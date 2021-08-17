Kabil mesajı

BAZI isimler vardır. Özeldir.

Young da 'ne dediği önemli olan insanların' başında gelir...

İngiliz dış istihbarat örgütü MI6'in eski yöneticisi Sir Alex Young "Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar" diyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili yüzlerce yazıya göz attım. En ilgi çekici olanı Young'un çıkışıydı.

NEDEN BRİTANYA HEDEF OLUYORDU! ABD'nin 20 yıl önce girdiği topraklardan güç kaybettiği, itildiği, daha fazla dayanamadığı için çekildiği tezleri pek kafama yatıyor diyemem...

ABD, CIA üzerinden "EL KAİDE" diye bir örgüt meydana getirdi. İKİZ KULELER'e saldırıyı bile bunlara fatura etti. Ardından da IRAK ve AFGANİSTAN'a asker gönderdi. Aradan da 20 yıl geçti.

Defalarca yazdığım gibi bambaşka bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Pek çok ülke ile birlikte ABD'nin de bazı konularda başka OMURGA kullanacağını görüyorum...

EL KAİDE'yi dünyanın gündemine oturtan ABD İSTİHBARAT gücüydü... Muazzam terör eylemleri oluyor, alttaki imza EL KAİDE'ydi! Örgüt yeryüzünde istediği her yeri istediği zaman vurabiliyordu. İstediği her ülkeyi eylemleriyle sarsabiliyordu. Ancak görülmüyor ve yakalanmıyordu.

Dünyanın bütün devletlerinin istihbaratları bu örgütü yakalamaya çalışıyor ama yakalayamıyordu.

Sanki bu örgüt bütün dünyadan daha güçlüydü!

Bir de bu örgüt ne yapmaya çalışıyordu bilmiyorduk! EYLEM varsa HEDEF de olmalıydı. Ancak yoktu. Sadece TERÖR olarak boy gösteriyorlardı...

Belki şimdilerde unuttuk ancak yıl 2003'tü ve Türkiye'de de büyük sarsıntı vardı...

15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde bomba yüklü kamyonetler BET İSRAEL ve NEVE ŞALOM Sinagogu'nu sarsıyordu. Daha sonra Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu korkuyu yaşıyordu.

Ardından da İngilizlerin bayrak taşıyıcı bankası HSBC bombalarla tanışıyordu...

Eylemlerde 59 kişi hayatını kaybediyor 750 kişi yaralanıyordu.

İstanbul savaş alanı gibiydi o günlerde...

Tabii ki arkadaki güç ve imza EL KAİDE'ydi! Bir güç İNGİLİZLER'e burada meydan okuyordu.

ABD, Afganistan'dan çıktı.

Afganlar'ın ABD uçaklarına binmek için neler yaptığı ortada...

Ülkede büyük kaos var. Bu beklenmiyor muydu? Elbette beklenen buydu! Nasıl giriş bir plan dahilinde ise çıkış da aynı şekildeydi...

Afganistan İPEK YOLU için olmazsa olmazdı. Ancak TIME'da çıkan bir yazı ilginçti. Yazıda "ABD askerlerini gönderip sorunu çözüyor ancak rakipleri bu iklimi fırsat bilip büyüyordu. ABD'nin bir yere ilgisini yolladığı askerle ölçme zamanı geride kaldı..." diyordu...

TALİBAN elini kolu sallayıp başkenti ele geçirdi. Doha'daki klimalı alışveriş merkezlerinde iyi bir yaşamın tadına varan yöneticileri, uluslararası alanda kabul görmek isteyecek mi? El Kaide buna ne diyecek?

Çin'in yakınlığına rağmen UYGUR KARTI kaşınacak mı? Taliban kabul görür ve bölgeye REJİM OLARAK yayılırsa bu Pekin üzerinde nasıl bir etki meydana getirir?

El Kaide'ye yeni dönemde yeni EYLEM görevi verilecek mi? SORU ÇOK!

Öncelikle TALİBAN asla ve kat'a AFGANİSTAN'ın tümünde kontrolü sağlayamaz. Bu bir SIR da değil.

20 yıl önceki gibi AFGANİSTAN'ı konuşuyor olmamızın tek nedeni İPEK YOLU'dur...

Yeni para yeni ticaret, yeni küresel sistem yeni dengedir!

ABD 20 yıl orada kaldı. Son dönemdeki mimar ise Ankara'dan tanıdığımız BÜYÜKELÇİ JOHN BAAS'tı! Hangimiz ABD'nin TALİBAN-EL KAİDE-DEAŞ gibi terör GRUPLARINA NASIL NÜFUZ ETTİĞİNİ BİLİYOR!

Çin tehlikeyi gördüğü için aylar öncesinden vatandaşlarını ülkeden çıkarmaya başladı. Pakistan'da ÇİNLİ İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLERE YAPILAN EYLEMLER ise madalyonun diğer yüzü...

Garip bir şekilde tüm dünya, DEŞİFRE edilemeyen en güçlü terör örgütü EL KAİDE'yi tekrar konuşmaya başladı...

Ortalık karışacak bu kesin. Yine de TALİBAN ve EL KAİDE'nin HEDEFİNİ öğrenmemiz gerekmekte...

ABD, İngilizler'in içindeki gücünü bildiği SİYASAL İSLAM'ı ötekileştirmek için çok savaştı.

Şimdi tersi mi olacak acaba? Bunu göreceğiz...

MI6'in eski patronu Sir Alex Young "Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar" sözleriyle bunu mu kast ediyordu! Önümüzdeki günlerde sanırım bunu anlayacağız...

Nereden bakarsanız bakın mücadele yeni bir ritim kazanıyor demektir...

Bakalım yine sancılı mı olacak...