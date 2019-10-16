Bugünkü
Takvim
Ergün Diler Ergün Diler
  • 16 Ekim 2019, Çarşamba

Avrupa’nın sancısı

DÜNYANIN tüm başkentlerinde gizli-açık gündem Türkiye ve Suriye'ye düzenlediği harekat... Aktörlere bakınca farklı, senaryoya bakınca farklı tablo ortaya çıkmakta. Genelde aktörler üzerinden gidilir. Ama bu bize final noktasında ne olacağını asla ve kat'a göstermeye yetmez....
Yetmedi de...
İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve dünyayı dizayn eden güç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ardından hemen hem DOLARALTIN ilişkisine dayalı MALİ SİSTEM hem NATO'ya sığınan askeri sistem kuruldu. Gücü olan oyun kuruyordu. O gün de bugün de ABD AVRUPA'yı rakip görüyor ve kontrol etmek istiyordu. Ama korku şarttı. Bu da KOMÜNİZM'di. Bu mücadelenin yapılması için örgütler gerekliydi. Bizde de başka ülkelerde de hayata geçirildi.
ABD-SOVYET dengesi tıkır tıkır işliyordu. Sahne önünde kavga, arka planda işbirliği tam gaz gidiyordu. Dünya paylaşılmıştı.
Sistem ilk tıkanmayı 1973'te PETROL krizinde yaşadı. DOLARIN petrole olan bağı kesilip atılacaktı. Yapılamadı.
DOLAR tahtında kaldı. ALTINA olan bağ koparılıp atıldı. 1990'lara kadar gelindi. SOVYETLER iç ve dış rolü yerine getiremiyordu. Ekonomik olarak sıkıntı vardı.
Rejim bir günde değişti.
SOVYETLER bazı bagajlardan arınıyor, RUSYA olarak devam ediyordu. PUTİN gelmişti. Denge yoktu. ABD düğmeye bastı, petrolü fırlattı. Putin kasasını para ile doldurdu. Yeni denge için ilk önemli işaret buydu...
Geçen zamana bakın...
Sadece Türkiye'ye odaklanalım... MİT krizi yaşandı mı? Yaşandı! 17-25 Aralık sarsıntısı geldi mi? Geldi. OSLO patlatıldı mı? Kesinlikle evet. GEZİ Dolmabahçe'yi hedef aldı mı? Şüphesiz... Erdoğan her yerde dinlendi, takip edildi mi? Malum...
Havalimanı, Reina, Dolmabahçe saldırılarını, baskınlarını unuttuk mu?
Hayır...
Dönelim Avrupa'ya...
Londra caddeleri, konser alanları, müzeleri, elçilikleri hedef oldu mu? Oldu.
Kraliçe'ye sarayında silah çekildi mi?
Tabii ki... Oğlu Epstein'in arşivlerinde yer aldı mı? Aldı. Başbakanlar istifa etmek zorunda bırakıldı mı? Bırakıldı. Ajan Skripal ve kızı zehirlendi mi? Rusya ile kriz tırmandı mı? Ortadaydı. Rus oligark Abramovich ülkeye sokulmadı mı?
Sokulmadı. Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçaklar bile hedef oldu mu? Evet...
ABD, Ferguson eylemleriyle baskınlarla sarsıldı mı? Sarsıldı tabii... Las Vegas kana bulandı mı? Felaket bir şekilde hem de... Önemli isimlere bombalı paket gitti mi? Gitti.
Fransa Sarı Yelek rüzgarına tutuldu mu?
Kesinlikle tutuldu. DEAŞ resmi geçit yaptı mı? Yaptı.
FRANSA-ALMANYA maçı basıldı mı? Basıldı...
Almanya NOEL'de TIR dehşeti yaşadı mı? Evet yaşadı...
Arap Baharı'nı, devrilen liderleri, Afrika'daki İSTİHBARAT operasyonlarını saymıyorum bile... Huawei'nin patronunun kızının kaçırılmasını da...
İşte bütün bu olanlar "SOVYETLER'den sonra dünya kaç kutuplu olacak" kavgasıydı... ABD içindeki güçler de çatışıyordu... Genel kanı İKİ KUTUPLU OLMASIN, ÇOK MERKEZLİ GİDELİM'den yanaydı. ABD'nin içinde bir güç TEK OLALIM amacındaydı. Bir de ABDRUSYA kaldığı yerden devam etsin ama TÜRKİYE de DENGEYİ kursun diyenler vardı..
İşte bu ekol şimdi çok öne geçti.
Türkiye'nin SURİYE'ye girmesi bunun göstergesidir... AVRUPA'nın geri itilmesidir.. Petrol de gaz da güvenlikte artık ABD-RUSYA-TÜRKİYE ittifakındadır... Bu güçbirliği ile mücadele edecek PARA, SİLAH ve ORDU yoktur...
Örnekleri çoğaltabiliriz ancak bu şekliyle bile mücadelenin küresel olduğu ortada... Türkiye terör örgütlerine YPG-PKK-DEAŞ'a operasyon yapmaktadır. Evet! Sınırı güvenli hale getirmektedir. TAMAM!
Ancak asıl hedef sahada çıplak gözle görülmeyen AVRUPA'dır...
Avrupa'daki sancı da budur... Türkiye dünyanın dengesini değiştirecek bir HAREKATA kalkışmıştır. Bunu da TÜRK ORDUSU'ndan başka yapacak güç yoktur... Bunca çalkantılı dönemlerden sonra bulunduğu yerden ileri gidebilecek ikinci bir devlet de bulunmamaktadır...
Bu ilan edilmiş, yeni sisteme geçişin ilk adımı atılmıştır... Türkiye'nin büyük güç olacağı periyot kesintiye uğrasa da kaldığı yerden devam etmektedir... Olan budur...
İsimler üzerinden değerlendirme yapmak isteyen varsa yapabilir...
Ancak FİNALDE ne olacağı bellidir...
Türkiye büyüyecektir...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
K&#252;rŞad KürŞad

Ergun Bey, birilerinin ab yi bitirmek için uğraştığını söylüyorsunuz. Geçen gün sormuştum müsadenizle yine soracağım. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen taraflar kimdir. Gizli amaçları nedir. Bir taraf siyonist aile diger taraf abd nin öz derin devleti midir. Gerçek bir derin devletin kökü ulus devlet oluşuna dayanır. Abd ulus devlette değil, o zaman abd trump veya arka plandaki her kimse, abd yi aynı anda bir iyi bir kötü polis yaparak neyi amaçlıyor. Trump kime sırtını yaslıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 16.10.2019 22:43
EbrU EbrU

Evet turkıye kesınlikle buyuyecektır

Aynı Görüşte misiniz?
evet51
hayır0
cevapla 16.10.2019 20:59
Selim Selim

Hocam özürdileyerek sizden bir şey rica edeceğim yazımızda şu yapıldı mı.yapildi.şeklinde değilde akıcılık gerektiren cümleler kurarsanız sevinirim.mesala Avrupa olanları sıralarsınız arkasından Türkiye'deki olayları sıralayabiliriz.tesekkür ederim.bu yazımı Ergün Beye iletme niz dileğimle hocama saygılar ve sevgilerimle

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır30
cevapla 16.10.2019 18:15
abdullah abdullah

Sovyet derin devleti, sistemini yikarak, ABD etrafinda kümelenen dünyayi dagitti bu bir...Basiretsiz Almanya yüzünden AB'nin yeni dünya düzeninde yeri yoktur buda iki...

Aynı Görüşte misiniz?
evet81
hayır64
cevapla 16.10.2019 16:40
Bet&#252;l Betül

Arkadaşlar sakin olun. Biz öyle üstün bir milletiz ki hepsi anlaşıp üstümüze gelse püskürtürüz. Kurtuluş savaşında da aynı oldu. Hepsi nalları topladı. Biz kazanacağız o kadar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet193
hayır0
cevapla 16.10.2019 16:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Ergün Diler Avrupa’nın sancısı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ