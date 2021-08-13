Para ve güç
Olaylara genel çoğunluğun baktığı gibi TEK TEK de bakabiliriz, benim gibi GENEL de... Gelin bugün siz de benim gibi GENEL'i tercih edin...
Çok yazdım.
Ancak zaman akınca daha net anlaşıldığını düşünmekteyim.
PETROL-KARBON SALINIMI-KARBON AYAK İZİ-KARBON VERGİSİ- ELEKTRİKLİ ARAÇLAR - KÜRESEL İKLİM
TARTIŞMALARI bir iki satırda geçilecek işler değil. Çünkü ABD içinde Biden'a karşı olan Trump'la birlikte FOSİL YAKIT DÖNEMİNİN
BİTMESİNİ istemeyen çok önemli bir akım var.
Yeni de değil.
Sık sık buraya taşıdım. KOCH AİLESİ... Forbes'e girmek ve orada kalmak için bile onayı gereken aile... Bir süre önce çok önemli bir kitap yayınlandı. "Kochland:
The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America" ​​isimli kitap sanırım 700 sayfaydı. KOCH Ailesi'nin yıllık satışı Facebook, Goldman Sachs ve US Steel'in toplamından daha büyüktü.
Büyüklüğünün yanı sıra kendisi gibi 400 MİLYARDER MUHAFAZAKAR AMERİKALI İŞ ADAMINI yanında taşıyordu...
Halıdan duvar kaplamalarına, yapı malzemelerinden cam pencerelerdeki sentetik liflere, cep telefonlarındaki sensörlerden azotlu gübreye kadar her yerde önemli oyuncuydu. GÜBRE KONUSUNDA zaten çok ama çok büyüklerdi... Asıl gücü aldıkları, yani kullandığımız yakıtı RAFİNE eden teknolojiyi saymıyorum bile!
Kitabın yazarı "Koch Endüstri'nin içindeki gelişmişlik ve zeka düzeyi beni hayrete düşürdü... Tamamen uzun vadeli ve stratejik düşünüyorlar. Kimsenin düşünmediği kadar..." diyordu. Yüzlerce saatlik röportajların sonunda çıkan kitap haliyle büyük ses getirdi.
Yazar, "Amansız kar elde etme arzusu, uzun vadeli planlama, sabır, esneklik ve tutku"yu KOCH AİLESİ'NİN DEĞİŞMEYENLERİ olarak tanımlıyordu.
Bu ailenin KARBON meselesi yeni değildi.
Bush daha 1991 yılında KARBON SALINIMI için adım atmaya kalkığında kıyamet koptu. Koch Ailesi'nin yönettiği CATO ENSTİTÜSÜ ve beraberindeki işadamları, Washington'a adeta çöktü. Karar yoldan döndürüldü... Biden'ın gelişiyle PARİS İKLİM ANLAŞMASI'na tekrar dönülmesi ABD içindeki savaşın ana nedeniydi. Bu savaş her ülkenin siyasetine de gölge gibi düşecekti...
KOCH'lar Trump'ı getirdi.
FOSİL YAKIT ve İKLİM ANLAŞMASI işinde istediklerini yaptırdı. Birçok petrol devi de destek verdi.
Biden ile iş değişti.
KOCHTOPUS ya da KOCHLAND denilerek AİLENİN gücü anlatılmaya çalışılsa da JOE BIDEN geldi Beyaz Saray'a oturdu... Trump'ın tam tersini yaparak ABD'yi KARBON MESELESİNDE ÖNCÜ YAPACAĞINI İLAN ETTİ. Daha 2010'da KOCH'lar "Eğer karbon vergisi ödemek istemiyorsanız.
Bize kulak verin" çağrısı yapıyordu.
CATO ENSTİTÜSÜ ile fikirlerini yaymaya çalışıyordu.
Tarihler 1991'i gösteriyorken KOCH AİLESİ "Küresel Çevre Krizi: Bilim mi, Politika mı?" tabelalı tartışmayı başlatıyordu...
Biz daha yeni yeni konuşmaya başlarken adamlar SİYASET ÜRETİYORDU düşünün artık...
Konuşmacılar arasında iklim değişikliğinin "felaket" olacağına dair çok az kanıt olduğunu" söyleyen M.I.T.'de meteoroloji profesörü Richard S. Lindzen de vardı. Garry S. Becker, James Buchanan, Ronald Coase, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Robert Mundell, Edward C. Prescott gibi çok önemli isimler de KOCH AİLESİ ve aynı yolda yürüyenlere destek veriyordu...
Koch'lar ve beraberindeki 400 ABD'li zenginle Biden ve arkasındaki güç her yerde mücadele etmekteydi... Mesela Erdoğan, Obama (son dönemde) ile de Biden ile sorun yaşıyordu. Trump ile bir yol bulabiliyordu.
Muhalefetin tamamına yakını Biden ile bir şekilde bir yerde buluşuyordu. Anlatmaya çalıştığım BÜYÜK POLİTİKANIN dışında kimsenin kalamayacağı... Orman yangınlarına sadece Manavgat penceresinden bakabilirsiniz. Yanlış olmaz. Ancak doğrusu hem Manavgat'a hem diğerlerine hem de yabancı ülkelerdeki yangınlara aynı gözlükle bakmaktır. Ve "bunlar neden aynı anda oluyor?" diye sormaktır?
Hatta işi daha da ileriye götürelim... FOSİL yakıttan çok kazanan KATAR'ın, sahibi olduğu PSG'nin MESSİ hamlesi bile yeni dönemde yeni yatırımlara girmek için İMAJ ÇALIŞMASIDIR...
Dünya değişirken asıl değişen PARANIN YOLU OLACAKTIR...
Kavga PARA ve GÜÇ için... Gerisi masal...
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