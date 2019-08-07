Yatta zirve
İngilizler'in AİLELER üzerinden kurduğu sistemi PARA üzerinden, yani DOLAR üzerinden, değiştirdi. Savaşta yendiği ALMANYA ile JAPONYA'yı tutup elinden kaldırdı.
Onlara model sunarak ürettirdi.
Üretilenleri aldığı gibi bu iki ülkenin parasını da yönetti.
Sonra sahneye ÇİN'i çıkarttı. İŞÇİLERİN haklarını savunan KOMÜNİST ÇİN işçilerin ekmeğine kan doğradı! En ucuz işçi çalıştıran Çin aynı zamanda diğer pek çok ülkedeki İŞÇİLERİN kazanmasının da önünü kapatıyordu.
Çin büyüyor, kocaman dev oluyordu.
Ancak ABD'ye satmak ve parasının pek çoğunu orada tutmak zorundaydı.
ABD olmazsa satacak yer neredeydi?
Başka PAZAR var mıydı? Yoktu.
ABD kabaca sistemi böyle kurdu.
Ürettiriyor, alıyor, refahını sağlıyor, satanın parasının önemli kısmını da kendi kullanıyordu. Bu parayla da istediği ülkeye operasyon yapıyor, dünyanın kontrolünü sağlıyordu. BU NOKTADA ASLINDA SİLAH LOBİSİYLE FAİZ LOBİSİ AYNI YERDEYDİ. Gözden kaçan büyük ayrıntı buydu...
ABD kurduğu sistemin devamı için bastırıyordu. Rektifiye gerekiyordu. Bunun için de sistemin ORTADOĞU'dan yenilenmesi şarttı. ANLAMADIĞIMIZ BUYDU.
ABD'nin yeni gelen BÜYÜKELÇİSİ zaten bu alanın uzmanıydı. ABD'nin planına göre herkese format atılacaktı.
Türkiye de burada önemli rol tutuyordu.
Ancak bizde daha düne kadar her iktidar MİLLİ ÇIKAR peşinde koşuyordu. MİLLİ ÇIKAR dediğimiz birkaç dolarlık avantajlardı! OYSA DÜNYA BİZİM MERKEZİNDE OLDUĞUMUZ BÖLGEDE KURULUYORDU VE BUNU ATLIYORDUK. Sonra anladık...
Bizimle bölgede önemli olan ikinci oyuncu İRAN'dı. İran ile olan gerginlik ya da savaş DÜNYA PETROL TİCARETİNİ durdurmaya yeterdi. Büyük darbe indirirdi! ABD dışında herkes zarar görürdü. ABD ORTADOĞU'dan petrol almadan yaşar. Derdi almak değil! Kimin ne kadar alacağına karar vermek!
İŞTE BURADA SAHNEYE ÇİN çıkıyor. ROTHSCHİLD AİLESİ ÇIKIYOR! Şimdilik barışın olmadığı bir KAVGANIN içindeyiz... Bu kavga Ankara'da olduğu gibi Washington ve Londra'da da var. Şiddetli bir şekilde hem de... Dün yazdım...
Kraliçe Elizabeth ile Pentagon aynı çizgide. Kraliçe'ye karşı olan sermaye ile Trump'a destek olan yapı da aynı kulvarda!
Biz burada büyük öneme sahibiz.
Defalarca yazdım. Biz olmadan kimse bu maçı alamaz! Biz BÜYÜK olacağız.
Yeter ki hata yapmayalım... Türkiye'nin MİLLİ ÇIKAR'ı birkaç DOLAR kazanmak değil. BÜYÜK OYUNCU OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ TEKRAR ALMAKTIR... Bu şans dün de vardı, bugün de var!
Şimdi gelin bir toplantıdan söz edelim...
Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan İskados Adası, Rothschild ailesinin mülküdür. Ada o nedenle çok bilinmez. Geçtiğimiz günlerde ailenin önemli ismi Nat Rothschild, yatı Planet Nine ile ada açıklarındaydı. Nat Rothschild'in yatta ağırladığı isimler de çok özeldi. Misafirleri arasında ilk sırada Felix Sater vardı. Trump'ın ortağı, damadı Kushner'in yakın dostu. Hatta Trump ailesini Putin'le tanıştıran çok önemli bir isim... Yatta başka önemli isimler de vardı. Mesela Oleg Deripaska ve Lubov Chernukhin de orada hazır bulunuyordu...
Yatta bazı önemli konuların konuşulduğu bilinmekte.
Bunların başında da KIBRIS gelmekte... Özellikle son dönemde Güney Kıbrıs'ta Rus oligarklara karşı atılan adımlar, yatta detaylandırıldı. Beklenmeyen gelişmeler olduğunun da altını çizmeliyiz. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın Bitcoin'in gelecekte çok önemli olacağını söylemesi, bir operasyon olarak algılandı. Çünkü Bannon, Bitcoin'e karşıydı. Şimdi neden bu çıkışı yapmıştı. Hepsi tartışıldı.
Nat Rothschild'in, yakın arkadaşı Oleg Deripaska ile aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Bunun böyle olmadığı artık bir gerçek. Çünkü yattaki toplantıyı organize eden kişi Oleg Deripaska'ydı. Felix Sater, yıllardır Rus oligarkların gizli evi olan Güney Kıbrıs'taki kararların, Amerikan merkezli olduğunu düşünüyor.
Birçok Rus oligarkın paralarına el koyma planı yapıldığı da bizzat Sater tarafından Nat Rothschild'e aktarıldı. Rus oligarkların servetlerinin dinlendirildiği bu ada, şimdi bir saldırı altındaydı. Elbette Rothschild ailesinin de küresel finansa yön verdiği için bu saldırılara karşı eli güçlüydü. Aile, Rus oligarklara paralarını Güney Kıbrıs'tan çekmemeleri yönünde emir verdi.
Bu arada Nat Rothschild'in yakın dostlarından biri olan ve uzun süredir İngiltere'ye adım atamayan Roman Abramovich de yattaydı!
Yattaki özel konulardan biri de Roman Abramovich'in İngiltere'deki şirketlerinin Nat Rothschild'in İngiliz dostuna devri meselesiydi! Bu konuya uzun zaman ayrıldı...
Rothschild'in arkadaşı Igor Sechin'in, yeni dönemde daha etkin olacağı düşünülüyor. Putin'le olan yakınlığıyla bilinen Felix Sater'in öne çıkmasını istediği Igor Sechin de bu konuda çok istekli. Rosneft'in CEO'su Igor Sechin'in oğlu Ivan Sechin'in Amerikan ambargosuyla karşı karşıya kalacağı da masadaydı... Ancak Felix Sater bu konuda Igor Sechin'e garanti verdi.
Bugün ABD'ye giriş ihtimalinin zor olması bile Sater'in Washington'da güçlü olduğu gerçeğini değiştirmez.
Sater'in ABD'deki gücü hiç ama hiç azımsanmayacak kadar büyük.
Netflix'te hakkında dizi yapılacak kadar, AMAZON'da belgesel çekilecek kadar... Bütün bunları aktarmamın nedeni ORTADOĞU! ABD, Çin'i kontrol altında tutmak, Rusya'yı dizginlemek, Türkiye'yi de istediği kıvama almak için gelmekte. YPG bu kartlardan biri. ORTADOĞU planları olmadığı an İRAN'ı ateşe verip herkesi alevlerin içinde bırakmak için büyüttüğü yapı. Aile yani Rothschildler şu an ABD'nin kontrol mekanizmasına karşı koyan güç. ANLAŞIRLAR MI? İHTİMAL. Şu an zor, tamam, ama olmayacak anlamına da gelmez bu! Rothschildler'in en güçlü olduğu ülkeler İngiltere, Fransa ve Rusya.
Burada da çok etkililer! ABD her yıl ülke dışından aldığı, el koyduğu, 800 milyar DOLAR'la sistemini yürütüyor!
Bunun önünde engeller belirdi.
Gerilimin nedeni bu! Rothschildler'e ABD içinde OPERASYON gelmemesi ANLAŞMA ihtimalinin masada olduğunu göstermekte.
Anlaşmaya varılacak konu da ÇİN!
Nasıl büyük olacağı... ABD'yi bitiren mi, söz dinleyen mi? İşte bu konuda TÜRKİYE çok önemli... Hangi ŞIK hayata geçerse geçsin biz önemliyiz.
MİLLİ ÇIKAR da bunu görüp hamle yapmaktır... Münbiç, budur!
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