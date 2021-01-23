Magazin

Haftayı bitirirken gelin magazin yapalım... Tabi içinde YOK yok! Burada çok kez okuduğunuz hikayeleri, ilişkileri, etkileşimleri ve sonuçları önceki gün VANITY FAIR ele almış... İlişkileri akıcı bir kalemle yazan da Craig Unger... Gelin bugün hem bu yazıya hem arka planına bakarak gidelim... MAGAZİN gerçekte nerelere uzanıyormuş görelim...

Artık belli ki daha çok konuşulacak isim olan Jeffrey Epstein sokakta görebileceğiniz alelade bir isim değil. İstihbarat dünyasının önemli bir figürü... Hedefteki isimlere ulaşma ve onu kontrol etme amacıyla tesis edilen AĞ'ın önemli bir oyuncusu. Öyle böyle değil... Her yerde vardılar! Burada da... İşin garibi ABD bile bu konuları yeni konuşmaya başladı. Biden'la birlikte yani...

Robert Maxwell efsane medya patronuydu. Aslen Macaristan doğumluydu. Asıl ismi Jan Ludvik Hyman Binyamin Hoch'tu. Ailesi NAZİLER'den kaçtı. Fransa'ya sığındığı dönem oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda gelip İNGİLİZLER'E katıldı. Almanlar'a karşı savaştı. İngiltere'ye geçti. İsrail-İngiliz-Rus istihbaratına aynı anda hizmet verdi. Koca bir medya imparatorluğu kurdu. Lüks yatında öldürüldü. Kanarya Adaları'nda denize atıldı. Mechel Hoch ve Hannah Slomowitz'in çocuğuydu! Daha sonraki yıllarda 9 çocuğundan öne çıkacak olan ise Ghislaine Maxwell'di...

Kızı bir gün Jeffrey Epstein'i görüyor ve "Baba beni bu adamla tanıştırır mısın?" diyor. Koca Maxwell "O seni ne yapsın!" cevabı veriyor. Ancak kızı babasından çok şey öğrenmiştir. Bir yolunu bulup önce Epstein'a sonra da Trump'a uzanan yolu açıyor. Bu hatta çok özel hediyeler vererek ilerliyor... Ve bir süre sonra üçü ŞEYTAN ÜÇGENİNİ oluşturuyor! Harvard Hukuk'tan Prof. Alan Dershowitz "Trump'ı ve Jeffrey Epstein'ı tanımayan New York'ta hiç bile değildir" diyecekti... Epstein Trump'ın yanına kralları, prensleri, Wall Street milyarderlerini, ünlü işadamlarını, devlet başkanlarını, bakanları ve istihbaratçıları getirdi. Bütün toplantılar YAŞI KÜÇÜK KIZLARIN çoğunlukta olduğu toplulukla yapılıyordu.

Bu bazen New York bazen de Mar-a Logo'da oluyordu...

Trump, İTALYAN MAFYASININ desteğiyle gittikçe büyüyordu. Ayrıntıları ve isimleri geçtiğimiz günlerde yazdım... Trump daha sonra ATLANTIC CITY'ye açıldı. Ancak orada işler ters gitti. Umduğunu bulamadı. Taç Mahal isimli kumarhane istediği sonucu vermedi. TAHVİL üzerinden kurduğu oyun Trump'ın başına bela açtı! İŞTE TAM BURADA KAHRAMAN ORTAYA ÇIKTI. Bu yakından tanıdığı dostu Epstein'di. "Korkma bunu çözeriz" diye umut verdi. Doğruca Rothschild ailesinin mutemedi olan Wilbur Ross'a götürdü! Konuyu zaten bilen Ross "Çözeriz" sözü verdi. Sorunlar temizlendi. Borçlar ödendi. Şirketin yüzde 50'si Trump'ta kaldı. Yoluna devam etti. Ve böylece FORBES'e girdi. Gerçekte kahraman kimdi? Evet, ROTHSCHILD AİLESİ...

Para gelince ikili ve

yanlarına aldıkları Ghislaine Maxwell yola devam etti. Ancak TRUMP artık Epstein'e aitti... Bunu bilerek yürüyordu! Bayan Maxwell işini çok iyi yapınca şimdilerde güncel olan RUS BAĞLANTISI da ortaya çıkıyordu! 1993 Rusya, 1994 Baltık güzeli olan ANNA MALOVA da ekibe dahil oluyordu. Ve yaşı küçük dünya güzeli kızlar uçaklarla Trump-Epstein ikilisinin verdiği partilere taşınıyordu... Mesela bazıları Ruslana Korshunova gibi bilinmeyen şekilde ölüyordu! Genelde New York'ta gökdelenden düşüyordu!

ANNA MALOVA da güzel kızları taşımakla kalmıyor, George Soros ile de aşk yaşıyordu. Muhtemelen GÖREV GEREĞİ... Daha önceki yazılarda sözünü ettiğim bütün büyük isimler bu karedeydi. Herkes bu çerçevenin içindeydi. Epstein ve arkasındaki

güç oyunu kuruyor ve herkese rol dağıtıyordu. Çözülemeyen sorun da kalmıyordu. Ve şimdi nerede olduğu belli olmayan (bence FBI'da) Jeffrey Epstein'in telefon rehberi aranıyordu. Trump'ın 16 ayrı telefon numarasının bulunduğu defter yani. O defterde olan herkes Epstein'in bağlantılarını biliyor ve gönüllü olarak orada yer alıyordu... Herkes eski SOVYETLER'den gelen kızlarla eğleniyordu. Hepsinin de yaşı küçüktü... Burada lakabı HAYALET olan MC2 Ajans'ın sahibi Jean-Luc Brunel de devreye giriyordu... Trafik iyiden iyiye artıyordu... Sonrasında ABD eski Başkanı "Trump Model Management"la hayatına devam ediyordu. Kızlar konusuna doğrudan el atıyordu yani...

Aslında ABD Başkanı olan Trump ABD'liler bilmese de Melania ile ZORUNLULUK sonucu evlenmişti. Üçüncü eşiydi. Geçmişi hakkında bir şey yazmak istemiyorum ama ikisini NİKAH MASASINA OTURTAN Epstein'di! Başkanlık bittikten sonra Melania'nın ters davranması

sizi bilmem ama bana hiç şaşırtıcı gelmiyordu. GÖREV SONA MI ERMİŞTİ YOKSA! Haliyle o sıralarda RUS İŞ ADAMLARIYLA ticaret de başlamıştı. Sadece kız gelip gitmiyordu. En az o kadar gelen para da vardı... Mesela Trump, Rus oligark Dmitry Rybolovlev'e 96 milyon dolara evini satabiliyordu! Kim buluşturuyordu? Kim aracı oluyordu? Sizce! Trump'ın Londra-Tel Aviv-Moskova üçgeninde dolaşması ilginç değil miydi!

Neyse...

Trump gittiği için şimdi ABD basını BEYAZ SARAY'ın Biden tarafından TEMİZLİKTEN geçirileceğini yazıyor. Komik! 4 yıl kimse bir şey görmedi, gören de bir şey yapamadı. Şimdi nasıl olacak merak ediyorum... Wilbur Ross, Trump'ı Epstein'ın ricasıyla kurtaran adamdı. Ardından damadı Kushner'le YAHUDİLER'İN mallarına çökerek şirket kurup yürüyenler de onlardı. İlişkiler bir akıl tarafından kurulmuş, bir

araya gelmeleri için sadece zamana ihtiyaç varmış!

Şimdi uzaktan bakınca durum bu! Biden "ÇETE" dedi, "TERÖRİST" dedi. Mesajı bu yapıya veriyordu. Cumhuriyetçi Mitch McConnel de Biden'a katıldı, aynı çizgiye geldi... Ancak garip olan bir şey vardı. O da Ghislaine Maxwell'e uzak olmayan MOR giyen ilk ASYALI Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ti.

ABD'de Amerikalılar'ın da bilmediği gizli ilişkiler vardı. Ve iç İÇEYDİ! Joe Biden şimdi bu oluşumla savaşacağını söylüyor. Küresel çapta dünyanın nereye gideceğine bu kavga karar verecek! Magazin yapalım diye yola çıktık, nerelere geldik... Gerçek dünya bu... Gazete ve TV'lerin dışında... Bakalım neler yaşanacak...