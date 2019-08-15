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Büyük olayı terk etmeyelim, peşinden gidelim...
Dünyanın en önemli gazeteleri, televizyonları Jeffrey Epstein'in intihar ettiğini yazıyor, söylüyor.
Dünyada medyayı yönetenlerin büyük bir güç olduğunu anlatmaya gerek yok.
Ancak ne CNN ne FOX ne de New York Times, Jeffrey Epstein hakkında can alıcı soruyu soruyor. Burada sorulması gereken tek bir soru var?
Jeffrey Epstein'i kim öldürdü?
Epstein, dünyanın en güçlü adamlarından biriydi. Birçok Amerikan başkanı ile çok yakındı. Ancak CLİNTON ailesiyle çok özel bir dostluğu vardı. Onun birçok kez hapse atılmasını engelleyen kişi Bill Clinton'dı.
Ancak Bill Clinton onu çok sevdiği için bunu yapmıyordu.
Çünkü Clintonlar'ın aslında çok temiz, çok dürüst olmadığını kanıtlayacak görüntülere sahip olduğu için Epstein çok güçlüydü.
Kontrol edilebilir isimleri ABD BAŞKANI yapıyorlardı yani...
Şimdi gelelim Washington'ın derinliklerinde konuşulanlara...
Önemli iki senaryo fısıltılarla dolaşımda...
Öncelikli olarak Bill ve Hillary Clinton, Jeffrey Epstein'in ölüm emrini verdi.
Çünkü konuşacağını biliyordu.
Hatta Epstein bunu açık şekilde onlara iletmişti.
Clinton ailesi onu içeriden çıkaramayacağını anladığı anda operasyon emrini verdi.
Washington'ın çok önemli noktalarında bu iddia konuşuluyor.
Jeffrey Epstein'in ölümünün Pentagon'da rahatsızlığa neden olduğunu düşünürsek, Washington'ın BEŞGEN binası bu suikastta yer almadı.
Biraz daha detaylandırmak gerekirse, Jeffrey Epstein'in kara kutusu şimdi Pentagon tarafından 50 eyalette kapı kapı aranıyor. Karakutunun kim olduğunu açıklamadan, yıllar öncesine bir yolculuk yapmak gerekiyor.
Tarih 4 Kasım 1991...
O tarihte dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Robert Maxwell.
SSCB Başkanı Gorbaçov, ABD Başkanı Reagan, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a istediği anda ulaşan, istediği gün onlarla yüz yüze görüşebilen Robert Maxwell'in öldürüldüğü geceye gitmekte fayda var.
Henüz o günlerde 25 yaşında olan FELİX SATER'le ölümünden sadece 24 saat önce bir araya gelen Robert Maxwell, kendi yerine onu seçtiğini söylemişti.
Felix Sater gerçekten de özel biriydi. Defalarca altını çizdim hatırlayın...
Yıllarca MOSSAD'a çalışan Robert Maxwell, kızı Ghislaine'i Felix Sater'e emanet etti.
Ghislaine Maxwell, o andan itibaren Felix Sater'le çalışmaya başladı.
Robert Maxwell, kızının adını taşıyan Lady Ghislaine yatıyla infaz edileceği Cebelitarık'a gitti.
MOSSAD tarafından da infaz edildi.
Robert Maxwell için düzenlenen törende Ghislaine Maxwell'in yanında Felix Sater vardı.
O törenden sonra Felix Sater'in görüştüğü kişi ise gelecekte Rusya Devlet Başkanı olacak KGB ajanı Vladimir Putin'di.
Çok önemli isimleri bu listeye almak yerine Epstein'in karakutusuna gelelim.
Epstein'in son 20 yılında hep yanında olan, kimilerine göre onun sevgilisi, Ghislaine Maxwell'di. Yani Epstein'in karakutusu.
Robert Maxwell'ın kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'le olan yakınlığını itibarsızlaştırmak için ona, "Epstein'e küçük kız bulan kadın" dediler. Aslında böyle bir durum yoktu.
FBI, Epstein'in New York'taki evine baskın yaptığında, bir gün önce o evdeki tüm dökümanları toplayan kişi Ghislaine Maxwell'di.
Ghislaine Maxwell'in Amerikan başkanlarını tarihin karanlık sayfalarına atacak bilgilerle Felix Sater'in korumasında olduğu sanılıyor.
Ancak Felix Sater'in Clinton ailesine olan kızgınlığının bu durumda yeni sonuçlar doğuracağı da açık.
Bugün dünyanın en önemli kişisi kim diye sorulsa cevap net: Ghislaine Maxwell'den başkası değil...
Kraliçe Elizabeth'in oğlu İngiltere Prens Andrew, Podesta kardeşler, Comet Ping Pong adlı pizzacının sahibi James Alefantis, pizzacı dükkanını büyüten çift olarak gösterilen ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Ghislaine Maxwell'in nerede olduğunu en çok öğrenmek isteyenler. Tabii bu listeye Bill ve Hillary Clinton'ı da eklemek gerekiyor.
Bilinmeyen daha ne isimler de var...
Geçelim ikinci senaryoya... Bu da çok önemli...
Ghislaine Maxwell'in adını Google'a yazdığınız anda, Jeffrey Epstein ile kirli işleriyle ilgili binlerce bilgi akışı karşınıza çıkıyor.
Gerçekte olanlar ise farklı...
Ghislaine Maxwell'in de Jeffrey Epstein'i öldürmek için bazı görüşmeler yaptığı yine Washington'da konuşulan dedikodulardan biri.
Ciddi şekilde hem de...
Çünkü 200'ü Forbes listesinde olan ailelerin üyelerinin küçük çocuklarla girdiği ilişkilerin kayıtları, Jeffrey Epstein'in elinden alınması gerekiyordu.
Ghislaine Maxwell'in de bu kayıtları aldığı anda, öldürülmesinin önünü açtığı da yüksek ihtimal.
Çünkü Epstein, ölmeden birkaç gün önce NewYork Presbyterian Hospital'a kaldırıldı.
O hastanede Ghislaine Maxwell'le görüştüğü, tartıştığı iddia ediliyor.
O hastanenin gizli bağışçıları arasında PODESTA kardeşler var...
Gizli tutulsa da böyledir.
Yani önümüzde sonu yazılmamış bir senaryo var. İşin sonunda CIA ve PENTAGON nerededir?
Arşivi bulan hiç bilmediğimiz kadar önemli silahın kontrolünü ele geçirmiş demektir.
Yeryüzündeki nükleer başlıklı füzelerden hatta toplamından bile daha etkili, daha bitirici, yok edici bir silahtır bu ARŞİV!
Kim aldı, kime verdi?
Dünyanın gidişatını değiştirecek olay bu...
Önemsediğiniz her şeyi bir kenara atın...
Dünyanın çatısı alev alev...
Biri gidecek!
Ya paraya ya silaha hükmedenlerden biri büyük yara alacak...
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