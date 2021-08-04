Büyük patron!

SADECE Türkiye değil AKDENİZ alev topuna dönmüş durumda. Yaz ayıdır elbette ormanlarda yangınlar görülür. İlk kez de olmuyor.

Ancak böylesini daha önce yaşamadık. Hiç bu kadar canımız yanmadı...

BATI'daki büyük yayın kuruluşları bugünleri haber verdiler. Çok önceden.

Ortada kibrit çöpü bile yokken YANGINLARIN OLACAĞINI İLAN ETTİLER... Yerel unsurları bir kenara bırakıp yine dünyanın çatısından gidelim... Yangını da kavgayı da anlamak için...

Başkan Trump, pandemide 750 milyar dolar PETROL ŞİRKETLERİNE destek verdi. Bunu istemeyen çok kişi vardı. Kıyamet koptu orada. FOSİL YAKITA "hayır" diyen yeni bir çağın kapısını aralamak isteyen bir güç de ABD içinde karşı kamptaydı! Kavga buydu.

Bir tarafı Trump diğer tarafı da Biden temsil ediyordu...

Trump'ın gitme nedeni İKLİM ve KARBON meselesiydi... Trump'ı götüren güç aynı şekilde FOSİL YAKITTAN yani petrol sayesinde büyük oyuncu olan PUTİN'i de tasfiye etmek istiyordu.

İşte bu ekip en başından beri yani 2016'dan bu yana Trump'ın gelişinin, seçilmesinin arkasında "RUS BAĞLANTISI

VAR" diye tutturuyordu!

Bu iddia ile Trump'ı koltukta oturtmadılar. İki ekol iki farklı dünya hayal ediyordu. Kavga gazetelere televizyonlara sığmayacak kadar büyüktü... Mesela 2016'da KOCH AİLESİ açıkça Trump'ı desteklerken Biden'ın ise arkasında en net duran para imparatoru BLACKROCK'tu...

Bu şirketin tepesindeki isim olan Larry Fink geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük şirketlerine mektup yolladı. Karbon meselesine giren Fink "İklim değişikliği finans dünyasını yeniden şekillendirecek" dedi.

Savaşı özetleyen de buydu...

Kaşıkçı cinayetinden ABD Kongre baskınına, Trump'ın sosyal medyada kısıtlanmasından hava yollarının çökmesine kadar olan her olayın arkasında bu kavga vardı...

Tarih bize göstermişti ki BÜYÜK KIRILMALAR YAŞANMADAN sistemler değişmiyordu!

ABD Başkanı seçilen Biden Beyaz Saray'a gelir gelmez BlackRock'tan iki önemli ismi yanına aldı.

Brian Deese ve Wally Adeyemo... Dünyanın en büyük yatırım fonu BlackRock, zaten FOSİL YAKIT işlerine para yatırmayacağını söylüyordu.

Israrla... Yetmiyor Exxon- Mobil'in yönetimine bile kafasını sokuyordu.

Woodside Energy ve Santos isimli iki petrol şirketi çevreye duyarlı YEŞİL petrol çalışması yapmak için adım atıyor ancak Fink buna sırtını dönüyordu.

Çevreyi diline dolayan Fink'in bu adımı şüphelerin üzerinde toplanmasına yol açıyordu.

BlackRock'la birlikte Vanguard Group, Fidelity Investments, Capital Group ve State Street de FOSİL YAKITLARA karşı aynı cephenin içinde yer alıyorlardı.

Lary Fink'e tam güven olmasa da aynı mevziyi paylaşıyorlardı...

Mesela Peabody Energy gibi Amerikan devi birkaç yıl önce iflas ediyor ve kömürün tarihe karıştığını ilan ediyordu! JP Morgan gibi devler hala FOSİL YAKIT işine kredi veriyordu.

Kimine göre bu oran toplam kredi miktarının sadece YÜZDE 7'sini oluşturmaktaydı... Umarım, Trump'ın PARİS İKLİM ANLAŞMASI'ndan neden çekildiğini Biden'ın da gelir gelmez "Ortaklarımızla yürüyeceğiz" demesini daha net anlıyoruzdur...

Kavga bugün yaşansa da amaç geleceği kimin inşa edeceği ile ilgili... ABD kendi içinde resmen iki parça... Bir tarafta PETROLLE, askerle, donanma ile Müslüman Arap ülkelerini yanına alarak petro-dolarla İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra imparatorluk kuran ABD, diğer tarafta ise DOLAR'ı tutup, dijital Dolar'a geçip, karbon bankasını kurup herkesi haraca bağlamak isteyen ve bunu için de küresel ısınmayı insanların gözünün içine sokan bir ABD var.

Bu kavganın sonucu olarak daha geçtiğimiz ay BÜYÜK DEV ŞİRKETLER hükümetleri fosil yakıtlara destek vermemesi için uyardı! 457 BÜYÜK PATRON dünyanın çeşitli ülkelerindeki HÜKÜMETLERİ KARBON konusunda uyardı. YEŞİL DÜNYA istediklerini iletti...

Aviva, HSBC Asset Management, Legal and General Investment Management, M&G Allianz Global Investors, Amundi, Axa, BNP Paribas ve Nomura Asset Management bu devlerden bazılarıydı... FOSİLE karşı olanlar KARBON BANKASI ve DİJİTAL PLATFORMLARLA geleceği örmek ve EKONOMİK düzeni BÜYÜK RESETLE yeniden başlatmak istiyordu. Karşı çıkan ise Amerika'yı Amerika yapan güçlerdi... Mücadelenin ana omurgası buydu.

Orman yangınlarına gelecek olursak. Akdeniz'in tümünün yanıyor olması İtalya'da bir günde 800 yangının çıkıyor olması tesadüfle açıklanabilir mi? Benim cevabım belli de siz ne diyorsunuz...

Putin gibi Erdoğan da bu kavganın hedefi...

Aksaklıkları gösteren, organizasyonu eleştirenler, demokratik tepkilerini koyanlar TAMAM! Ancak bir de bu kılıfın içine girip içeride KAOS isteyenler var. Bunlar da sahnede. Yapılması gereken kavganın taraflarını bilmek ve ülkeyi korumak... Bazen tweetle, bazen pet şişeyle, bazen kazma kürekle, bazen de yürekle...