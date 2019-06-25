Dolar krizi
AK PARTİ cephesinden başka, CHP cephesinden bambaşka şeyler kaleme alınabilir. Ben biraz daha suların akmasını tercih edenlerdenim.
Şu an yazacak kitaplar dolusu malzeme olsa da kenarda tutmayı şimdilik daha uygun buluyorum.
Ancak seçimden önce çok kez 17-25, OSLO, 7 Şubat MİT krizlerine değindim.
Günlerce TEZKERE'den söz ettim. Ancak ilk kez EKONOMİK OPERASYONLA karşılaştığı için en zor sınav bu diye not ekledim...
Çok operasyona uğrasa da hepsinden güçlü çıkmayı bildi.
PARA İŞİ FARKLIYDI.
Kademe kademe operasyon yapıldı. Ve bu operasyonun hedefinin Erdoğan OLDUĞUNU HATIRLAYANLAR BİLECEKTİR. ÇOK YAZDIM. DEĞİŞEN BİR ŞEY DE YOK... Çok kişi görmese de operasyon devam edecektir. Ki bütün işaretler böyle.
Amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek...
Bu konuya önümüzdeki günlerde geleceğiz.
Bizi ilgilendiren dışarıdaki gelişmelere bakalım.
Belki içerisini anlamaya daha fazla yardım eder!
Tek Yol Tek Kuşak yani İpek Yolu, bugün dünyanın odaklandığı en önemli konu. Çin, bu proje için 7 yıldır 65 ülkede yatırımlarını arttırdı.
Sadece 65 ülke mi?
Elbette hayır. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 193 milyar dolarlık şirket alımı yaptı. ABD'de General Electric'in beyaz eşya platformunu yaklaşık 6 milyar dolara alan Pekin, Ingram Micro'yu da Çinli yaptı.
Son günlerde Huawei'ye operasyonun bir parçası olsa da IBM'in önemli bir bölümü Çinliler'in oldu. UBER ve Tesla'nın da önemli ortakları Çinliler...
ABD'nin en büyük sinema zinciri AMC de Çinliler'in kontrolünde.
ABD'de 193 milyar dolarlık şirket alan Çin, Avrupa, Asya ve Afrika'da da 800 milyar doların üzerinde yatırım yaptı, şirket evlilikleriyle büyüdü.
Washington, bu durum nedeniyle panikte. Çin'in güçlenmesi, büyümesi elbette Amerikalı iş adamlarıyla olsa da bugün kontrol edilemez bir güç haline geldi.
Ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen Çin, Washington'ın öncelikli hedefi.
Dünyadaki kavga da bu zaten!
ABD'nin dışında Almanya, Hindistan, Türkiye, Endonezya, Fransa, Rusya gibi ülkelerde de artan Çinli yatırımcılar, İpek Yolu projesinin güçlenmesini sağladı.
Bugün 65 yolu birbirine petek gibi bağlayan şirketler, Amerikalı şirketleri tehdit ediyor.
ABD de İran'ı hedef seçerek, Türkiye ile gerilim yaşayarak, Fransa ile çıkar çatışmasını körükleyerek, Rusya'ya ambargoları arttırarak hem Çin'e hem de doğal olarak İpek Yolu'na darbe vurmayı planlıyor.
Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, İran, küçük de olsa Almanya ve Fransa, DOLAR'sız bir dünya için çalışıyor.
Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, İran açık şekilde doları rezerv para biriminden çıkarmak istiyor.
Bu elbette 100 yıl içinde düşünülen ve büyük riskleri olan bir adım. O nedenle Washington, birçok ülkenin içinde olacağı bir savaş planı da yapıyor.
Çünkü dolarsız bir dünya, her bölgede savaşa neden olabilir.
Ancak Çin de biliyor ki, ABD ile karşı karşıya gelmek kolay değil.
En azından bugün için!
Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, İran gerçek anlamla birlikte olursa, ABD karşısında bir zafer elde etme ihtimalleri var.
Çin ve Rusya, bu kararı aldığı anda iç dengelerinde bir sorun yaşamazlar. Her ne kadar bugün ABD ile savaş ritminde yaşasa da Tahran'da Washington ile işbirliği yapan bir muhalif grup var. Bu grup çok etkin.
Aynı şekilde Türkiye ve Hindistan'da da Amerika Birleşik Devletleri etkin. Yani Türkiye, Hindistan ve İran, DOLAR'sız adımlarını hızlandırırsa iç çekişmelerle karşı karşıya kalır.
Almanya ve Fransa'nın yaşadığı iç karışıklığın nedenlerinden biri de Çin'le olan yakınlaşma ve gizli de olsa DOLAR'sız dünya istekleri.
Çin ile Rusya iki büyük güç olarak DOLAR'sız bir dünya için adım atsalar dahi başarılı olamaz.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkıntı yaşaması için öncelikli olarak doların gücünün azaltılması önemli. Yani seçenek belli ama sonuç pek yakın durmuyor.
Şimdilik!
ABD; Çin'e karşı ticaret silahını kullanma kararı aldığı an belli ölçülerde başarı kazandı. Ciddi olarak bu konuda sonuç almak isterse, Çin'i iflasa yakın halde bırakır.
Çin, ABD'de bulunan fonlarını alacağını pek ummuyor. O nedenli trilyon dolarlık fon büyük bir silah değil. Çünkü büyük güç Amerika, istediğini aldığı için ülkelere fon satıyor. Çinliler 'Almıyorum' diyemedi. Hatta ilginç bir detay vermek gerekirse Çin, ABD'ye gönderdiği belki 100 milyar dolarlık ürünün parasını fon olarak aldı.
Yani tek bir dolar almadı aslında...
Dünyada durum bu!
Türkiye'de de İstanbul seçimlerinde de bu!
Ayrı ve farklı olamaz zaten!
Kavga vardı, alevlendi ve büyüyecek...
Siyasi olarak hedefe gitmek isteyenlerle hedeften dönmek istemeyenlerin kavgası bu!
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