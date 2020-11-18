Şifre patrikhane

MI6 Başkanı, İngiltere eski Ankara Büyükelçisi de olan Richard Moore Türkiye'ye geldi.

Özel görüşmelerde bulundu.

Takip edebildiğim kadarıyla ABD'de Joe Biden'ın seçimleri kazandığının ortaya çıkmasından sonra buraya gelen en önemli, en kritik, en gizemli misafirdi. Türkiye ile İngiltere arasında tarihin derinliklerinde saklı ilişkiler bulunmaktaydı. Trump'ın BAŞKANLIĞI bu ilişkilerin geliştirilmesinin önünde engel değildi. ABD YÖNETİMİ tamamen bu fikirde olmasa da Trump buna karşı değildi.

Ve Ankara-Londra ilişkilerinin gölgesini İPEK YOLU'nda, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Azerbaycan'da ve Ortadoğu'da görüyorduk.

Moore'un gelip gitmesinden sonra iki ülke arasında yine DIŞARIYA önemli mesaj verildi...

İNGİLTERE Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 'Eurofighter Typhoon' uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. Uçaklar dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden olan üste, 132'nci Filo Komutanlığı'ndaki F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirecek...

Devam...

Kaç kez yazdığımı hatırlamıyorum ama çok sık ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO için "GÖLGE BAŞKAN" tabirini kullandım. Washington'un Türkiye'nin merkezinde bulunduğu bölge için ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini Pompeo'yu takip ederek anlamaya çalıştım. İŞARET o idi... CUMHURİYETÇİLER seçimleri kaybetse de Pompeo 7 ülkeyi kapsayan geziye çıktı.

Fransa'dan başlattığı programında Türkiye de vardı. Ancak Türkiye'de DEVLETTEN kimse ile görüşmüyordu. İstanbul'a geliyordu. Ankara'ya uğramayan Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. BURADAKİ ŞİFRELERE geleceğim ama önce Fransa'da söylediklerine bakalım...

Fransa'da Emmanuel Macron'la görüşen Pompeo, Le Figaro'ya "Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi. Dahası vardı: ABD ve AB Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeli... Yetmedi şunu da ekledi:

Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı...

ABD DERİN DEVLETİ seçimini yaptı ve yola BIDEN'la devam etme kararı aldı. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar farklı iki ekol gibi dursa da temelde aynı politikayı izlerdi. Türkiye konusunda da böyle olacaktı... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Sadece burada DEVLETTEN KİMSE İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ... Bunun anlamı neydi? Mesaj kimeydi?

Üzerinde durulması gereken de bu... Bu ziyaretten ABD-TÜRKİYE ilişkilerinin geleceğini okumak çok zor değildi...

Pompeo da Biden da aynı çizgide buluşuyordu. Pompeo AYASOFYA'nın CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE ilk günden beri karşı olan ve bunu saklamayan bir isimdi. Pompeo bize Türkiye ile S-400, Doğu Akdeniz, Suriye-Ortadoğu ve Kafkaslar'da ayrı yöne düştüklerini anlatıyordu. Yeni dönemde de bu sorunların iki ülke arasında BÜYÜK SANCIYA yol açacağının işaretini veriyordu... Aklınıza "Peki ama Pompeo artık yok. Bu mesajı çıkartmak fazla zorlama olmuyor mu?" sorusu gelebilir. Haklısınız da. Ama gerçek öyle değil...

Neden mi?

Açıklayayım...

Pompeo'yu 7 ülkeye götüren uçakta iki önemli isim daha vardı...

Bunlar ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın en güvendiği iki isimdi...

Greg Schultz ile Ron Klain...

Sadece 2 ülkede olamayacaklardı.

Bu ziyaretteki ekibi iyi incelersek TRUMP ve POMPEO'nun görevi bıraktığını anlarız... Seçim sonuçlarına itiraz gibi konuların pek fazla bir şey ifade etmediği ortada... Uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak...

Joe Biden, Klain için, "Uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli.

2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık.

2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik.

Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Beyaz Saray'da tam da aradığım, Ron'un derin deneyimi ve kapasitesi" değerlendirmesi yaptı... Obama'ya da çok yakın olan Klain, Beyaz Saray'ın Ebola ile mücadele koordinatörlüğü görevinde de bulundu. Al Gore de Bill ve Hillary Clinton da Klain'i çok ama çok yakında tutarlar... Ron Klain, Harvard Üniversitesi'nde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesi'nde de misafir profesör olarak bulundu!

Ron Klain, COVID-19'la mücadele konusunda Biden'a en büyük desteği verecek olan kişi...

Biden seçim sonrasında Klain için şunu da söylüyordu: Onun tavsiyeleri her zaman esaslı ve farklı...

Trump'ın gitmesi ve Biden'ın gelmesi AVRUPA-ABD ilişkisini öne çıkaracak, dolayısıyla ALMANYA'nın önünün açılmasını sağlayacaktı. Almanya'nın ABD'yi arkasına alarak yürüyeceği ilk adres AKDENİZ ve ORTADOĞU olacaktı.

Bunu da zaten ALMANYA üzerinden Biden'a yakın olan muhalefete bakınca anlamak zor olmuyordu. Kılıçdaroğlu da Akşener de Davutoğlu da Babacan da Karamollaoğlu da bu hattı güçlendirecek açıklamalarla yürüyorlardı. Hatta tek bir ağızdan daha şiddetli bir muhalefet yapmaya gayret ediyorlardı... AK Parti'nin içinden, MHP'ye kadar uzanan hatta yükleniyorlardı... Omuz atıyorlardı.

Bahçeli de ilk hedeflerinden biriydi. Kürt parantezinin içine bakıldığında bile MUHALEFETİN ne kadar farklı bir DİL için yola çıktığı anlaşılmaktaydı.

Özellikle Davutoğlu ve Babacan ziyaretleriyle de bunu göstermekteydiler...

Biden AVRUPA'yı ve ALMANYA'yı yanına alarak gelecekken Türkiye karşı tarafa mesajı İNGİLTERE Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 'Eurofighter Typhoon' uçağını KONYA'ya davet ederek veriyordu... KÜRESEL KAVGANIN KONYA'dan görünümü böyleydi... Başkan Erdoğan BÜROKRASİ'de bir takım değişikliklere giderek HUKUK ve DEMOKRASİ vurgusu yaparak Biden ile ekibine ince bir mesaj yollamıştı. Ama karşı taraf içerideki muhalefetle birlikte SİSTEMİN TEK HAKİMİ olmak istemekte ve BAŞKANLIK modelini bitirmek amacı taşımakta... ABD-AVRUPA çizgisi burada BEŞTEPE'yi hedef almış görünmekte. Türkiye de İNGİLTERE ile yan yana gelerek "YALNIZ DEĞİLİM" demekte.

Zaten AZERBAYCAN'da alınan ZAFER BATI'nın ürkmesi için yeterliydi...

Pompeo'nun dolayısıyla Biden'ın PATRİKHANE ZİYARETİ

Türkiye'ye İSTANBUL'dan verilen mesajdı. Türkiye bunu gördü ve KONYA'dan cevabı yapıştırdı...

Önümüzdeki günlerde AK PARTİ- MHP ittifakı MUHALEFETE karşı tümüyle sertleşecek...

Restleşecek... Muhalefet BAŞKAN ERDOĞAN'ın karizmasını bildiği için de MHP'yi uzağa itmeye çalışacak... İTTİFAK yapısını bozarak İKTİDARDA yer almak isteyecek. Pompeo'ya bakarak bunu gördüm.

Muhalefet de aksini söylemiyor zaten...

Pompeo'nun gezisi bir veda değil Biden'ın adamlarıyla yeni bir başlangıç. Durum bu!