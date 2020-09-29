Yeni cephe

SANIRIM geçtiğimiz hafta buraya taşıdığım bir paragrafta kabaca şunları aktarmıştım... Yakın zamanda Türkiye ile Rusya bir şekilde karşı karşıya getirilecek. Bunu en çok isteyen Amerika Birleşik Devletleri. Bunun için de ellerinden geleni yapacaklardır...

Rusya, Suriye'de olduğu gibi başka yerlerde de karşımıza çıkabilir. İki ülke arasındaki ilişkiler hiç umulmadık şekilde gerilebilir...

Uluslararası siyaset satrancı böyledir. Rakip gördüğünüz bir ülkenin enerjisini almak için bazen hiç umulmadık bir enstrümanı görünmeden, sahne almadan öne itersiniz.

Önemli olan HEDEF ülkenin vakit ve enerji kaybı yaşamasıdır...

OLAN DA BU!

Azerbaycan-Ermeni sorunu bir anda yine tavan yaptı?

Akla ilk gelen sorular şunlar...

Şimdi ne oldu da gerginlik tavan yaptı? Ermeniler niye saldırdı? Azerbaycan ve Türkiye hemen KARDEŞLİK vurgusu ile anında cevap verdi? Ve çatışmalar nereye gidecek?

Medyaya bakınca pek çok kişi iki ülke arasındaki savaş ihtimaline karşı askeri güçleri masaya yatırmış durumda. Tüfek sayısından asker sayısına kadar...

Fakat bilmemiz gereken BU SORUNUN İKİ ÜLKENİN

DIŞINA TAŞTIĞIDIR.

Yani şu an yaşanan savaş hali Azerbaycan ile Ermenistan arasında görünse de gerçek bunun çok ama çok dışındadır...

Aslında bizi takip edenlerin hemen TEŞHİS koyabileceği bir sorundur bu! Ortada anlaşılmayan sürpriz bir şey de yoktur. Dünya üzerindeki paylaşım savaşının sahne aldığı bir merkezdir. Ve sık sık yazdığım gibi konu burada TÜRKİYE'dir...

Temmuz ayına geri gidelim.

Yine çatışmalar olmuş, eller tetiklere gitmiş, Azeriler meydanları doldurmuştu.

Gerilim çok ama çok fazlaydı...

Burada ilk bakılması gereken nokta ÇATIŞMALARIN NEREDE

GERÇEKLEŞTİĞİYDİ!

Temmuz ayında olanla şimdi olan arasında hiçbir fark yoktu. Dışarıdan bir el aynı noktayı kaşıyordu.

Hiç koordinatlarda sapma yapmadan...

Bütün gerginlik ve çatışma hali nedense aynı bölgede yaşanıyordu!

TOVUZ BÖLGESİNDE...

Zaten anlatmak istediğim de düğümün çözüleceği yer olan burası... Genel olarak bu çatışmaların ana nedeni İPEK YOLU'dur...

Evet İpek Yolu. Biz olaylara Azerbaycan- Ermenistan mücadelesi diye bakarsak yine pek bir şey anlamayız. Çok şeyi kaçırmış oluruz... Türkiye'nin ORTA ASYA'ya açılma ve İPEK YOLU ile buluşma hamlesinde ERMENİSTAN'ı her şartta devre dışı bıraktığı görünmekte.

Ekim 2017'ye gidelim...

Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılış töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de hazır bulundu.

Türkmenistan ve Tacikistan yetkilileri de oradaydı. Erdoğan açılış konuşmasında "Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul'a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır.

Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da artırır..." dedi.

Türkiye'nin liderliğini yaptığı aslında DEMİR İPEK YOLU'nun önemli adımlarıydı...

Türkiye yaşanan bunca krizden sonra rotasını DOĞU'ya kırmıştı. Geleceği orada kuracağı ittifaklarda arıyordu. BATI ile bitmek tükenmek bilmeyen krizler buna yol açmıştı...

Tabii ki DEMİR İPEK

YOLU ve Ermenistan'ın devre dışı kalması önemliydi. Aynı kurgu bir başka alanda da hayata geçiriliyordu.

O da TANAP'tı! Yani Trans Anadolu doğal gaz boru hattı...

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan bir projeydi. ŞAHDENİZ GAZI AVRUPA'ya taşınacaktı.

Operasyon buydu. TANAP Türkiye'de 20 il, 67 ilçe, 600 köyden geçiyordu. İPSALA'ya ulaşıyordu... TANAP'ın devamı olan TAP ile de Hazar Denizi'nden çıkartılan doğalgaz Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya'ya taşınıyor.

TANAP'ın ortaklık yapısına bakıldığında görülen üç aktör var! SOCAR-BOTAŞ-BP...

Yani İPEK YOLU üzerinde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve İngiltere de yer almakta... Çin zaten projenin ana temsilcisi ve 65 ülkeyi içine alan 3 milyar insanı etkileyen bir hamlenin ana oyuncusu...

Peki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu gerilimin İPEK YOLU ile ilgili olduğunu nereden çıkartıyorum?

Şuradan...

TOVUZ bölgesi hem DEMİR İPEK YOLU'nun geçtiği hem de TANAP'ın yani ŞAHDENİZ GAZININ ERMENİSTAN'ı BY-PASS ederek Gürcistan'a oradan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ilerlediği koordinat...

Olaylara geniş bakmanın olan biteni anlamada büyük faydası var...

Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın da kaygılarını kaşıyarak Moskova'yı orada oyuna itti. Elbette Azerbaycan ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Ancak gerçekte kavga edenler ise ABD ile İngiltere, ABD ile ÇİN'di... Ve TAP projesi BALKANLAR'a uzandığı için de yakında buraların da karışma ihtimali hiç az değildi. Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile köprüleri attıktan sonra büyük basınçla karşılaştı.

Bunu DOLAR'da da DOĞU AKDENİZ'de de Suriye'de de görüyoruz...

ABD'nin İNCİRLİK'i YUNANİSTAN'a taşıdığı da artık daha yüksek sesle dillendirilmekte... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BATI, Savunma Bakanı David Tonoyan ise Rusya yanlısıdır...

Amerika Birleşik Devletleri'nden PEKİN'e uzanan hatta yaşanan savaşın, mücadelenin bir merkezi de AZERBAYCAN oldu. Bu savaş dün başlamadı, yarın da bitmeyecek.

Pompeo dün "TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN

ARASINDAKİ KAZALARI

ÖNLEMEK" amacıyla Atina'ya indi!

BALKANLAR-AKDENİZSURİYE-

YPG/PKK-IRAKİRAN-

AZERBAYCA-NERMENİSTAN...

ABD ile İngiltere'nin mücadele alanlarından bazıları...

Washington bunca krize rağmen Türkiye'nin kendi isteğiyle ROTA tespit etmesine de karşı. Yaşanılan türbülansların nedeni de bu... Nereden bakarsanız bakın TÜRKİYE pek çok cephede savaşmakta...

Karşımıza dikilenler farklı farklı da olsa aslında kurgu hep aynı adresten yapılmakta...