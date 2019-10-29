Masal
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18 Nisan 2019 ÖLDÜRÜLDÜ
Ve 27 Ekim 2019 BİR KEZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ!
Dünya medyasında irili ufaklı çıkan haberlerle tam 18 kez ÖLEN Bağdadi bir kez daha yok edildi!
Ne yediğini, ne içtiğini bilmediğimiz biri çıktı SURİYE'nin yarısından fazlasını aldı.
80 ülkeden terörist getirdi. Silah, para, mühimmat sıkıntısı çekmiyordu. Saldırdı.
Esad'ı ve ordusunu dağıttı.
Sonra da aldıklarını kökü Kandil'de olan YPG'ye devretti.
Bunu tek başına BAĞDADİ'nin yaptığına inanan varsa sözüm yok. Böyle inanmaya devam edin. Ancak BİN LADİN masalının ikinci versiyonuyla karşı karşıyayız! MAZLUM KOBANİ'nin ve YPG'nin parlaması gerekiyordu.
Parlatmaya devam ediyorlar. Parlatacaklar da... Olan bu! Unutmayın mektupta "GENERAL MAZLUM" vurgusu vardı.
Bizim "TERÖRİST" dediğimize Beyaz Saray "GENERAL" diyordu!
Kafalarındaki oluşumu hayata geçirmek için YPG üzerinden tam gaz gidiyorlar...
KIRMIZI BÜLTENLE arandığı halde bir türlü bulunamayan biri ABD'ye gidecekse, gitmeden önce BAĞDADİ'nin ortadan kaldırılmasına katkı verecekse oyun sandığımızdan daha derin demektir!
NOT: Belki de KIRMIZI BÜLTENLE aranan terörist için "Biz Ferhat Abdi Şahin'i arıyoruz.
Mazlum Kobani'yi değil ki!" diyebilirler...
West Point'ten gelen Mazlum çünkü!
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