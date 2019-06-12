Boğaz sakinleri
Bu parçalar bir şekilde birleşecek. Hangi parçalar kazanacak, hangileri kaybedecek?
Şu an için en değerli cevap bu! Ancak kimse net bir şey söyleme şansına sahip değil.
Kavganın ana üssü ABD!
Washington'da fotoğraf netleşmediği için sancı uzun sürdü ve yayıldı. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının nedenlerine gebe olan evredeyiz. Her yerde büyük sıkıntılar mevcut.
KÜRESEL BİR GAZ SIKIŞMASI VAR. 70 yıldır süren sistem değişecek!
Ama nasıl! Konu bu. Savaş da bu! KÜRESEL ÇAPTA SÜREN BU KAVGANIN GÖLGESİ DOĞAL OLARAK TÜRKİYE'YE DE DÜŞÜYOR. İki büyük savaş AVRUPA'nın merkezinde çıktı. Şimdi ise ABD ile ÇİN arasında görünen-görünmeyen bütün güçler çekişme halinde!
Hiç adını duymadığımız SOYLULAR işin içinde...
Hanedanlar, krallıklar, prenslikler ve üstün kanlılar!
Dünyanın son şeklini almasını isteyenler adına elbette sahneye çıkanlar var! Daha önce çok sık buraya taşıdım.
Bu isimlerden biri STEVE BANNON! Şu an hiçbir görevi yok. Trump'ın aklıydı, damat ile kavga etti ayrıldı.
Ancak DERİN DEVLETİN AMİRİ olarak her yerde!
Öyle böyle değil hem de...
İtalya ve Fransa'da seçimleri organize eden, aşırı sağı tekrar Avrupa'nın merkezine getiren Steve Bannon, son dönemde Kazakistan'da ortaya çıktı. Medya Forumu için Kazakistan'ın Almatı kentine gitti. Medya Forumu elbette Fransa ve İtalya ziyaretleri gibi bahaneydi.
Asıl iş başkaydı... Mart ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in aniden görevi bırakması ve yerine Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'i getirmesi, ülkenin Pentagon'a evrildiğini gösteriyordu. Öyle ya 30 yıldır ülkeyi yöneten bir isim sağlığı yerindeyken niye istifa ediyordu! ARKA PLANI KONUŞAN YOKTU!
DEVİR TESLİM öncesi Kazakistan'a giden Steve Bannon, olası bir sürprize izin vermiyordu. Jomart Tokayev'le görüşen Bannon, Washington'ın taleplerini emretti. Çin ile yakınlaşan Nazarbayev, büyük bir hata yapmıştı. Hatta görevi bıraktıktan sonra ilk davet aldığı ülke Çin'di! Nazarbayev istifa ettikten birkaç hafta sonra Çin'e gitti. Pekin'de 2'ncisi düzenlenen BİR KUŞAK BİR YOL Uluslararası İşbirliği Forumu'na onur konuğu olarak katıldı. Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e Çin'in en yüksek nişanı kabul edilen Dostluk Nişanı takdim edildi. TARAFLAR NETTİ YANİ! İtiraz eden de her zaman olduğu gibi DERİN ABD'deydi! Kazakistan, artık Çin'le yakın değil. Olamayacak da! Ayrıca Türkiye ile yakın ilişkiler de Nazarbayev sonrası bitti. Çünkü Pentagon böyle istedi, Bannon da bunu garanti altına almak için Kazakistan'da çok önemli görüşmeler yaptı.
Çin'e uzak olan Jomart Tokayev, ABD Başkanı Trump ve damadı Kushner'e de uzak olmak zorunda. Bannon bunu sağladı! Bir dönem TRUMP'ın aklı olan ve seçimi kazandıran Bannon, Kazakistan'da görüşmelerini tamamladı ve ülkesine döndü. Daha doğrusu herkes böyle biliyordu! Ancak gerçek başkaydı...
DERİN ABD'nin derin ismi CIA'nın özel uçağıyla Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a uçtu.
Bu 4 ülkeye Çin ile yakınlıklarını bitirmelerini tavsiye etti.
Tatlı bir tonda...
Kazakistan'da olduğu kadar emir kipi kullanmayan Bannon, bu 4 ülkeyi de ikna etti. Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Amerikan ambargosuyla ağır ekonomik şartlarla yaşamak istememesi elbette büyük bir etkendi. Kazakistan'da aynı forumda konuk olan ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eski Yardımcısı Mark Siegel, Bannon'ın ziyaretlerinden rahatsız oldu. Pentagon'a mesafeli olan Siegel'ın Carter'a bu konuda çok özel brifingler vermesinin üzerinden 40 yıl geçmişti. Açık şekilde Bannon, Avrupa'yı dizayn ettikten sonra Orta Asya'ya uzandı. Çok sayıda insan eleştirse de Bannon, Yeni Dünya Düzeni'nin önemli bir parçasıydı. Ve işini kendi adına iyi yapıyordu! Sevenleri ise "O inandığı ve bağlı olduğu gücün devamı için aklını kullanıyor" diyordu... Bannon, yine Kazakistan'a uçmadan önce Avrupa Parlamentosu seçimlerine çok az bir zaman kalmıştı. Yapacak işleri olduğu için AVRUPA'ya uğradı.
Kimilerine göre Fransa'daki gücünü test etti, kimilerine göre Avrupa Birliği'nin dağılması için adımlar attı. Yorumlar muhtelif! Ancak görünen o ki ABD Başkanı Trump'tan daha çok ilgi gördüğü Fransa'da istediğini alarak, Kazakistan'a gitti. Paris'ten önce Brüksel'de Avrupa Birliği toplantısını basan kişinin de Bannon olduğunu küçük bir detay olarak akılda tutmanın faydası var! Seçim sonuçları Fransa'da aşırı sağın zaferi oldu. Fransa'da Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik oyları yüzde 21.2'den, yüzde 24.52'ye yükselterek zafer kazandı. Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi yüzde 22.4 oyda kalarak yıkım yaşadı. Yani Bannon'un olduğu yerde sonuçlar, Pentagon'un istediği şekilde sonuçlanıyor. Bannon'ın her ziyareti de resmi değil. CIA uçağı o nedenle kullanılıyor.
Habersizce havaalanına iniyor, kimi zaman denizde bir yatta olan görüşmeler kimi zaman yine CIA'in güvenli evinde yapılıyordu... Bunlar son derece doğal! ABD bunu hep yapıyor ve yapmakta. Hele hele ÇİN gibi bir rakip varken geri durmaz. Durmuyor da.
Bütün bunlar olurken, ÇİN ile her yerde kavga ederken acaba TÜRKİYE'de neler olmakta! Galiba herkes biraz bunu gözden kaçırmakta.
40 pilotun F-35 eğitimi sonlanmışken, Rusya'dan alınan S-400 nedeniyle ilişkiler gerilmişken ABD burada boş mu duruyordu... Mümkün müydü! Türkiye gibi kilit, İPEK YOLU'na ruh veren, can katan bir ülkenin görmezden gelinmesi olası mıydı! Elbette hayır... Çin ile yan yana geldiğinde maçın sonucunu değiştirecek olan Türkiye'nin kendi rotasında sağlıklı gitmesi, ilerlemesi istenmezdi...
Küçük bir soru ile akılları karıştıralım... ABD adına hangi YALI'da, hangi YAT'ta, hangi NOKTA'larda buluşmalar yapılmakta ve kimler burada bulunmakta... Ve gündem ne?
İSTANBUL SEÇİMLERİ ve TÜRKİYE'nin rolü olabilir mi?
Peki BOĞAZ'ın sakinlerinin burada rolü var mı? AK PARTİ ve Erdoğan maalesef yine PARANIN SAHİPLERİYLE mücadele etmek zorunda kalacak. İlk değil, son da olmayacak. Burası Türkiye...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Mega cephe 11 Haziran 2019, Salı ABD Savunma Bakanlığı'nın ANKARA'ya yolladığı mektup sanılandan çok daha önemli. Etkileri de sonuçları da çok konuşulacaktır....
- Yeni Roma 01 Haziran 2019, Cumartesi TÜRKİYE'NİN ABD-NATO- BATI ile çatışması yeni değil. Artık herkes üç aşağı beş yukarı olan bitenin farkında. Bu...
- İşte son plan 31 Mayıs 2019, Cuma TÜRKİYE içindeki bir güç, ÇİN'i ve Avrasya'yı önemserken bir güç de KÜRESEL arenada ABD ile birlikte hareket etmek...
- Büyük masa! 30 Mayıs 2019, Perşembe MEDYADA, sosyal medyada, herkesin dilinde İSTANBUL SEÇİMLERİ. Doğal ve anlaşılır. Seçimlerin tekrarı belki sandık...
- Şifre 15 Temmuz 29 Mayıs 2019, Çarşamba SON dönemlerde sadece ben değil, pek çok isim AKDENİZ'i konuşmaya, yazmaya başladı. Özellikle DOĞU AKDENİZ konusunda...