Derin rapor
Bütün yerel ve küresel ölçekte etkili kurumlar bu kavganın sonucu tarafını, yönünü ve rotasını belirler.
Aslında her önemli AKTÖRE talimat yukarıdan gelir. Bu bazen Washington, bazen de Londra'dır...
Gerisi de masaldır...
Şimdi gelin çok bilmediğimiz önemli bir isme geçelim... Büyük dengede büyük iş yapacak olan gizemli aktöre...
PETER NAVARRO...
ABD Başkanı Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, Beyaz Saray'ı Yeni Dünya Düzeni'nin merkezi olarak yorumladı.
BU ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞTI...
Navarro, Derin Amerika'nın önemli bir ismidir. Kimi zaman Cumhuriyetçi oldu, kimi zaman Demokrat Parti'de görev yaptı. Kimse onu taraf değiştirdiği için eleştirmedi. Çünkü o BÜYÜK ve GÜÇLÜ bir Amerika için bu adımları atıyordu. Hatırlarsanız bir süre önce CHARLES KOCH "Artık Cumhuriyetçi ya da Demokrat önemli değil. Önemli olan Büyük Amerika" dedi... Navarro'yu da bu YARGI ile birlikte düşünmek gerekmekte...
Navarro, "Baba ve oğul Bush, ABD için büyük şans", "Hem Bill Clinton hem de Al Gore afişini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi. Şimdi bu iki cümle ilk bakışta asla yan yana gelemez.
Ancak Navarro, uzun yıllardır Beyaz Saray'ın karar vericilerinden. Son dönemde öne çıkması ise Çin'i ABD'de en iyi bilen birkaç kişilik listenin zirvesinde yer almasından dolayı...
Bugün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ticaret sistemini hazırlayan kişi de Navarro. Kirli Amerika'nın en önemli yüzü olan ve son dönemde herkesin tanıdığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci'nin en çekindiği kişi de Peter Navarro. Şimdi yeni bir dönem için ABD'nin bazı ülkelerle yakın temasta olması gerektiği raporu da bizzat Navarro tarafından hazırlandı. Derin Amerika'nın gideceği yolu, ulaşması gereken limanı açıkladı...
İşte o raporun ayrıntıları:
Türkiye, zor bir ülke.
Ancak AKDENIZ'DEKI gücü ile ortak bir noktada çalışabileceğimiz bir ülke.
Washington içinde Türkiye karşıtlığının bir süre sessiz kalması için gereken adımlar atılmalı.
Türkiye şıkkı mutlaka denenmeli.
ORTADOĞU PETROLLERI ve özellikle Körfez ülkelerinin tüm petrol rezervleri Washington tarafından koruma altına alınmalı. Bu AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERI'nin süper güç olarak kalmasını sağlayacak önemli bir adım.
LONDRA merkezli finans sistemi çökertilmeli.
ÇİN'İN ticaret merkezi olması engellenmeli.
Alternatif ülkelere destek verilmeli.
AMERİKAN şirketlerinin LONDRA ile bağı kopartılmalı.
WASHINGTON'IN kararlara saygı duyacağı kanunlar çıkartılmalı.
Türkiye'yi AKDENİZ için "olmazsa olmaz" gören Navarro PETRODOLARLA Derin İngiltere'yi ve finans sistemini ele geçtirmek istemekte...
Zaten silah da ellerinde...
Bunların olması demek TEK MERKEZLİ SİSTEM anlamına gelmekte...
Şimdi bu rapordan rahatsız olanlar var. BAŞKAN TRUMP da bunların arasında yer almakta...
Navarro'nun taleplerinin en önemli kısmı olan Londra merkezli finans sisteminin çökmesi aynı zamanda Trump'ın gücünü de tamamen yok edecek bir adım. Çünkü Trump, Londra sayesinde zengin işadamı oldu.
Birçok kez bu sisteme karşı çıkmak zorunda kalsa da BEYAZ SARAY'da yaşadığı için bu açıklamaları yaptığını biliyoruz.
LONDRA'NIN finans gücünün elinden alınması, dünyada rejim değişikliğidir.
BU ÇOK AÇIK VE NETTİR... Bunun olası sonuçları elbette ağır olacaktır. Ancak DERİN AMERİKA bu konuda çok kararlı görünüyor.
Henry Kissinger, Navarro'nun ABD'yi değiştireceği fikrinde.
Hatta emin... Kissinger'ın savunduğu, "liberal dünya düzeninin ilkeleri korunmalı" sözü, finans sisteminin Londra'dan yönetilmesinin devamına işaret ediyor.
Pandemi süreci açık şekilde gösterdi ki DERİN AMERİKA ile LONDRA'NIN savaşı daha da şiddetlenecek. Şimdi FED 4 trilyon dolardan fazla bastı, Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon euro'nun üzerinde yeni parayı piyasaya sürdü.
AVRUPA MERKEZ BANKASI 1.7 trilyon - euro daha basmak zorunda.
Şimdi piyasada para bolluğu yaşanacak. Hem FED'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın para basmasının kararı Londra'da verildi.
Bu da DERIN AMERİKA'NIN finans adımlarını engelleyecek.
Washington da bunu biliyor. Bu nedenle DERIN AMERİKA da siyahi gençle başlayan sosyal kaosu Avrupa'ya yaymayı planlıyor. Bunun örneklerini Fransa, İtalya, Belçika ve Hollanda'da gördük. Sosyal kaos paranın dolaşımını azaltır. Pandemi süreci gibi insanların parayı cebinde tutmasını sağlar. Planlar yapılıyor, uygulanıyor.
Her iki taraf için de aynı durum söz konusu.
Peter Navarro'nun raporu, LONDRA'DA ciddi karşılık buldu. Bu planları bozmak için elbette planlar yapıldı.
Londra, büyük gücü bırakmamak için her yolu deneyecek.
DERİN AMERİKA da yolunu açacak çok ciddi adımlar atacak.
Zirvedeki bu savaşı iyi takip ettiğiniz zaman her yerde ne olacağını, nasıl ittifaklar kurulacağını, nasıl mücadele yaşanacağını zorlanmadan anlarsınız...
Olay budur...
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