aktif görevde. ABD ve RUSYA DEVLET BAŞKANLARI TEHDİT EDİLİYOR" açıklaması yapacaktı. Ajan Steele, kedilerini komşusuna emanet edip ortadan kaybolacaktı. 2021'de Avrupa'da ABD'li bir istihbaratçıyla görüşene dek ortalarda görünmeyecekti...

RUSYA DOSYASI'na Savcı Mueller el atacak, Paul Manafort'tan Michael Flynn'e kadar pek çok isim tasfiye edilecekti... Trump da Londra'ya gittiğinde KRALİÇE'yi Windsor'daki törende aşağılayıp bunu dünyaya gösterecekti... Yüz yaşına merdiven dayayan KRALİÇE'yi 20 dakika bekleten ilk isim olarak da tarihteki yerini alacaktı...

2016 ve sonrasında yaşananlar ve aynı yıl gerçekleşen BREXIT yeni formatı dünyanın çatısına getirdi! ABD'nin kurmak istediği dünya dengesi içinde İNGİLTERE artık var olacaktı.

Kapışmalarını bir kenara itip birlikte yola devam edeceklerdi.

İKİ ÜLKEDE DE BUNA CİDDİ İTİRAZ EDENLER VARDI.

Ancak bu yola girilmişti...

Geçtiğimiz hafta Başkan Biden, Fransa'yı 90 milyar dolarlık nükleer denizaltı projesinden dışarı iterek İngiltere ve Avustralya'yı yanına alarak yaptığı konuşmada "Aramızdaki rekabeti, çekişmeyi bir kenara bırakmalıyız" diyordu... ABD bastırıyor AVUSTRALYA Fransa'ya verdiği siparişi iptal ediyordu. Ardından görünmeyen SAVAŞ DİPLOMATİK KANALLARLA ilan ediliyordu...

ABD İngiltere'yi, İngiltere de Türkiye'yi yanına alarak AVRUPA'yı tasfiye edecekti. Rusya da önemsizleştirilecekti...

Kremlin'in duruşu ve tutumu yine de çok önemli ve değerliydi.

AVRUPA ile mi olacaktı yoksa yeni dengeye itiraz etmeden verilen role sahip mi çıkacaktı?

Bunu da SURİYE'de yaşayacaklarımızdan sonra görecektik... CHP'li Ünal Çeviköz'ün "MAVİ VATAN" açıklaması da aslında "AVRUPA'YI KARŞIMIZA ALMAYALIM" demekti...

Sık sık altını çizdiğim gibi bu BÜYÜK DENGE sadece ve sadece iki ülke üzerinden değiştirilebilirdi. Rusya ve Türkiye... Bunu da sık sık hatırlatıyordum.

Geçtiğimiz hafta Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta öldürüldü. Dün de Rusya'da üniversite şoku yaşandı.

Perm Devlet Üniversitesi'ne giren kimliği bilinmeyen bir kişi etrafa ateş açtı. İlk açıklamaya göre 8 genç hayatını kaybetti. Büyük panik yaşandı. KRİMİNAL gibi duran olay da RUSYA'ya ikazdı! Bu işler böyle olurdu... Terör denilen hadisenin arkasında başka bir büyük güç bulunurdu.

Bunlar yaşanırken Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, Londra'da bir araya gelmeyi planladığı İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la olan görüşmesini iptal ediyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, New York'a giderken uçakta Fransa ile yaşanan gerilimle ilgili "Londra ve Paris birbirleri için çok önemli.

Son derece dostane ilişkiler var. İngiltere'nin Fransa sevgisi sökülüp atılacak türden bir sevgi değil" diyordu. Diyordu ancak buna kimse inanmıyordu!

AVRUPA elinden geleni yapacak ve ABD-İNGİLTERETÜRKİYE arasında kurulan dengeyi bozmak için hamle yapacaktı. İki önemli merkez Ankara ve Moskova'ydı... Basınç bu noktalara uygulanacaktı.

Her yol denenecekti...

İngiltere'nin eski Büyükelçisi Richard Moore MI6'in başına geçiyor ve çok önemli bir açıklama yapıyordu: Rusya eski gücünde değil. Giderek zayıflıyor... Anlayacağınız başlamış olan SAVAŞ geçtiğimiz hafta ilan edildi... Bakalım...