Yeni oyun
Dostluk gerekmez! Türkiye haklı olarak YPG ile masaya oturmaz, oturmayacak da... Ancak Pence ve Pompeo kendi çıkarları için gelmiş olsalar da YPG için anlaşma zemini aradılar. Washington bir anlamda YPG'nin avukatı olarak geldi... Pentagon içindeki bir masa Türkiye'yi bölgede RUSYA ile baş başa bırakmak niyetinde... ABD'nin İran'a olası harekatına TÜRKİYE hep karşı çıktı. YÜKSEK SESLE HEM DE...
BARIŞ PINARI'nda İran'dan aynı destek geldi mi! Aynı frekansta buluşma oldu mu? Sanırım olmadı! İddialara göre PKK için özel silah desteği bile hazırmış! ABD'nin olmadığını düşünün! Ermenistan, Irak, İran, Rusya, Suriye... "DOST BİR EKSEN" diyebilir miyiz? ÇIKARLAR ÖNDE!
Doğrusu da bu... ABD şimdi SURİYE merkezli yeni bir plan için masayı kurmuş durumda... Pentagon devrede... Elbette bu alacakları karar bizi de bölgeyi de etkiler... Aklımızdan çıkarmayalım. ABD dünya petrol trafiğini kimseye bırakmaz. Böyle bir niyeti de yok zaten. Avrupa Birliği ve Çin'in petrolle temasını sınırlamak için savaş vermekte. Rakipleri onlar çünkü... YPG de DEAŞ da ABD'nin küresel çıkarlarını istenilen bölgelerde korumak kollamak için meydana getirilmiş örgütler... DEAŞ toprak aldı, gitti YPG'ye verdi. Şimdi ise ESAD merkezli yeni oyun! Esad'ı kedi ülkesinde kırmızı halıda yürütmeyenler ESAD'la gelme niyetinde. Sanki Suriye'yi Suriyeliler yönetiyormuş gibi... Suriye merkezli kurguda yeni kartlar masaya gelecek... BARIŞ PINARI'nda TÜRKİYE'nin gücü görüldü. Şimdi düne kadar yaptıkları gibi bunu budamak isteyecekler. Her yerden gelecekler... SATRANÇ BÜYÜK.
Türkiye onların verdiği role razı olmadığı için hep uyanık olmak durumunda. Burası ORTADOĞU, gücü olan ayakta kalır! O güç bizde fazlasıyla var. Gördüler de... Ama yine dikkat! 3 tarafımız denizle 4 tarafımız düşmanla çevrili... Abartılı gibi görünse de gerçek bu!
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