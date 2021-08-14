Küresel
Bir güç hızla dünyayı bu eksene oturtuyor… Sellerden sonra da yangınlardan sonra da aynı KLİŞE önümüze düşmekte…
Trump, Beyaz Saray'a geldikten sonra başı "RUSYA SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" iddiası ile derde girdi.
Çok isim tasfiye oldu.
Cumhuriyetçi TRUMP ile Rusya lideri PUTİN aynı çizgide değerlendiriliyordu.
Savcı Mueller'in DOSYASI tamamlanmak üzereyken PUTİN şimdilerde güncel olan tartışmaya girdi!
Putin duruşunu net olarak gösteren şu ifadeleri kullandı: "Enerji üretimini sıfıra indirme fikirleri ortaya atıldığında veya güneş ile rüzgar gücü kullanılması için kampanyalar yapıldığında insanların tekrar mağaralara dönebileceğini düşünüyorum, çünkü hiçbir şey tüketmeyecekler.
Teknoloji şu an öyle bir durumda ki basitçe söylemek gerekirse hidrokarbonlar, nükleer enerji ve hidrogüç olmadan medeniyeti korumayı başaramayız.
Bazı kişiler insanların aklına girerek KARBON SALINIMI konusunu yerleştirmeye çalışıyor…"
Geçtiğimiz günlerde de yazdım.
Birleşik Krallık Ankara eski Büyükelçisi Richard Moore bir süre önce Rusya'yı hedef alıyordu.
MI6'in patronu olarak söyledikleri çok önemliydi.
Moore "Rusya ekonomik ve demografik olarak zayıflayan bir güç. Son derece zorlu bir yer…" diyordu. Haliyle bu Putin'i kızdırmaya yetiyordu. Bir iki gün önce de yine garip şeyler oldu… İngiliz BBC önemli bir araştırmaya imza attı ve Rus paralı asker grubu Wagner'in, Libya'daki iç savaşta üstlendiği rolü gözler önüne serdi. Araştırma kabaca Libya'da savaş suçu işleyen Wagner Grubu'nun Rus ordusuyla bağlantılarını ortaya koyuyordu. Bir RUS SAVAŞÇININ BIRAKTIĞI SAMSUNG TABLETTEN savaşan bütün isimlere ulaşılıyordu!
KOD isimleri üzerinden…
Rusya ise bunu doğal olarak reddetti… Derken yine ilginç bir adım atıldı.
Bu kez hamle Moskova'dan geldi!
Hipersonik araştırma merkezinin başkanı Alexander Kuranov VATANA İHANETTEN gözaltına alınıyordu! Açıklamalarda üzeri kapatılsa da Putin'in bilgisayarına bile girildiği çok özel belgelere bilgilere ulaşıldığı fısıltılarla konuşulmaktaydı.
BBC'nin ele geçirdiği TABLETİN bununla bir ilgisi var mıydı? Libya'daki RUS SAVAŞÇILARIN LİSTESİNİN Londra'ya başka bir yolla gitme ihtimali bulunuyor muydu?
BİLMİYORUZ… Ancak olayların peş peşe geliyor olması bu soruları anlamlı hale getirmekte. Doğal olarak Libya denilince akla ilk gelen PETROL oluyordu!
KÜRESEL ISINMA tezinin KARBON AYAK İZİ meselesini anavatanının LONDRA olduğu yazdım.
Prof. Nicholas Stern'e ve London School of Economics'e kadar konuyu taşıdık… ABD'ye uzanan ekonomik hattı aktarmaya çalıştım. Burada da devreye YALE'deki efsane isim giriyordu. Nobel ödüllü Prof.
William Dawbney Nordhaus işin EKONOMİSİNİ hazırlıyordu…
Uzaktan bakıldığında bile Trump ile Putin'in FOSİL YAKIT konusunda aynı çizgide olduğunu görmek zor değildi. Rusya doğalgaz ve petrol üretiminde dünyada şampiyonluğa oynayan bir oyuncuydu.
Rusya'nın bunlardan vazgeçmesi tıpkı ABD'deki PETROL DEVLERİ gibi hiç kolay görünmüyordu.
Diğer yandan ise Biden ve KÜRESEL bir rüzgar bunu 2030'a kadar bir şekilde bitirmek niyetindeydi… EN azından YÜZDE ELLİ'sini… Bu nedenle hem Türkiye'de hem dışarıda olan bütün olayların bir TARAFI KÜRESEL ISINMA'ya gelecekti getirilecekti..
YENİ FREKANS BU!
Bu güle oynaya olacak bir şey değildi. İstihbarat savaşlarından suikastlara kadar giden kapının açılması demekti… Öyle sıradan değil, üst düzey isimler hedef olurdu… Siyaseten de depremler yaşanırdı… İzleyelim bakalım…
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