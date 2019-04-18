Yüksek tan-siyon
Sandıklardaki sayımlar itirazlara rağmen tekrar tekrar sayılsa da gelişmeler ORGANİK bir havada yaşanmadı gibi bir his oluştu. AK Parti haklı olarak itirazlarını dile getirdi. Hukuk'u kullanmak için bütün yolları denedi! Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu, bu itirazları değerlendirmeye almadan İmamoğlu'na mazbatayı verdi!
Son söz elbette Yüksek Seçim Kurulu'nda! Kimsenin buna söyleyeceği tek kelime yok!
Olamaz da.. Hukuk ne derse o!
Ancak Türkiye bu yerel seçimlerle birlikte değişik bir iklime büründü!
KÜRESEL ÇEKİŞMENİN en heyecanlı alanı haline geldi! Ve bu yeni başladı daha! Sürecek ve artacak… Peki içeride siyasi iklimi değiştirecek adımlar nasıl atılacak?
Ve kimler çıkacak? Dışarısı işin neresinde?
Bunlar önemli sorular!
Ama önce Fransa'ya PARİS'e gidelim… ÇÜNKÜ NOTRE DAME YANGINININ ARKA PLANI BİLİNMEDEN GELECEĞİ ANLAMAK ÇOK KOLAY DEĞİL…
NOTRE DAME KATEDRALİ'ndeki yangını dün burada yazdım. Genel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındaki AFRİKA savaşını aktardım. Uzun zamandır olan savaşın cephelerini paylaştım.
VE SAHEL'i yazdım! SAHEL neydi? Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan ve Eritre'den oluşan AFRİKA KEMERİ! KUŞAK YOL PROJESİNİN AFRİKA'DAKİ KUŞAK'ı… Zaten haritayı açıp baktığınızda AFRİKA KEMERİ'nin ne kadar anlamlı ve stratejik olduğunu görüyordunuz!
ABD, SUDAN'ı karıştırarak DARBE ile Fransa ve İPEK YOLU'nun önemli aktörü olan ÇİN'e gol atmıştı. Savaşın ana nedeni AFRİKA'daki zenginlik ve onun kontrolü içindi! Bu zenginlik fışkıran KITA için savaş yapılır mıydı? ELBETTE! Zaten DEAŞ adı altında NATO askerleri uzun zamandır FRANSA'yı terörle uykusuz bırakıyordu! En son gittiğimde ASKERLER şehrin her köşesindeydi! Sıkıyönetim altında ihtilalle güne başlamış bir metropolü andırıyordu!
Ben bunları yazarken buna itiraz uzaklardan ABD'den geldi.
Bizim programa yani YAZ-BOZ'a çokça katılan ve destek veren CIA AJANI DAVID STEELE, NOTRE DAME KATEDRALİ'ne başka türlü bakılması gerektiğini belirtti!
Uzun yıllar CIA içinde çalışan Robert David Steele, Paris'in kalbi olan NOTRE DAME yangını için inanılmaz iddialarda bulundu! Aslında söyledikleri beni doğruluyordu! Ancak plağın arka tarafını gösteriyordu. Madalyonun diğer tarafıyla yüzleştiriyordu!
David Steele kısaca net olarak şunları aktarıyordu: Kimse beni bu yangının sıradan bir olay olduğuna inandıramaz. Öncelikli olarak 15 Nisan neyin yıldönümü?
15 Nisan, Titanik'in buz dağına çarpıp battığı tarihin yıldönümü.
Hatta aynı saatler. O kazadan sonra dünya değişti. Merkez bankaları, kimin kontrolüne geçti.
Bunu anlamadan, Notre Dame Katedrali'ndeki yangını anlamak mümkün değil… Tabii ABD DERİN DEVLETİ'nin en gizemli dehlizlerini bilen biri sadece bu kadarla kalmıyordu. Çok daha ileri şeyler dile getiriyordu. Öyle şeyler aktarıyordu ki İSTİHBARAT AĞININ bir sözcüsü gibi rol alıyordu. Ama aktardıkları hiçbir yerde bulunacak cinsten değildi… Ve David Steele paylaştıklarının arkasındaki kaynağı şöyle tarif ediyordu: FRANSA'DAKİ ÖZEL KAYNAKLARIM… Muhtemelen CIA… Steele şunları hemen peş peşe sıralıyordu…
Yangından sonra derhal bölgeye giden Kanadalı istihbarat subayını kim engelledi?
Yangının olduğu iddia edilen bölgede elektrik kabloları yok.
Yangında iki kişi öldü, her ikisi de açıkça öldürüldü (kafalarına birer mermi sıkıldı)
Yangınla mücadele etmek için hiçbir helikopter getirilmedi.
Görevden alınması bile muhtemel olan Macron, artık çok büyük güç kazandı… CIA'nın uzman kadrosundan olan David Steele benim çizdiğim tablonun dışına çıkıyordu. Asıl geldiği yer benim yazdıklarımın tamamen karşısındaydı.
Ama işaret ettiği yapı çok ama çok güçlüydü! Steele YANGININ ARKA PLANI İÇİN İNANILMAZ BİR ÇIKIŞ YAPIYOR VE TANSİYONU ARTIRIYORDU. İDDİASINI GETİRDİĞİ NOKTA ABD'NİN KARŞISINDAKİ BÜYÜK BLOKTU… ORGANİZE BÜYÜK BİR OPERASYONDU!
David Steele, alevler içindeki Notre Dame Katedrali'ni yakanların isimlerini şöyle açıklıyordu: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Merkel ve Papa Francis… Steele kendi kaynaklarına dayanarak operasyonun bir SAHTE BAYRAK olduğunu ortaya koyuyor ve bu olayın sonucunda iki önemli oluşum öne çıkacağına işaret ediyor! AVRUPA MERKEZ BANKASI ve AVRUPA BİRLİĞİ ORDUSU…
Yani PESCO! CIA, şu an için Notre Dame Katedrali'nin kendilerine karşı sağlam bir AVRUPA ittifakının kurulması için yakıldığını ateşe verildiğini düşünmekte… Bu nedenle İNANÇ EKSENLİ ve KALP kadar değerli olan bir noktanın seçilmeliydi ki tüm AVRUPA olayın arkasından birleşmeliydi!
Yangından sonra üzülenlere göz yaşı dökenlere ve en önemlisi bağış yapanlara bakılacak olursa BİRLEŞME "TAMAM" gibi… Steele YANGININ arkasındaki aklı açıkladı… Tam da o noktadan biraz daha derine inelim o zaman… NOTRE DAME de SION mektepleri var! İstanbul'da da var! Bu okullar ROTHSCHILD AİLESİNİN DESTEKLERİYLE kuruldu. Kurucusu ALPHONSE RATISBONNE bankerlik yapan bir Yahudiydi! Ailenin dokuzuncu çocuğuydu! Ailesine ait bir bankada çalışırken BARON ROTHSCHILD kendisini ROMA'ya yolladı!
Burada "MERYEM ANA'YI GÖRDÜM" diyerek KATOLİK oldu! İsminin başına MERYEM (Marie) koydurdu! Yıllarca CİZVİT PAPAZLIĞI yapan ağabeyi ile birlikte bu ekolden kopup SİYON KARDEŞLERİ CEMAATİNİ kurdular! Kendileri gibi hareket eden iki YAHUDİ kadın da yanlarına geldi. Onlar da SİYON KIZKARDEŞLERİ CEMAATİ'ni kurdu! Yahudilerle KATOLİKLERİ biraya getirdiler! Bizim eğitim tarihimiz de böyleydi… Çocukları yolladığımız okulları bile bilmezdik!
Maalesef bilmeden gidiyorduk uzun süre! Bu ayrı bir konuydu!
Neyse biz yangına geçelim yine… Katedral yangınının arkasındaki BLOKU ciddiye alırsak yani STEELE'nin sözlerine inanırsak karşımıza AİLE çıkmakta! Yani ROTHSCHILDLER! Çünkü AİLE, Macron'u getiren MERKEL'i ayakta tutan PAPA'ya da güç veren BÜYÜK OLUŞUMDUR! İngiltere zaten anavatanları gibi! Bir de bu dengenin üzerine RUS ORTODOKS KİLİSE'nin açıklamasını ekleyin… KİLİSE şöyle dedi: Katedral yangınında 'bir işaretin gizli olduğuna' inanıyoruz. Bundan sonra dünya eskisi gibi bir yer olamayacak…' Eğer AVRUPA RUHU, ABD'ye AVRUPA içinde operasyon çekiyorsa gidişat sanıldığından da kritik demektir!
Hem AVRUPA RUHU hem ABD ruhu TÜRKİYE içinde kıyasıya yarışacaktır! İKİ GÜCÜN hem muhafazakarlar hem laikler içinde çok güçlü etkileri ve bağları vardır… O kavga kesin olarak buraya taşınacaktır… Şimdi isimleri yazmam doğru olmaz ama… TANSİYON giderek artacaktır! Bu iki gücün savaşı TÜRKİYE olmadan sonuçlanmaz… Bu nedenle türbülans yaşanacaktır!
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