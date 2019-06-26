Paraya bakın
Bu nedenle TÜRKİYE'de yapılan operasyonlara BÜYÜKLERİN gözüyle bakabilmek gerekir! Bu topraklarda yere düşen bir yaprağa bile böyle bakmak durumundayız.
Böyle bakmazsak ne olur? Olanları yıllar sonra anlarız. Olacak budur! Hep de böyle olagelmiştir...
Bir Türk olduğum için yazmıyorum! Dünya üzerinde en değerli topraklardan birinin üzerinde yaşıyoruz.
Herkes buraları kontrol etmek sevdasında. Bütün büyük güçler... Hem kendi aralarında mücadele ederler hem de gelip buraya çökmek isterler.
Çünkü kendi aralarındaki savaşı bitirecek olan hamlelerden biri TÜRKİYE'dir! Ankara kimin elini yukarı kaldırırsa GALİP o'dur! Bunu bilmeyenler var!
Türkiye'de de bölgede de ABD ile ÇİN'in savaşı vardır. Ve bu yakında iyice bizi içine alacaktır! Nasıl mı?
Açalım isterseniz!
Mark Esper'i geçtiğimiz gün yazdım! Başkan Trump, Mark Esper'in 18 Haziran 2019'da ABD Savunma Sekreteri Vekilliği görevine atandığını açıkladı. Bu karar Trump'ın değil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ricasıydı. Çünkü Pompeo, Amerikan derin devletinin masası olan West Point Akademi'nin en özel askerlerinden biriydi. 1986'da akademide görev yaparken en yakın arkadaşı da Mark Esper'di. Şimdi bu iki isim, Washington'ın Şahin kanadının baskın gücü olacak.
Esper ve Pompeo'yu West Point'e aldıran kişiye bakmakta ve incelemekte fayda var. Bu kişi John Abizaid... Pompeo ve Esper'in 'en sevdikleri kişi' olan John Abizaid, Nisan ayında çok önemli bir göreve atandı.
4 yıldızlı General olan ve West Point'in önemli askerlerinden John Abizaid, 1 ay önce Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi oldu. Pompeo'nun talebi doğrultusunda alınan bu karar, yeni dönem savaş taktiği olarak algılandı. Akıllı isimler olayları böyle okudu! Sonra ne odu? Pompeo çıktı Suudi Arabistan'a gitti! Kral Selman ve Prens Selman'la buluştuğunda John Abizaid'ın anlaşmalarını onayladı. John Abizaid da, İran operasyonu için 'hızlanalım' görüşünü savunuyor.
Aynı Bolton, Esper ve Pompeo gibi...
VURURLAR MI? Olma ihtimali hiç az değil! Uzun zamandır İRAN çevrelenmekte. Çin ile bağının kopması için adımlar atılmakta.
Gözümüzün, kulağımızın orada olması gerekmekte...
Devam...
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının merkezinde elbette İPEK YOLU projesi var. Çin gizli gizli operasyon yaparken, ABD açık şekilde kararlar alıyor. Çin, Washington'ın yönetiminde çok etkin olan Boeing şirketini hedef aldı. Boeing 737 Max uçaklarının sorunlu olduğunu dünyaya ilan eden ve uçuşları durduran ülkelerin başında Çin geliyordu.
Bu kararın, Boeing'i batırma noktasına getireceği biliniyordu.
Öyle de oldu. Şirket tarihinin en ağır saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Birkaç yazılımla çözülebilecek bu durum, şirketin güvenilirliğini de yerle bir etti. 11 Mart itibariyle Çin'in başlattığı operasyon istenildiği gibi noktalandı. Boeing, tarihi zarar gördü. Şirket bu saldırıdan dolayı çok zor anlar yaşadı. 650 milyar dolar zarar eden şirketin toplam zararının 1 trilyon dolar olacağı ön görülüyor.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu duruma bir karşılık vermesi gerekiyordu.
Öyle de oldu. Android saldırısı adı altında Google, Microsoft, Vodafone, Intel ve Qualcomm gibi şirketler Huawei ile lisans anlaşmalarını iptal etti. Şimdi Çinli şirketin ayakta durma şansı çok zor.
İflasın eşiğine gelen Huawei, içeriye dönme kararı aldı.
Ancak ABD'nin Boeing nedeniyle bir misilleme yaptığı iddiaları doğru değil. Bu savaşı ilk başlatan Washington olmuştu. Aralık 2018'de, Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandı.
İki ülke arasındaki en ciddi saldırıyı ABD başlattı. Çin, Boeing'le karşılık verdi.
Ardından ABD Huawei'ye son hamlesini yaptı. İki ülke arasındaki savaş daha da tırmanacak.
ABD, Çin'in hamlelerini ulusal güvenlik tehdidi olarak algılıyor. Huawei gerçekten de büyük bir güç. Bu güç, sadece ABD için değil İngiltere için de bir risk oluşturuyordu.
Londra da beklenen adımları attı. İki ülkenin arasındaki savaşın sona ermesi için İpek Yolu'nun ABD ile ortaklığı açıklanmalı. Aksi takdirde gerilim daha da artacak. Dünya bunu yaşayacak! Kanada'da da Avustralya'da da Akdeniz veya Afrika'da da bu savaşın izlerini göreceğiz.
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Sahra altı Afrika'sına olan ilgisini açık ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya'yı büyük bir merkez olarak görüyor. Bu talep Washington'ın... Etiyopya ile Somali komşu! Somali'de Çinli POLY-GCL adlı şirketin çok önemli petrol ve doğalgaz sahalarını keşfettiği SIR değil!
Birkaç gün önce Etiyopya'da bir darbe girişimi oldu. Bu girişimin arkasında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Çünkü iktidar, Çin ile anlaştı. ABD de askeri darbe ile bunu bitirecekti ama başarılı olamadı.
Ülkede darbe girişiminin merkezinde bulunan güvenlik şefi Asaminew Tsige öldürüldü. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen de infaz edildi.
Burada da Çin ile ABD savaşı gördük. Yani bu savaş yayılıyor.
Çin ABD'ye BOEING'le en büyük zararı nerede vermişti?
Elbette ilgisi yok ama Boeing 737 Max uçağı nerede düşmüştü? ETİYOPYA'da!
Savaş bu kadar tırmanmışken TÜRKİYE'nin bunun dışında kalma ihtimali var mı? İstanbul'un kalma ihtimali var mı? YOK!
İSTANBUL SERMAYESİ ZATEN BUNU İLAN ETTİ! Devamı niteliğindeki adımlar gelecektir.
Yakında önemli hamleler yapılacaktır! Karşılık ne olur bilinmez ama SERMAYEYİ TAKİP EDİN! Olacakların habercisi onlar çünkü!
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