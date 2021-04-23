İki küçük soru
Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine salı akşamından beri erişilemiyor.
Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Tabii burada bir şirket bulunabilirse! Skandalın ortaya çıkmasından sonra 391 bin kişinin parasının ya da COİN'inin yok olduğu ileri sürülmekte...
20 Nisan akşamı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu.
Belli ki konu daha derindi ve sancılıydı. Şirketin sahibi görünen isim de ortalarda yoktu...
İddiaya göre 16 Nisan itibarıyla Thodex'te günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardı.
Önce DÖRT önemli not paylaşmak istiyorum.
DÖRT önemli görüş... Janet Yellen: "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmüyorum.
Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor.
Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim..." Ekonomi profesörü Nouriel Roubini: "Kripto para birimleri tüm dolandırıcılıkların ve balonların anasıdır.
Mevcut balonun eninde sonunda çöküşle sona ereceğini tahmin ediyorum..." Nobel Ödüllü Ekonomist Richard Thaler: "Kripto para konusunda Warren Buffet gibi düşünüyorum. Anlamadığınız şeylere yatırım yapmayın...
Kesin olarak yasal faaliyetlerde bulunan birinin neden bu kadar değişken bir para birimi kullanmak isteyeceğini bilmiyorum... " Devam edelim...
Nobel Ödüllü bir ekonomist olan Joseph Stiglitz'le de noktayı koyalım... "Kripto para birimlerinin bir an önce sonlanması gerekiyor. Parayı daha az şeffaf hale getirerek yasadışı faaliyetlere büyük imkan sağlıyor..." Kripto Para ya da Dijital Paranın hayatın içinde yer alacağına inanıyorum. Asıl soru şu: PATRON KİM OLACAK? Bence herkesin odaklanması gereken nokta burası. Finansal istihbaratın ne kadar önemli olduğunu yüzlerce kez yazdım.
Önümüzdeki günlerde en çok buna ihtiyaç duyacağız...
Thodex'de yaşanan sıkıntıya bakarken, şirketin FinCEN'e başvuru yaptığını gördüm.
FinCEN'i ( Financial Crimes Enforcement Network) yani ABD'deki Mali Suçları Araştırma Ağı'nı geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolarlık KARA PARA AKLAMA operasyonundan tanıyoruz. ABD'nin gözü kulağı yani. Tam burada KRİPTO PARA ile KRİPTO PARA BORSALARINI ayırmak ve tanımlamak gerekiyor. KRİPTO PARALARIN güvenliğinde sorun yok. İçlerinde ödüllü dünya çapında hocalar var. Ancak BORSA işi biraz karışık.
MERKEZİYETSİZ denilen KRİPTO PARA piyasası MERKEZİYETÇİ bir YAPI ile yürüyor... Ve bütün paranın geldiği, büyüdüğü ve milyarca dolara ulaştığı alan, adres ise borsalar... VE DÜZENLEME YOK. Dünya genelinde yüzlerce, binlerce borsa var. Hepsi de bir masa sandalye mantığıyla hayatta.
Ve para da orada dönüyor...
İki küçük soru! YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ
HEDEF ÜLKELERDEKİ
HEDEF BORSALARI
HACK'leyebilir mi? Terör örgütleri BORSALARA çökebilir mi?
ELBETTE!
3 trilyon dolarlık piyasadan söz edilmekte. Ve giderek de büyüyecek bu alan... Devletlerin üzerinde ve dışında bir yapıya sahip olan KRİPTO PARALAR alım-satım yapılan adreslerde sıradan insanlara emanet edilmiş durumda.
En büyük yanlış bu! Acilen BORSALARI da korumak için tutarlar yatırımcıların CÜZDANLARINA aktarılmalı.
Borsa'da kalma süresi getirilmeli... Mesela 2 saat...
Süre dolduğu an İŞLEM anında müşterinin cüzdanına gitmeli...
Bu sistemi korunaklı hale getirir... Detaylara girip korku salmak istemem ancak NSA bütün borsaları yakından takip etmekte.
SAKLI GİZLİ bir şey de yok... Ancak ikinci bir el üzerinden HACK'lenmeyecek borsa da yok! Değişime sırtımızı dönemeyiz ancak kontrol edebiliriz... Bitirirken küçük bir not! Kripto Borsasında dönen paralarla siyasi hedeflere ulaşmak kolay mı zor mu? Düşünün bakalım...
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