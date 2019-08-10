Dolar ne olacak
Kimler kuracak? Ve sonuçları bizi nasıl etkileyecek? 1945-90 arasını çok konu ettik. Yazdık çizdik. Eskiyi okumak, geleceği görmekten çok daha kolay.
Peki dünya kendi haline bırakılmayacağına göre BÜYÜK AKIL ne düşünüyor? Nereye yürüyor? Bunu anlamak şart. Bunu gördüğümüz zaman TÜRKİYE'nin gelecekteki konumu da çözmüş oluruz...
Dün burada belirttim. Trump ve DOLAR'dan söz ettim.
Gelin bu konuyu açalım biraz. Dışarıda yazan çizen çok bu konuda. Burada tartışılmıyor nedense. Oysa herkesi içine alacak ve etkileyecek bir atak bu! DOLAR'ın değerinin ne olacağı sorusunun cevabı aynı zamanda YENİ DENGENİN TANIMI demek oluyor!
Açalım biraz... DOLAR üzerindeki oyunu aktaralım. Mücadeleyi tanımlayalım. Yazının sonunda DOLAR'da kalmak mı iyi çıkmak mı sorusunun cevabı cebinizde!
Haydi bakalım...
Amerikan doları, 70 ülkede YÜZDE 40-YÜZDE 100 oranında devalüasyon gördü. Doların her adımını kontrol etmesi için 100 yıldır bu konudaki en yetkili birim olan Bank of America, ABD Başkanı Trump'ın yakın zamanda devalüasyon kararı alabileceğini ileri sürdü. Bank of America'nın bu açıklaması pek konuşulmasa da Washington'ın derinliklerinde endişeye yol açtı.
Deprem meydana getirdi. Trump'ın ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bu konuda adım atacaklarına inanılıyor.
Doların kademe kademe yüzde 50 düşürüleceği öngörülüyor. Bu buralara gelmese de yansımasa da Washington'u 7.4 büyüklüğünde sarstı.
Ancak Derin Amerika, bu duruma karşı. Karşı olan ekip kendi kanallarından Trump'a ABD eski Başkanı Richard Nixon'ı hatırlattı. Net olarak! 1970'lerin başında Richard Nixon, doların daha düşük kalması gerektiği kararını aldı. Ancak dolar kullanan yaklaşık 70 ülkeye haber vermeden bu kararı aldı. Bunun üzerine bugün TRUMP'a çullananlar Nixon'ın ipini çekti. Nixon, Watergate operasyonuyla cezalandırıldı. O da istifa etmek zorunda kaldı.
Elbette Trump, Nixon değil. Çok daha cesur bir BAŞKAN! Bu nedenle Nixon döneminden daha çok etkili olacak bir karar almayı planlıyor. Bu da AMERİKA'daki bazı kesimler için BÜYÜK YIKIM anlamına geliyor...
Dünyada değerlenen dolar, Derin Amerika'nın planıydı. Bu plan ile birlikte doları çok olan, güçlenecekti. Arjantin, Meksika ve Brezilya'da çok yükselen dolar sonrası, Amerikan şirketleri bu ülkelerde 300'ün üzerinde şirket alımı yaptı. 3 ülkeye giren Amerikalı işadamlarının silah şirketleriyle ortaklıkları tesadüf değildi. Ancak tersi bir durum olsaydı ve dolar düşük seviyelerde kalsaydı, bu alımlar çok daha zordu.
Şimdi Washington'da herkes, Trump'ın bu cesaretini sorguluyor. Bu silah şirketlerine en üst perdeden açılan bir savaştı. Birkaç gün önce yaşanan silahlı saldırı bile, Trump'ın elini güçlendirdi.
Amerikan halkı silah şirketlerine nefret söylemlerini iletti. Trump ve arkasındaki PARANIN GÜCÜ, SİLAH LOBİSİ'ni halkın önüne attı...
Doların ciddi derecede düşmesi kimin işine yarar? Doğru soru bu! Elbette DOLAR borcu olan ülkelere... Bunların başında da Çin geliyor. Her ne kadar 3 trilyon dolarlık bir rezervi olsa da, Çin'in yaklaşık 12 trilyon dolarlık borcu bulunuyor.
Gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtları stoğu sürekli arttı. 2009- 2019 arasında bu rakam 4.7 trilyon dolardan, yaklaşık 20 trilyon dolara yükseldi. Çin'in bu süre içindeki borcu, 2 trilyon dolardan 11.7 trilyon dolara çıktı. Yani eğer Trump doların değerini yüzde 50 düşürürse, Çin trilyonlarca dolar kazanmış olacak.
Bunun sonucu olarak SİLAH ŞİRKETLERİNİN hedefindeki Çin bir anda süper güç haline gelecek.
İşte o nedenle Trump'ın bu adımının Washington'da başarılı olması zor.
Ama vazgeçmiş de değil. Ancak hamle bile risk. Trump tarihin en büyük riskini alıyor. Trump, doların düşmesiyle birlikte Amerikan mallarına olan ilginin artacağını ve hiçbir açık yaşanmayacağını iddia ediyor. Bu iddia doğru gibi görünse de, Derin Amerika'yı köşeye sıkıştıracak bir hamle olduğunu anlamak zor değil. Çok sayıda ünlü ekonomist "Doların ömrü bitiyor. Bu kadar değerli doların yaşama ihtimali yok" diye yazdı.
Ancak silah şirketleri, doları yeni dönem terör silahı olarak kullanıyor.
Arjantin, Meksika ve Brezilya'da yeni terör silahıyla şirketleri aldılar. Her şey yasaldı. Alan da satan da çok mutluydu.
Doların yüzde 70 artmasının nedenini sorgulayan yoktu. Ancak doların yüzde 50 düşürülmesini sorgulamak isteyen çok. İzin vermek istemeyen de çok.
Dünyadaki her savaş dolar yüzünden yaşandı. Bugün petrolün 50 dolarlara düşmesinin nedeni de Trump. O nedenle silah lobisi endişeli. Petrolün daha da düşeceği ortada. Bu kimin işine yarayacak. Elbette Çin'e... İran'a operasyon dedikoduları, Ortadoğu'daki gerginlik, Venezuela'daki kaos, Akdeniz'deki gerilim tırmansa da petrol çıkmıyor, düşüyor. Çünkü Trump böyle istiyor.
Trump'ın damadı Kushner, Arabistan'ın petrol üretimini arttırıyor.
Rusya birkaç ay önce günlük 11 milyon varil petrol üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda olduğunu gösterdi. Petrol fiyatının düşmesi Rusya'nın aleyhine olmasına rağmen bunu yaptı. Neden? Çünkü yeni bir düzen kuruluyor. Rusya da üzerine düşeni yapıyor. Bu açıdan bakıldığında Trump-Erdoğan-Putin aynı çizgide.
Ancak ellerini SİLAHIN TETİĞİNİN üzerinde tutanlar bu dengeye karşı...
Bu savaş her önemli BAŞKENTTE var. PARAYI elinde tutanlar ile SİLAHI kavrayanların bitmeyen savaşı bu... Her gün hamle üstüne hamle yapılmakta...
Nihai vuruş kimden gelir bilinmez.
Ama kavga BEYAZ SARAY'ın içinde başladı ve her yere yayıldı...
Hiçbir ülke için ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOK. Ya PARAYLA YA SİLAHLA OLACAKSIN! Dünya buna göre şeklini alacak... PENTAGON yani SİLAH LOBİSİ kazanırsa DOLAR değerli kalarak yoluna devam edecek.
Paraya komut verenler galip gelirse DOLAR eriyecek... Herkes hesabını buna göre yapmalı...
Herkesin KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUM...
HAYIRLI BAYRAMLAR
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