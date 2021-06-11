Koza Han!

SİZİ bilmem ancak tuhaf ayak sesleri bana kadar geliyor.

Kim nerede yürüyor, nereye gidiyor bilemiyorum.

Görünmeyen bir perdenin gerisinde ilginç şeyler oluyor hissi var. Garip bir kavga garip bir sessizlik içinde ilerliyor sanki...

Türkiye binlerce kez yazdığım gibi çok önemli bir toprak parçasıdır. Bu nedenle ABD de İngiltere de buradadır.

Almanya'yı da ıskalamayalım...

İçerideki bu çekişme daha çok ÖZAL'ın "4 EĞİLİM" diye açıkladığı MERKEZDEKİ PARTİLERİN KENDİ İÇİNDEKİ KOALİSYONUYLA aşılıyordu. İki büyük güç de kendine yakın aynı frekansta düşünen isimleri istiyordu. Merkeze gelip büyük oy alan partiler bunu bir şekilde başarıyordu...

Denge kuruluyordu. Kendi içlerindeki kavga da bir çözülmeyi ya da değişimi getiriyordu. Türkiye'ye hep DÜNYANIN GİTTİĞİ YÖNDEN bakmaya gayret ettim. İsimlerin önemi olmakla birlikte BÜYÜK GÜÇLERİN bizimle nasıl çalışmak istediğine odaklandım. Bu gazete ve televizyonlarda yer almasa da belirleyici olmuştur.

İtalya'nın İPEK YOLU PROJESİ'nden çekildiğini dün burada aktardım.

Nasıl başlayıp nasıl bittiğini paylaştım. Türkiye'nin kararı çok önemliydi. Bir de İNGİLTERE'nin... Biden bu nedenle KRALİÇE'ye gidiyordu...

Sizi 2008'e götürmek istiyorum...

Çok ilginç bir gelişme oldu. İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip'le birlikte, özel uçakla Bursa'ya geldi.

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'i taşıyan British Airways'e ait uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkarak saat 11.40'ta Bursa Yenişehir Havaalanı'na indi. Kraliçe'ye, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yiğit Alpogan ve bir heyet de eşlik etti. Kraliçe istemediği için BURSA'da protokol yoktu. Kraliçe ve yanındakiler havaalanından, Bursa gezisinin ilk durağı olan Koza Han'a hareket etti. Koza Han, 1491 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılmıştı.

Kozalardan elde edilen ipek kumaşlar, Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynamıştı. Koza Han'ın ipekle 500 yılı aşan birlikteliği vardı! Koza Han sıradan bir yer değildi.

İPEK YOLU'NUN SON DURAĞIYDI!

Bu nedenle KRALİÇE II. Elizabeth burayı görmek istiyordu. Kraliçe, saat 12.27'de Koza Han'a geldi. Mehter Takımı'nın 'Ceddin deden' marşıyla karşılandı. Kozahan'daki işyerlerini gezen Kraliçe Elizabeth, daha sonra eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'le öğle yemeği için Şadırvan bölümüne geçti. Kraliçe gelmeden önce, davetliler ayağa kalkmamaları, sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. Kraliçe ve eşi Prens Philip, ayrı ayrı masalarda oturdu. Kraliçe Elizabeth, dinlendikten sonra Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ziyaret etti.

Kraliçe, minberin önünde sandalyeye oturdu. Burada, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 10 dakika boyunca Rahman Suresi'ni okudu.

Kraliçe'nin BURSA'ya gelişi daha o zamandan İPEK YOLU'nun ve yeni dünya dengesinin habercisiydi. Çok kişi anlamadı. Kraliçe ya da İngiltere burada kendini gösterdiği an diğer güçler rahatsız olurdu. Oldular da... 2008'den bu yana olanlara bir bakın. Neler yaşandı neler... Ne davalar, ne olaylar, ne kutuplaşmalar, ne saldırılar, ne tasfiyeler, ne istifalar... AK PARTİ de Türkiye de çok türbülans yaşadı. Türkiye önemli bir ülke olduğu için bunlar doğaldı. İSLAM ve TÜRK DÜNYASININ en etkili, model ülkesi kendi haline bırakılamazdı.

Bırakmak da istemediler zaten... Her büyük güç gittiği yere TÜRKİYE'yi de sürüklemek istiyordu.

İçerideki siyasetin ÇEKİŞMESİ de buradan kaynaklanıyordu. Dün de bugün de...

G-7 buluşması, NATO zirvesi ve Biden'ın Kraliçe ile bir araya gelecek olması daha önce yapılan toplantılardan çok daha farklı olacak. Bunun işaretleri fazlasıyla vardı.

Uzaktan bakılınca dünyada çok şeyin değişeceği görülmekteydi. Peki bu değişim Türkiye'ye gelir miydi? Başkan Erdoğan nasıl bir değişim isterdi?

Neler yaşanırdı? Sanırım üzerinde durulması gereken sorular bunlardı.

Türkiye hangi elbiseyle hangi balonun özel davetlisi olacaktı... Biden ile Kraliçe'nin zirvesinde ana gündem TÜRKİYE olacaktı... Açıklanmasa da...

Biden Erdoğan'ın karşısına çıkmadan önce Kraliçe'yi yanına almak isteyecekti...

İzleyelim bakalım...