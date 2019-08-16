Herkes hedefte
Aynı noktadan yürümeye devam edip dünyanın çatısında olanları anlamaya çalışalım...
Tansiyon tavan yapmış durumda...
Haydi bakalım...
Tarihin en büyük çakıl taşlı yoluna girdik.
Bu yolda Rothschild ailesi, Pentagon, Amerikan başkanları, bakanları, birçok Amerikalı general ve işadamlarından birçoğu kaza yapacak. Bunu bilmek için de kahin olmaya gerek yok...
Jeffrey Epstein öldürüldü, şimdi onun bildikleri kimin elinde?
Ghislaine Maxwell'in bu önemli belgelere ulaştı, ardından Rothschild ailesinin özel uçağıyla New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Paris'e uçtu. Ghislaine Maxwell'in Rothschild ailesine bu belgeleri teslim ettiği artık şaşılacak bir durum değil.
Kimse de şaşırmaz..
2014 yılında Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein, CFR'nin New York'taki toplantısına katıldı.
David Rockefeller, David Petraeus, Jim Mattis, John Bolton, Colin Powell ve Bill Clinton'a hitap etti. Jim Mattis ve John Bolton'ı tehdit etti. O konuşma tarihi bir çıkıştı. Çünkü ABD'deki kavganın, çatışmanın artık gizli kalmayacağının ilanıydı.
Jeffrey EPSTEİN, Jim Mattis ve John Bolton'a, Pentagon'da görevli çok önemli danışmanların ve generallerin gizli kayıtlarının olduğunu onların anlayacağı şekilde söyledi.
MATTİS inanmadı, BOLTON inandı. O nedenle Mattis görevden alındı, Bolton tüm saçmalıklarına rağmen hala görevde. Şimdi Rothschild ailesi, Ghislaine Maxwell'in getirdiği belgelerin başka bir kopyasının olmadığını kendilerine ispatlarsa, işte o zaman Pentagon'un okyanusta bir salın üzerinde kurtulmayı bekleyen çaresizden farkı kalmaz.
Ghislaine Maxwell'in 2014 yılında Epstein'in elindeki bu hazinenin birkaç trilyon dolar edeceğini söylemişti.
Bu belgeleri MOSSAD da istiyordu. Ancak MOSSAD amacına ulaşamadı.
Şimdi Pentagon'un hedefinde Epstein tutuklandıktan sonra istifa eden ABD Çalışma Bakanı Alexander ACOSTA var.
Hedeflerden biri o... Miami Başsavcısı iken 2008 yılında Jeffrey Epstein'ı hapisten çıkartmak için yaptığı pazarlığın ortaya çıkması nedeniyle istifa eden Acosta'nın elinde belgelerin olduğu bir gerçek.
Amerikan derin siyasetini bilenler, artık çatışma halinin bir barış ile çözülemeyeceğinden emin. Çünkü taraflar savaş durumuna geçti. Savaş durumunda da diyalog olmaz. Pentagon çok önemli isimlerinin küçük kızlarla ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, hiçbir kararı alamayacağını biliyor.
Amerikan derin devletiyle karşı karşıya gelen güç şu an için ABD Başkanı Trump'ı önde tutuyor. Trump bu gücün adamı olmasına rağmen Pentagon'un bitirilmesine karşı.
TRUMP, Pentagon'un yönetilebilir olmasını istiyor.
O nedenle atılan adımlar Pentagon'un kontrol edilebilir hale getirilmesi için.
Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın hastaneye yatırılması için Pentagon'da hangi köstebekleriyle görüştüğü de DERİN AMERİKA'nın cevap aradığı bir soru. Çünkü Ghislaine Maxwell, Epstein'in hastaneye götürülmesi için Adalet Bakanlığı'yla temasa geçmesi bir çözüm olmamıştı.
Epstein, Pentagon'un izni ile hastaneye götürülmüştü.
Bu izni verenlerin küçük kızlarla ilişkisi olduğu ve yaşadıkları panik nedeniyle bu kararı aldıkları doğru.
Epstein ya hapisten çıkacaktı ya da öldürülecekti.
İkinci ihtimal gerçek oldu.
Dünyanın en değerli adamıydı, yaşaması büyük riskti ve öldürüldü.
Ancak onun öldürülmesi herkesi rahatlatmadı. Şimdi Paris artık büyük oyuncu.
Çünkü her ne kadar Rothschild ailesi, Fransa'da etkin de olsa da DERİN DEVLET ile pazarlık yapmak zorunda. Çünkü Ghislaine Maxwell, Paris'te Fransa İstihbarat Servisi DGSE'nin korumasında bir villada yaşıyor. O villanın sahibi elbette Rothschild ailesi ama koruma DGSE'de.
Zorunlu ortaklık yani...
Epstein'deki 9 bin görüntüyü alan Ghislaine Maxwell'in kendini korumak için bunlardan birer kopya çıkarttığı da büyük ihtimal.
Yani şu anda dünyayı yöneten değil ama yön verenlerin birbirlerine güvenmediği ortada.
Bu kayıtların çoğalması, dengeleri tamamen bitirir.
Çünkü o andan itibaren bu kayıtlar sosyal medyada havalarda uçuşur.
Fransa'nın aileyle çok önemli çıkar anlaşmaları yapacağı gerçeğini unutmamak gerekiyor.
Geri planda kaldığı düşünülen İngiltere'nin de Ghislaine Maxwell'in elindeki kayıtlara ulaşma ihtimalinin hatta ulaşmış olabileceğini şıkkını da atlamamak gerekiyor. Çünkü önemli bir İngiliz vatandaşı olan Ghislaine Maxwell'in LONDRA'ya yakınlığı biliniyor. SIR değil...
İngiliz, İsrail, Fransız, Alman, Rus ve elbette Amerikan istihbarat birimleri şu anda Ghislaine Maxwell'in elinde olduğuna inanılan belgelerin peşinde. Çok önemli suikastları göreceğiz.
Sıraladığımız bütün bu oyuncular dünyanın egemenleri. Türkiye üzerinde de çok büyük etkileri olan ve kendilerini her zaman hissettiren güçler. Rusya'da da Suudi Arabistan'da da Çin'de de durum farklı değil...
KAYITLARI ALAN YENİ PATRON OLACAK...
Paylaşanlar büyük ortak olacak... Epstein'ın içinde bulunduğu, asil üyesi olduğu AĞ dünyanın ana akımıdır.
Yenilmesi tasfiyesi edilmesi çok ama çok zordur. Ancak OK YAYDAN ÇIKTI... Kim kimi bitirecek göreceğiz. Ama bilmemiz gereken ortalığın fena halde karışacağı...
Epstein çok önemli bir adamdı.
Kim öldürdüyse SIZINTI olduğunu bilmekte... Kayıtları alan da kaptıran da elinden ne gelirse yapacak. İzleyin...
Epstein öldürüldüğüne göre herkes ölebilir... Bütün bunlar dışarıda yazılıp çizilmekte.
Burada PAS geçiliyor. Garip...
İnanç eksenleri arasında ÇATIŞMA var ve her yere yayılacak.
Olay sadece KAYIT da değil...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Arşiv 15 Ağustos 2019, Perşembe YAZDIM... Bıraktığımız yerden devam edelim... Büyük olayı terk etmeyelim, peşinden gidelim... Dünyanın en önemli...
- Dolar ne olacak 10 Ağustos 2019, Cumartesi ANLAMAYA çalışıyorum... YENİ DÜNYA DÜZENİ nasıl olacak? Kimler kuracak? Ve sonuçları bizi nasıl etkileyecek? 1945-90...
- Hesaplaşma 09 Ağustos 2019, Cuma BİZİ, herkesi ilgilendiren bir olay var! Hayati önemde. Çok kişi üzerinde durmadı. Bana gerçekten çok ilginç geldi. Çünkü...
- Ajan-da! 08 Ağustos 2019, Perşembe KÜRESEL anlamda oyun iyice hızlandı. Kabul etmemiz gereken ABD'nin Rusya ile Çin ile ve Türkiye ile mücadele ettiğidir....
- Yatta zirve 07 Ağustos 2019, Çarşamba İKİ büyük savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri sahne aldı. İngilizler'in AİLELER üzerinden kurduğu sistemi...