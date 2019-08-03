Büyük güç
Trump, Savcı Mueller, Kushner, Putin, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı iddiası, Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası, Theresa May, Kraliçe, Pentagon, MOSSAD, Suriye, Doğu Akdeniz, Türkiye, İran ambargosu, Çin'in hamleleri ve İPEK YOLU gibi çok ama çok önemli alanları anlamak ve büyük mücadeleyi çözmek için bazı anahtar adımlar vardır.
Bunlardan biri İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN KURDUĞU Integrity Initiative'dir! İngilizlerin bu derin adımı ABD içinde vücut buldu. Yer edindi. Güç topladı.
Öyle böyle değil hem de...
Silah lobisiyle güçlü bir bağ kuran "Integrity Initiative", Özel Savcı Robert Mueller'e, "Rusya ikimizin de düşmanı. Ortak çalışabiliriz" dedi. Bu teklif Washington'da tartışılsa da Mueller tarafından kabul edildi.
Ortak düşman RUSYA idi...
Rusya'dan dünyaya yayılan önemli bir AĞ idi!
"Integrity Initiative" Direktörü Chris Donnelly, Trump'ın eski Danışmanı Sebastien Gorka, McCain Vakfı Direktörü Kurt Volker, Pentagon'un PR gurusu John Rendon ile 20'nin üzerinde toplantı yaptı. Rusya'nın ABD'de nasıl planlar yaptığıyla ilgili çok önemli belgeleri Mueller'in ekibiyle de paylaşan Donnelly, "Hedefimiz Putin" dedi. Bu adımlar çok etkili oldu. Herkes, Rusya'nın Trump'a seçim kazandırdığını düşünmeye başladı.
Bu durum, Mueller'in hazırladığı dosyayla son bulacaktı. Ancak Kasım 2018 ve Ocak 2019 ayının ilk günlerinde beklenmeyen bir durum gerçekleşti. Anonymous isimli hacker grubu, İngiliz derin devleti adına Chris Donnelly ile Amerikan derin devletini temsil eden Robert Mueller'in buluşmalarını deşifre etti. OPERASYONA OPERASYON YANİ!
Anonymous kimdi ve bu bilgilere nereden ulaşmıştı!
"Integrity Initiative" 70 ülkede faaliyet gösteren Londra'ya yakın işadamlarıyla birlikte İngiliz propagandası yapan çok etkin bir kuruluş. Trump, Sebastien Gorka'yı "Integrity Initiative" toplantılarına katıldığı için yollamıştı! ABD DERİN DEVLETİ İLE İNGİLİZ DERİN DEVLETİ birlikte Putin'i ve Trump'ı hedef alıyordu anlayacağınız...
Bu kısa bilgiden sonra fazla derine inmeden DOĞU AKDENİZ'e gelelim...
Avrupa'nın zor kararı...
Avrupa Birliği ülkeleri, yıllarca Washington'ın gücü altında ezildi. Bazı dönemlerde kendi kararlarını almak istese de, Avrupa Birliği'nin görünmez lideri İngiltere, ABD ile birlikte Avrupa'yı tekrar evine gönderdi. Ancak hem ABD hem İngiltere hem de Avrupa artık bu durumun sürdürülemez olduğunu gördü. Bugün Çin'in büyümesini sağlayan en büyük güç İran, Rusya ve Suudi Arabistan. Çünkü ENERJİ buralardan geliyor. BÜYÜK GÜÇ olmak için enerjiye yakın olmak şart. Kimse söylemese de şimdilerde gizli gizli enerji savaşları için büyük hazırlık yapılmakta. NATO'nun çöküşünü isteyen ve yerine Avrupa Ordusu'nu planlayan Avrupa Birliği de, enerji için tek şansı Akdeniz'de görüyor.
AB'nin "Ortak Çıkar Projesi" olarak gördüğü EastMed, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın da dahil olduğu organizasyonu ve zenginlikleri hedefliyor. Ve kendileri için hayati önem taşıyor. AVRUPA bu projeye kendisinin gibi bakmasına rağmen arkada ABD var. Avrupa Birliği Türkiye'yi projeye dahil ederek Washington'un gücünü azaltmak niyetinde. Ancak bu kez ANKARA, AB içinde çok etkin oluyor! Enerji uzmanları, "Doğu Akdeniz Boru Hattı yani EastMed, Türkiye üzerinden inşa edilmezse maliyeti 40 katına çıkacak" yorumu yapmakta... Çünkü deniz altına boru hattı yerleştirmek son derece zor ve maliyetli. Bir diğer proje TürkAkım da Türkiye ve Rusya'yı Avrupa'nın etkili gücü haline getirecek. Bu da NET! Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra tarihinin en büyük şansını yakaladı. Çok büyük risklerle dolu bu iklimde istediklerinin yüzde 50'sini başarırsa yeni dönemde ABD, Rusya, Çin, İngiltere ile birlikte 5. büyük güç olabilir. Bunu YABANCILAR söylüyor!
Washington da Avrupa'ya karşı Türkiye kozunu kullanıyor.
Türkiye ile yapacakları anlaşmanın gelecek yıllarda onlar için büyük bir sorun olacağını empoze etmeye çalışıyor. Avrupa da, II. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımlı oldukları İngiltere ve ABD'den artık ayrılma hayalleri kuruyor.
SIKIŞIP KALDILAR ÇÜNKÜ... Almanya'nın bile ABD'ye rest çekmesi, Hürmüz Boğazı için temsilen bile asker göndermemesi çok önemli bir karardı. Bu Almanya'nın ve Fransa'nın ABD ile gelecek planları kurmadığının bir kanıtı.
İspanya bile, ABD'nin temsili asker gönderme talebine 'Hayır' dedi. AVRUPA, ABD'nin "HÜRMÜZ'de gerginlik var. Gemilerin güvenliğini sağlayalım" demesine inanmadı. Güvenlik sorunu olarak sanırım bizzat ABD'yi görmekteler!
Türkiye'nin S-400 kararı, yeni dönemin en önemli adımıydı. Washington Türkiye'nin bu büyük kararı alacağından kuşkuluydu.
ABD, Türkiye'yi kaybettiği anda ulusal güvenliği birçok noktadan riske girer. Bill Clinton Başkan olduğu dönemde "Bizim ulusal güvenliğimiz Türkiye sınırlarından başlar" dediği toplantı, Washington'da yapılan en önemli toplantılardan biriydi. O gün, Türkiye'yi kaybetme ihtimali olmayan Washington bunu söylerken, bugün yüzde 70'ini kaybettiği Türkiye için nasıl bir toplantı düzenleniyordur bilemiyorum.
Evet belki her oyuncu için risk var! Türkiye için de.
Ancak Ankara bunu en aza indirip muazzam denge içinde yürüyor... Avrupa ve ABD kendi içinde savaşıyor. Bir de aralarında! Çin Doğu'da, Rusya Avrasya'da etkin! Ve geliyorlar.
AKDENİZ ile ORTADOĞU karmakarışık. Washington- Londra arasındaki HAT Ortadoğu'yu ve AKDENİZ'i ele geçirip RUSYA'ya ve içinde bulunduğu AĞ'a savaş açmış durumda. Bu yeni de değil. Yıllar önce Trump daha adı bile duyulmamışken LADY DI için çok ağır sözler etmiş, KRALİYET AİLESİNİ KÜÇÜMSEMİŞTİ. AŞAĞILAMIŞTI. Kraliçe'ye ziyarete giden BAŞKAN TRUMP da Windsor Şatosu'nda KRALİÇE'NİN ÖNÜNE GEÇEREK YÜRÜMÜŞ, RESMEN KAMERALARIN ÖNÜNDE İNGİLTERE'yi yerden yere vurmuştu... Bu savaşın açık haliydi! Dubai Şeyhi MAKTUM da Rusya-Çin çizgisine gelince eşi üzerinden operasyon yedi... Suudlar da Rusya-Çin çizgisine kayınca KAŞIKÇI ile durdurulmak istendi. Bu kavga gazetelerde, televizyonlarda göremeyeceğiniz kadar büyük, eski ve derin...Peki iç siyasette ne olur? Merak edenler için not düşmekte yarar var.
Washington-Londra hattına yaslanan yeni parti gelir!
NET! Dengenin sonucu olarak gelir! Bakalım...
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