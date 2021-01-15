KAÇAR MI?

ABD karışınca haliyle her yer bunu yakından hissediyor. Merkezde TRUMP var. Çok büyük miktarda OY almasına rağmen kaybetti. Medya da sosyal medya da karşısında... Kongre baskınından sonra iyiden iyiye hedef oldu. Görevde kaldığı süre içerisinde BEYAZ SARAY hallaç pamuğu gibi atıldı. Gelenlerin, gidenlerin, istifa edenlerin sayısını unuttuk... Geçtiğimiz gün de hatırlattığım gibi Beyaz Saray'da kaldığı günlerde en önemli olaylardan biri Washington Post'un sahte olarak basılması ve "TRUMP HELİKOPTERLE KIRIM'A KAÇTI" manşetinin atılmasıydı. O sahte manşet aslında derinlerdeki savaşı anlatıyordu. Trump, arkadaşının sahibi olduğu dergiden Amazon ve Washington Post'un sahibi olan Jeff Bezos'un yasak aşkını haber yaptırmış, ünlü işadamı da KIRIM'lı cevap vermişti... Elbette SAHTE GAZETEYİ kabul etmiyordu ancak bir CEVAP olduğu da çok netti! Beyaz Saray önünde gazeteyi dağıtanlar bile neden KIRIM sorusuna cevap veremezdi. Neden başka bir yer değil de KIRIM?

2019'da bu SAHTE manşet atılırken şimdiki iddia ise bambaşka! Ancak YİNE TRUMP'la yine kaçmakla ilgili... Trump'ın babası ALMAN annesi ise İskoç kökenliydi. Trump'ın annesi Mary Anne MacLeod, Lewis Adası'ndaki Tong Köyü'nde doğmuştu. Biden'la devir teslim törenine katılmayacak olan Trump, 19 Ocak günü Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağıyla Prestwick Havaalanı'na inecek. Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor. Trump'ı bilenler "UZUN SÜRE ABD'YE DÖNMEYECEK. BURADA OLACAK" yorumu yapmaktalar.

Önce sahte Washington Post ile KIRIM iddiası, şimdi de The Guardian üzerinden İSKOÇYA... "Trump kaçar mı? Başına ne gelebilir ki? Hapse girer mi? Elindekileri kaybeder mi?" gibi pek çok soru akıllarda. Ancak ben TRUMP'ın yaptığı iddia edilen ihlallerde değilim. Çok yakın bulduğu ve omuz verdiği o etkili, güçlü YAHUDİ grupla ilişkisine bakıyorum. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de tehditler listesinde başa koyduğu RUSYA, Trump'ın destek aldığı bu büyük gücün anavatanıdır. Bu nedenle sahte Washington Post, Trump'ı "KIRIM" üzerinden tanımlıyordu. Bu aynı zamanda DERİN AMERİKA'nın DERİN SESİYDİ!

Geçtiğimiz yıl da Trump için AZİL TALEBİ olmuştu. Ancak sonuç vermemişti. Bu kez biraz farklı. 10 CUMHURİYETÇİ, partisinden ayrı düşüp farklı tavır takındı. Üstelik Washington'da yaşanan olaylara ilişkin açıktan kınama mesajları vererek... Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney, en çok göze çarpan isimlerden oldu. Cheney, "Hiçbir ABD Başkanı, görevine ve Anayasa'ya bağlılığına bu ölçüde ihanet etmemişti" dedi. Bu çıkış elbette çok önemliydi. Ancak çok daha önemlisi vardı. Cumhuriyetçiler'in ABD Senatosu'ndaki lideri Mitch McConnell "Trump'ın azledilme eşiğine gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Partinin Trump defterini kapatmasını umuyorum..." sözleriyle noktayı koydu.

Derin Amerika'nın en güvendiği isimlerin başında gelir Mitch McConnell... Trump'ı TEHDİT edecek kadar elinde güç bulunduran bir isimdi. SİLAH LOBİSİNİN adamıydı. Trump'la TÜRKİYE üzerinden karşı karşıya gelmişti. "Türkiye konusunda bizim kararlarımızı uygulayacaksın" diyerek BEYAZ SARAY'da resmen BAŞKAN'a emir vermeye kalkmıştı. Suriye meselesinden sonra Türkiye'ye yollanan skandal mektubun arkasındaki isim de Mitch McConnell'dı. KÜRT kartı meselesinde Trump bu eksenle aynı çizgide olmasa da baskıya boyun eğiyordu. Ve aynı ekol ısrarla Trump'tan Türkiye'nin RUSYA ile arasını açmasını talep ediyordu... Rusya ile yan yana gelen bir Türkiye fotoğrafı istenmiyordu. Öteden beri...

Rus uçağının düşürülmesi, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi hep bu amaca hizmet eden adımlardı... Ancak günün sonunda S-400'lerin alınmasına kadar uzamıştı ilişkiler... Rusya'nın KIRIM'ı ilhak etmesi ve OBAMA'nın yaptırım kartını açması ve RUSLAR'I ülkeden sınır dışı etmesi de arka plandaki büyük kavganın dışavurumuydu... Parça parça bakınca olaylardan bir şey anlamak kolay değildi. Ancak RUSYA üzerinden bir savaş yürütülmekteydi. "Seçimlere Rusya karıştı" iddiasından, ABD Genelkurmay Başkanı'nın Rusya'yı hedef almasına kadar... FBI Başkanı James Comey'in TRUMP'ın RUS İLİŞKİLERİNİ tespit etmesi ve görevden alınmasından, damat Kushner'in Kremlin'e uzanan gücüne kadar...

Trump'ın temsil ettiği ABD ile Biden'ınki farklı... Bu savaş da sadece onların ülkesinde değil... Rusya'nın Çin ile yan yana gelmesi ve dünyanın dengesinin bozulmasından duyulan korku bu. DERİN ABD bunun telaşında. Arkada hiç görünmeyen İNGİLTERE'nin aklı da Washington'u telaşlandıran diğer bir konu... Biden'ın ABD'si ile AVRUPA BİRLİĞİ bu eksenin karşısında.. Bu da içeride bize CHP-İYİ PARTİ-DEVA-GELECEK-SAADET-HDP koalisyonu çıkarmakta... George Bush ve Dick Cheney'in Joe Biden çizgisinde olması, safların netleşmesi kavganın çok büyük olacağının işaretidir. Trump'ın mektubunda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler verme niyetinde olduğunu belirtmesi önümüzdeki günlerde yaşanacak gerilimin çok önceden satırlara dökülmüş haliydi... Çünkü bu sözler Trump'a basınç uygulayan ve şimdi Biden'ın arkasında yer alan güce aitti...