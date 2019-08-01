Ya konuşursa
Buralarda kimse bu olayla ilgilenmiyor. Çünkü önemli kısır tartışmalar, analizler ilk sırada. Hiç tanımadığınız isimler de olsa hiç görmediğiminiz yüzler de olsa DÜNYANIN ÇATISINDAKİLER İÇİN HAYATİ ÖNEMDE ŞAHISLAR VARDIR... Ve bu isimler biz bilmesek de her devleti etkileyecek güce sahiptir. Bizlerin gözden kaçırdığı da budur! Size tanıdık gelecek bir örnekle başlamak iyi olacak...
İNAN KIRAÇ...
Yeni yılın ikinci ayında ünlü işadamı İnan kıraç Fransa'dan arandı.
SKYPE aracılığıyla... Arayan Fransa'nın eski Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'dı! Arayan öyle söylüyordu. Oysa arayan kişi GILBERT CHIKLI idi.
40 ülkede 150 kadar önemli işadamına ulaşıyor ve bir sebeple PARALARINI alıyordu.
DOLANDIRIYORDU yani...
Sadece dolandırılan KIRAÇ değildi tabi. Tunus Savunma Bakanlığı bile mağdurların arasında yer alıyordu... Sahte Le Drian'ın tuzağına düşenler arasında ünlü işadamları, devlet adamları ve şarap üreticileri yer alıyordu. Sayın Kıraç da bunlardan sadece biriydi. Çin'deki hesaplarından 41 milyon EURO kaptırdığı iddia edildi. Sonrasında bu rakamın 4.1 milyon EURO olduğu bilgisi sızdı. Hangisi doğru bilemeyiz. Ama paranın gittiği kesin... Bu olayı büyük fotoğrafı görmek adına hatırlattım...
Devam edelim şimdi...
2016'ya dönelim... Bizler TEZ-ANTİTEZ kavgasını çok bilmeyiz. Kafa da yormayız.
AMERİKALILAR da böyledir aslında... 2016 Başkanlık seçimleri önemliydi. Hillary Clinton ile Trump savaşıyordu. Görüntü buydu. Amerikan halkı da aynı merkezden beslendiklerini bilemezdi. Gösterilmiyordu, gösterilmezdi zaten... Herkes Donald Trump ile Hillary Clinton'ın iki farklı ekolü temsil ettiğini sanıyordu. Amerikan halkına bu empoze edilirken, Trump'ın hem Bill Clinton hem de Hillary Clinton'la ileri derece dostluğu görmezden geliniyordu.
İKİ BAŞKAN yani Trumplar ve Clintonlar bir isimle çok ama çok yakındı! İŞTE BU İSİM BELKİ DE HAYATIN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK OLAN KİŞİYDİ! Başkanlarla arasından su sızmayan isim Jeffrey Epstein'dı! YANİ CLINTON VE TRUMP AİLELERİNİN BÜTÜN SIRLARINI BİLEN
İSİMDİ. KARAKUTUYDU ANLAYACAĞINIZ. Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra ABD'de birçok kişi panik yaşamaya başladı. ŞU AN ÇOK ÖNEMLİ KİŞİLER UYKU
UYUYAMIYOR. Kimsenin huzuru yok. Olay burada konu edilmese de çok ama çok önemli. DÜNYANIN ÇATISI SALLANMAKTA! Epstein, sadece ABD Başkanları Bill Clinton, Trump'la yakın değildi.
George W. Bush ve Obama ile de çok yakındı. Şimdi ABD'de dengeleri değiştirecek kişi olarak bilinen Epstein'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un birçok danışmanıyla da yakın olduğu gizli değil. Epstein'in Fransa ayağındaki gelişmeler çok önemli.
Bir süre önce Fransa'nın en ünlü dolandırıcısı olarak adı çıkan Gilbert Chikli'nin de Epstein'e çalıştığı bir gerçek. YANİ İNAN KIRAÇ'I DOLANDIRAN
CHIKLİ KİMİN ADAMIYMIŞ? EPSTEIN'IN... Chikli'nin adı ortaya çıkınca elbette Fransa ayağı dikkat çekerken, İsrail ve MOSSAD'ın da Jeffrey Epstein'le bağlantısını anlamak zor değil.
2016 yılında Fransa'ya giden Epstein'in konuk olduğu villanın sahibi de Gilbert Chikli'ydi. Şimdi Gilbert Chikli'nin de aslında sıradan bir dolandırıcı olmadığını anlıyoruz. Epstein'in sıradan dolandırıcılarla çalışması elbette muhtemeldir. Ancak Epstein hiçbir dolandırıcının evinde kalmaz.
Dolayısıyla Chikli de artık çok daha önemli biri. Onun Tel Aviv'de yaşıyor olması, İsrail devleti ve MOSSAD'ın güvence verdiğinin kanıtıdır.
Epstein'ın MALİKANESİNE gitmeyen isim yok gibi. Küçük yaştaki çocuklarla yakınlaşanlar arasında Bill Clinton da çok sayıda prens de vardı... İsimlere girersek ayrı bir gazete yapmak zorunda kalırız.
Dünyanın tepesinde kim varsa oradan yolu geçti. George Nader de hep oradaydı. Trump'ın ARAP DÜNYASI ile ilişkisini sağlayan da NADER'di! İsrail'de de artık eskisi kadar güçlü olmayan ABD'nin askeri kanadı, mutlaka adım atmak zorundaydı. Attı da! Öyle bir adım attı ki savaş tavan yaptı. Mueller'in Trump'ın peşine düşmesinden daha sarsıcı bir adımdı bu!
Pentagon devreye girdi ve hamle yapıldı. Epstein, Pentagon'un tutuklusu olarak hapse atıldı.
Bu konuda hiçbir şüphe yok.
Jeffrey Epstein'in yaşadığı her saat, Pentagon'un lehine, Clinton ve Trump ailesinin aleyhine işleyecek. Çünkü son Başkan Trump özellikle bu durumdan çok endişeli. Çünkü Epstein gerçekten de çok özel bilgilere, belgelere ve görüntülere sahip.
Epstein gerekli yerlere haber gönderdi. Açık şekilde "Beni hapisten çıkartın ve aklayın" dedi. Talepte bulunduğu kişiler de elbette Trump'ın danışmanları ve Clintonlar. ABD başkanı da olsanız istediğiniz kişiye istediğiniz yardımı yapmanız kolay değil. ABD'nin en karanlık tarafı elbette silahlı kanadıdır. Bu da Trump'ın adım atmasını engelliyor. Eğer Epstein uzun süre hapiste kalırsa, Hillary Clinton'ın kara kutusu Podesta kardeşler ülkeyi terk edecektir.
Çünkü hala Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük etkinliği olan kardeşlerin, yeni dönemde yaşama şansları dahi çok az.
Eğer olaylar PODESTA kardeşlere giderse onların da sığınacağı yer MOSKOVA ya da PARİS'tir! Fransa'da dengelerin sürekli değiştiğini düşünürsek, en güvenli liman onlar için Moskova olacak. Bu arada Podesta kardeşlerin yakın arkadaşı Edward Snowden nerede yaşıyordu?
Epstein'in içinde bulunduğu ve çok önemli isimleri kapsayan AĞ Pentagon tarafından ele geçirilir ve çökertilirse işler dünyanın her yerinde karışır... Sonuç ne olur bilen yok. Ama EPSTEIN ESİR! Bu net. Nader de... Bazı isimler vardır, devletlerin önünde giderler. Bu iki isim böyle... Ve büyük bir AĞ'ı yönetirler ya da içinde yer alırlar... Sadece küçük yaştaki çocukları alıkoymakla ilgili bir olay değil bu! DÜNYANIN YENİ DENGESİNİ BİLE
BELİRLEYECEK ADIMLARIN BAŞINDA GELİYOR BU OPERASYONLAR...
Görülen o ki Mueller'in yarım bıraktığı işi PENTAGON ve KATOLİK ekolü tamamlamak niyetinde. Bu TRUMP'ın BAŞKANLIĞINI değil ailesini bile götürür. Tabii başarılı olurlarsa.
Çok zor! Ama denedikleri de ortada. Trump'tan İsrail'e, oradan Putin'e açılan yollara taş döşerlerse çok kişinin canı yanar! Silinip gider. Ama hiç kolay değil. Bu sütuna sığmayacak kadar derin ve önemli bir konu bu! Dünyayı kimin yönettiğini ve o gücü anlamak adına bu isimleri bilmek önemli.
Dünyanın egemenlerinin kavgasını görmek adına da önemli... Eğer EPSTEIN kurtarılamazsa işler inanamayacağınız kadar karışır.
Sadece ABD değil biz de Rusya da Almanya da Fransa da etkilenir.
O ya da bu şekilde etkilenir!
Bütün ezberler bozulur ve insanlar hiç görmedikleri bir YAPIYI konuşmaya başlar. İşte o zaman kazanan PENTAGON olur!
Bakalım karşı taraf Epstein kartına nasıl karşılık verecek... Çok ama çok dikkatlice izleyin!
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