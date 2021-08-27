Bombalı mesaj

NATO içindeki kriz giderek büyüdüğü için Mehmetçik de Afganistan'dan dönüyor... Ancak tam olarak olan biteni anlama noktasında eksiklerimiz var gibi...

Sanırım iki yıl önceydi.

Afganistan yumuşak yumuşak konuşuluyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'nun ABD'ye düzenlenen bir saldırı nedeniyle Afganistan'da bulunduğunu hatırlamamız gerek. 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırı düzenlendiğinde NATO tarihinde ilk kez kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi harekete geçirmişti" diye konuştu.

Yani bir terör örgütü ortaya çıkıyor ABD'ye saldırıyordu! Dünya tarihinin en büyük askeri örgütü ve gücü NATO da EL KAİDE ile savaşa tutuşuyordu!

Şaka gibi değil mi!

İşin garibi örgütün lideri LADİN de hiç bulunamıyordu.

Bütün telefonları ve bilgisayarları kontrol eden güç, NATO'ya kök söktüren birini ele geçiremiyordu! Daha önce de sormuştum!

PEKİ ABD KİMİNLE MÜCADELE ETMEK İÇİN AFGANİSTAN'A GİRMİŞTİ? Bunun cevabı asla ve kat'a EL KAİDE ya da TERÖR değildi...

EL KAİDE, CIA'nın tabelasıydı. Oralarda olabilmek için "NEDEN"i meydana getirmişlerdi.

Ve 20 yıl orada kaldılar...

Yine bir hatırlatma...

Bir önceki CIA DİREKTÖRÜ Gina Haspel görevdeyken bir üniversiteye gitti.

Konuştu.

Soru almasa da önemli şeyler söyledi: "Çin'in, Afrika, Latin Amerika, Pasifik Adaları, Güney Asya gibi yerlerde etkilerini genişletme çabalarını çok yakından takip ediyoruz.

Fakir ülkelere, belki de bu ülkelerin geri ödeyemeyecekleri yatırımlar ve krediler önermek için kullandıkları bazı taktiklerden endişe duyuyoruz.

Ve ülkeleri ulusal güvenlik altyapılarına dadanan yabancı yatırımlar için uyarıyoruz.

Çin'in dünya çapındaki inşaat projelerine yaptığı 734 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık yüzde 84'ü 2005 ve 2017 yılları arasında düşük ve orta gelirli ekonomilere gitti.

Çin'in denizaşırı ülkelerdeki yatırımları, 2018'de yaklaşık 1,9 trilyon doları buldu.

Maalesef Çin'in Asya Pasifik ve ötesinde kendi hedeflerini ilerletmek için ABD etkisini azaltmaya çalıştığını düşünüyorum..."

Şimdi de eski Başkan Trump'ın BM GENEL KURULU'nda yaptığı konuşmayı hatırlayalım...

ABD Başkanı Trump, tarihi bir konuşma yaparak küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Trump, dünyadaki tüm ülkelere seslenerek küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini belirtti ve şunu söyledi:

"Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı. Milli değerleri silmeye veya onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız.

Gelecek küreselcilerin olmayacak. Gelecek vatanseverlere aittir..."

ABD Başkanı'nın dediklerinden asıl savaşı, yani TARAFLARI çıkarabiliyorduk...

ABD içinde Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan güç yani MAIN STREET, KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNE karşıydı.

Kontrolün kendi ellerinde olmasını talep ediyordu.

Çünkü ÇİNJAPONYA- ARAP ÜLKELERİNDEN gelen borsaya ve tahvile akan paranın bir gün ülkeden aniden çıkabileceğini biliyordu. "İş işten geçmeden adım atılmalı" fikrindeydiler. ABD'nin refahını sağlayan gelen bu paralardı!

Bu nedenle Başkan Nixon döneminden beri ÇİN'i büyütseler de ALTERNATİF BİR KURGUYA İHTİYAÇ DUYUYORLARDI...

Trump'ın TALİBAN'la yaptığı anlaşma Biden tarafından da korunuyordu.

Taliban'la birlikte bölge nasıl bir iklime bürünecekti?

Herkes bu sorunun cevabını aramaktaydı?

Sovyetler'le savaşan bu güçler BİRLİĞİN dağılmasına yol açtı.

Berlin Duvarı gibi Sovyetler de dağıldı.

Kabil'den herkesin kaçıyor olması acaba ÇİN için KIRMIZI ALARM anlamına mı geliyordu?

İPEK YOLU ile KÜRESELCİ anlayışı formatlayan BÜYÜK BANKERLERİN yürüyüşü, TALİBAN gibi oyuncularla kesilecek miydi? Bir kıvılcım mı aranmaktaydı? Pekin'den başlayan İPEK YOLU'nu durdurmak ya da kontrol altına almak için bir adımın atılma ihtimali hiç zayıf değil.

ABD, CARİ AÇIĞINI gidermek için her ne oyun kurduysa, sonunda BANKERLERİN PARASINI ALMAK İSTEYECEKTİR...

Tarihin pek çok döneminde yaşandığı gibi PARA SAHİPLERİ DEVLETLERE BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞTIR...

Pek çok boyutu olsa da olaya "ABD ve PARA" penceresinden bakmak ilk şık olmalı...



NOT. Taliban geldi huzur yok! Bombalar patlamaya başladı. Peki NATO yok, ABD yok!

Kim neden patlatıyor...

Ortalık karıştığında kimse bu soruları sormaz. Korku hakim olur kaos son sözü söyler...