Büyük dönüşüm
Türkiye şu an için en hızlı değişen ve bilerek istediği noktaya giden öndeki ülke.
Yakın geçmişi hatırlayın. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davalarını...
NATO'nun güç ve ruh verdiği oluşumlar gelip AVRASYA'yı, NATO dışında bir dünyayı savunan ve dillendiren askerleri tasfiye etmeye çalıştı.
Operasyonların amacı Türkiye'nin DOĞU'da kendine bir yer aramasını ve bulmasını önlemekti.
Birkaç yıl böyle geçti... Bütün bunlar olurken mesela THE ECONOMIST Erdoğan hakkında neredeyse hiç olumlu yayın yapmadı. Bir rengi, bir kuşağı göstermesi açısından önemli olan bu YAYIN, şimdi BAŞKAN ERDOĞAN'ı savunur pozisyona geldi.
Avrupa Birliği'ni yerden yere vuran The Economist, "AB'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var" diye yazdı.
Türkiye'nin konum değiştirdiğini anladı ve bunu aktardı yani... Yeni Dünya Düzeni'nin nereden kurulacağını ilan etti adeta...
Devam...
Dün yazılanlara, çizilenlere uzanmıştık. Aynı kanaldan, aynı frekanstan ilerleyelim. Türkiye'yi anlamadan kimse "Dünyada neler oluyor?" sorusunun cevabını bulamaz.
Aylar önce DER SPIEGEL Trump- Erdoğan-Putin-Cinping'e engel olmak zorundayız anlamında bir kapakla çıkmıştı. KATOLİK dünyasının en etkili yayını olan dergi resmen "BU 4'LÜYÜ DURDURUN" diyordu.
Durduramadılar. Ancak Trump-Putin- Erdoğan için ortak yalana imza attılar.
Hastalandı, yoğun bakımda gibi sosyal medya üzerinden pek çok operasyon gerçekleştirildi.
Derginin kapağında 4. BÜYÜK olan CİNPİNG için de yakında aynı yayını yapacaklar. Durduramadıklarını korkutuyorlardı akıllarınca... Anca yine de 4'LÜ TAM GAZ GİDİYORDU...
Açalım biraz daha...
Çin, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasıyla birlikte İpek Yolu projesini 'tam yol ileri' moduna alacak. Çin, TÜRKİYESİZ NATO sonrası, 2 trilyon dolarlık rezervini 1 yıl içinde altına çevirecek. Hatta bu konuda adımlar atılmaya başlandı. ABD ile yapılan anlaşma gereği, Çin elindeki doları 2020 yılından itibaren ABD'de altına çevireceğini biliyor. ABD de Çin'in bu kozunu kullanmaması için ticaret savaşını başlattı. Artık ülkeler dolar'sız dünya için karar alıyor. Çin, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını bekliyor! Akdeniz petrolünden de yüzde 15'lik katkı ile İpek Yolu'nu 65 ülkeyi içine alacak tarihi bir yolculuk haline getirecek.
PROJE BU. Çok yazdık, çizdik...
İpek Yolu, gelecek 50 yıl değil 300 yıllık bir proje olarak adlandırılıyor.
Teknolojinin gelişiminin de yön vereceği İpek Yolu, Amerikan sisteminin çöküşü demek. Çin de, Rusya da, Avrupa Birliği üyesi önemli 10 ülke hatta İngiltere de Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağına ilişkin planlar yapıyor.
Herkesin gözü kulağı Ankara'da yani...
İncirlik Üssü'nün Avrupa Ordusu PESCO'nun üssü olacağı birkaç ay önce Brüksel'de yapılan gizli toplantıda öngörüldü. İncirlik ile Kuzey ve Güney Kıbrıs'taki üsler, PESCO'nun NATO'yu bitirmesi anlamına geliyor. İncirlik ve Kıbrıs adasındaki üsler, Akdeniz'in öncelikli hedef olduğunu da gösteriyor.
Burada da doğal olarak kilit ülke Türkiye. NATO içinde PESCO'yu bekleyen generallerin Türkiye oyunu da Pentagon'u yanılttı. Pentagon, NATO üzerinden Türkiye'ye mesaj verdiğini düşünürken, aslında Ankara adım adım NATO'dan kopuyordu.
Türkiye'nin S-400 kararı, önemli bir adımdı. Birçok ülke bunun olmayacağını düşünüyordu. ABD'nin baskısı, ambargo tehditleri Türkiye'nin geri adım atacağını düşündürüyordu. Öyle olmadı.
Şimdi PESCO, Türkiye'nin S-400 kararı ile yeni dünyanın en önemli meşalesi oldu.
Rusya lideri Putin ortak Avrupa ordusu fikrini "memnuniyetle" karşıladığını ve çok önemli destek vereceğini açıkladı.
Rusya'nın yeni geliştirdiği SSC- 8 füzelerinde de Avrupa Ordusu için bazı değişiklikler yapıldığı artık NATO tarafından biliniyor.
Avrupa Ordusu, tamamen NATO'ya karşı olarak kuruluyor.
NATO üyesi ülkelerin de Avrupa Ordusu'nda olacağını bilmeyen hiçbir Amerikalı komutan yok. NATO ömrünü tamamladı. Bunu kabul etmeden yeni yol arayışında olmak zor.
James Mattis, 18 Aralık'ta Pentagon'da silah şirketlerinin danışmanlarını sert şekilde eleştirdi.
Mattis, "Bu düşünce yapısı, bu agresiflik NATO'yu dağıtacak. Ülkelerin üzerinde baskıları arttırırsanız, onlar da yeni bir yol arar. Örneğin Fransa ve Almanya. O kadar baskı yapıldı ki, şimdi Avrupa Ordusu'nu hayata geçirdiler. Kabul etmeseniz de Avrupa Ordusu kuruldu. Değişen dünyaya aynı şekilde karşılık vermeliyiz. Birçok hamlemiz artık işe yaramıyor" dedi.
Bu gizli bir toplantıydı. Az şey dışarı sızdı. Ancak sonucu bir süre sonra görüldü! Gerçekten de içerden çok önemli bir uyarı yaptı Mattis. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Mattis'in görevden alınacağı dedikoduları başladı.
Konuşmanın üzerinden 13 gün geçtikten sonra Mattis görevden alındı. Mattis sonrası 7 ayı incelediğimizde, onun ne kadar haklı olduğunu görüyoruz.
Pentagon aklı, silah aklıdır. Silah aklı 50 yıl önceki kadar güçlü değil. Mattis de bunu anlatmaya çalışmıştı, başaramadı.
Giden Mattis sevilen ve etkili biriydi.
Güvenilir bir isimdi.
Ve o Mattis Trump'ın NATO'yu dağıtması için görevlendirildiğine inananlardan biriydi. Bunu da Pentagon'daki önemli isimlere anlatamamanın sıkıntısını hep yaşadı.
Trump'ın NATO üyesi ülkelere "maddi desteği artırın" çıkışı, NATO'yu bitirme adımıydı belki. O ülkeler daha önce ödedikleri rakamları dahi ödememeye başladı.
Durum kabaca böyle. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Türkiye ise değişimin en önemli koordinatı. İçerideki değişim YENİ DÜNYANIN habercisiydi. NATO'cular kazansa Türkiye başka bir yerde olacaktı.
Ancak kaybettiler. Tasfiye edildiler.
Türkiye de AVRASYA BLOKU'ndaki yerini alarak yelkenlerini şişirmekte...
Bu değişimi belki bizim kadar sağlıklı yapabilen olmayacak. Özellikle ABD tarafı çok sıkıntılı. Trump da ailesi de başka önemli isimler de çok sıkıntı yaşadı ve yaşayacak.
Önümüzde Çin'in büyüdüğü, ABD'nin sıradanlaştığı bir dönem öngörülmekte.
Mümkün mü? Pek tabii.
Ancak ben bu dönüşümün acı ve göz yaşı olmadan olacağına pek ihtimal vermiyorum. Şok gelişmelerin yaşanacağı bir evredeyiz. ABD kendi içinde büyük hesaplaşmaya gidecek.
Bundan kaçış yok. Kim kimi tasfiye edecek? Nasıl yapacak?
Bunu izleyeceğiz. NET!
Ankara da bunu öngörüyor olacak ki içerisini hızla topladı ve hamleler yaptı...
AKIL böyle bir şey işte... Çok şey olacak çok. İzleyelim bakalım...
Türkiye yolunda hızla ilerlemekte.
Anlamayanları gördükçe üzülsem de elimden bir şey gelmiyor.
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