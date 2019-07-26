ABD’ye son uyarı
Karşıda elbette Amerika Birleşik Devletleri, onların kurmak istediği sistem ve çıkarları var. Uzun zamandır böyle gitmeyeceği belli olan tıkanıklık geldi çattı.
TÜRK DEVLETİ resmen ABD'ye ültimatom vererek "SURİYE'DE YA GEREĞİNİ YAPIN YA DA BİZ GELİYORUZ" dedi.
Bu düne kadar kimsenin hayal edemeyeceği gelişmeydi. Şimdi İPLER koptu. Sadece görmemiz için biraz zaman gerekli. Ne Türkiye ne ABD, NATO üyesi ve müttefik gibi davranıyor. Çünkü o sınır çok önce aşıldı. Artık bilinmesi gereken TÜRKİYE ABD'nin karşısındadır.
Ve bunda son derece kararlıdır.
Tam bu zaman diliminde yazılanlar, konuşulanlar, fısıltıyla yayılanlar var. Onlara bakalım biraz isterseniz... Tabii ki işin merkezinde PARA yani DOLAR var!
Gün gelir ve Amerika Birleşik Devletleri'nden başka hiçbir ülke dolar kullanmazsa ne olur?
Kimilerine göre Trump bu gerçeği gördü ve ona göre adım atıyor.
Kimilerine göre ise Trump işte bu kötü senaryo için Beyaz Saray'a gönderildi.
SWIFT sistemi yani Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Amerika Birleşik Devletleri'nin doları rezerv para olarak kalmasını sağlayan ve her CENT'in bile kime transfer edildiğini, kimin kaç paralık fon işlemi yaptığını, kısacası doları takip eden bu sistem de çökme riskiyle karşı karşıya.
Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisini azaltmak için kurduğu INSTEX sistemi, SWIFT'e karşı ilk fragman. İlk hamle de diyebiliriz. Bu fragmanın hazırlanmasını isteyen Almanya Başbakanı Merkel'in bugün ölüm riski yaşadığını gün aşırı ekranlarda görmeye başladık.
Merkel titriyor, duramıyor. Sağlıklı değil. Ama ABD PARASI da sağlıklı değil. Eskisi gibi hiç değil...
Artık hemen hemen her başkentte aynı konu konuşulmakta. Bazen açık, bazen kapalı.
Dünya ABD'nin DİKTASI ile yönetilmek istemiyor. Onların istediği adımları atarak yürümek, baskı altında kalarak yaşamak istemiyor. Herkes biliyor ki ABD DOLARI REZERV PARA olduğu sürece Washington her ülkeye rahatlıkla finansal operasyon yapabilir. İstediğini çökertir, istediğini yüceltir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILASI 2019'da 21.1 TRİLYON DOLAR! Dünya Bankası verilerine göre... Şu an ki borcu ise 22 trilyon dolar...
Ödenmeyen borçlar ise başka!
Gelir-gider dengesi iyi yapıldığı zaman ekonomistler piyasada karşılığı olmayan 80 trilyon dolar buluyor...
Durum böyle iken pekçok ülke kendi para birimi ile ticaret anlaşması yapıyor. Bundan 10 yıl önce birkaç ülke kendi para birimiyle ticaret yaparken, şimdi özellikle Türkiye'nin başlattığı kendi para birimi ile ticaret, 100'e yakın ülkeye örnek oldu.
Şimdi Washington'da ikinci bir korku da yine Türkiye merkezli.
Eğer Türkiye, NATO'dan ayrılırsa kısa sürede birçok ülke bu güçlü ittifaktan çıkar. Hem doların rezerv para olmaması hem de Türkiye'nin NATO'dan çıkması, Washington'ın Süper Güç olarak sorgulanmasına neden olacak. Olamaz da zaten.
Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan ve 9 Asya ülkesi, Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere de DOLARsız bir dünya planı yapıyor. Geçtiğimiz yıl ABD finansal operasyonla TÜRK LİRASI'NIN YÜZDE 70'e yakın değer kaybetmesine yol açtı. Ancak bir daha bunu göze almak istemeyen bir Washington var. Çünkü eğer aynı operasyon yapılırsa, Türkiye o hafta NATO'dan ayrılma kararı alır. Bunu ABD de biliyor, NATO üyesi ülkeler de...
Avrupa Ordusu'nun kurulmasına karar veren Fransa ve Almanya, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını bekliyor.
Bunun gerçekleşmesi halinde Avrupa Ordusu, dünyanın en güçlü askeri varlığı olacak.
Türkiye kartı nasıl da dengeleri değiştiriyor değil mi!
DOLAR üzerindeki oyunu gören ABD boş durmadı elbette. DOLAR olmayacaksa gelen para birimini de kontrol etmek istedi ve istemekte.
Bu nedenle Bitcoin yerine Facebook ile bir kripto para hamlesi yapmak istedi. Finansal sistemin küreselleşmesi anlamında önemli adımlardan biri olan Facebook'un kripto para birimi Libra, dünyada geleneksel finansal sistemi yeni boyuta taşıyacak ve dolarsız dünyada gücün yine ABD'de olmasını sağlayacaktı.
Ancak Facebook, işin başlangıcında Washington'ın karşısında olduğunu gösterdi.
Mark Zuckerberg'in mahkemeye düştüğünü, sorgulandığını, uyarıldığını hatırlayın! Yani Facebook Libra'sı da dolara bir operasyondu. Facebook, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını bekliyor.
Eğer Türkiye, NATO'dan ayrılırsa yeni dünyanın en önemli para birimi bir anda Facebook Libra'sı olacak. Bu araştırmanın sonuçları Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm önemli makamlarında var. Türkiye'nin hızla NATO'dan çıkışa gittiğini görmek ise hiç mi hiç zor değil...
Para çok değerli. Dolar da bugün için öyle. Ancak doları güçlü tutmak için artık ülke operasyonları çok etkili olmayacak. Çünkü DOLARsız bir dünya öngörülüyor.
ABD de buna izin vermemek için birçok ülkenin içinde olacağı bir savaş planlıyor. Bu askeri mi olacak siber mi, kitlesel mi bilen yok.
Washington'daki DERİN ABD herkesi içine alacak büyük bir türbülans peşinde. İran ile Türkiye ile Rusya ile Çin ile ayrı ayrı mücadele ederek alacağı bir yol olmadığını gördü. Petrolün vanasını elinde tutarak bile yol almanın eskisi kadar kolay olmadığını yaşayarak öğrendi... DOLAR, PETROL ve SWIFT ile dünyayı yönetmekte zorlanıyor. İtirazlar güçlü çünkü.
Türkiye burada başı çeken ülkelerden. Hem finansal hem bölgesel operasyonlardan bıktı ve rest çekti... ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİNİN
ABD'DEN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE DE KARŞISINA DİKİLDİ... ARTIK BAŞKA BİR DÜNYA KURULMUŞTUR VE TÜRKİYE ORADAKİ YERİNİ
ALMIŞTIR.
Tablo ortada. Yanında olanlardan biri artık ABD değildir. ABD bunu aşmak için çaba göstermek yerine bilakis Türkiye'yi itti. Türkiye de kendi yolunu çizdi.
Çatışma da gerginlik de kriz de artık olağan. Kimse ne olacağını bilemez. Çünkü ABD'nin tepkisi, ne yaşanacağını herkese gösterecektir... Top onlarda!
Türk devleti hem kendini hem bölgeyi yeniliyor. Büyük bir inşa hareketidir bu. Ordudan başladı ve yayıldı. Bunun bilinmesinde büyük fayda var.
Önceki gün Hakan Atilla'nın karşılanma biçimi bile ABD'ye açık açık meydan okumaydı...
Türkiye kendi yolunda gidecek.
Burada ABD yok. Karşılaşma olursa ÇATIŞMA olur mu? Kimse buna yok diyemez. Her şık masada artık...
Washington TÜRKİYE'nin MİLLİ ÇİZGİSİNİ KABUL EDİNCEYE KADAR SÜRER BU İŞ...
Bütün bunları yazan çizen çok isim var dışarıda. Ben alıntı yapıp aktardım sadece... OLAN BİTENE BÖYLE BAKIN...
Çok şey göreceğiz daha...
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