Kanlı oyun
Kimsenin burnu bile kanamasın! Dileğimiz bu!
Ancak petrol varsa, gaz varsa, değerli maden varsa ölenler oluyor!
BATI kendi refahını korumak için gözünü kırpmadan öldürüyor...
Yeni Zelanda'da durum farklı mı?
Değil...
Gelin arka plana seyahat edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak...
Yaklaşık bir ay önce, Şubat 21'de, NATO'nun Brüksel III. Leopold Bulvarı'ndaki merkezinde büyük bir buluşma vardı. Gelenlerin gündemi yoğundu! Ve önemli kararlar verilmesi gerekiyordu. Biz bilmiyorduk! Masanın başına geçenler için gündem belliydi...
ABD'nin PESCO'yu yani AVRUPA ORDUSU'nu engellemesi, ARAP NATO'su, AKDENİZ, KIBRIS ve TÜRKİYE'nin tavrı...
Masadakiler bunları ele aldı.
Saatlerce ne yapılacağı tartışıldı!
Masada karara varılan konuların başında ARAP NATO'sunun İsrail tarafından yönetilmesi geliyordu! Yakın tarihi düşünün! ARAP-İSRAİL savaşlarını düşünün! Şimdi ARAPLAR'DAN ORDU KURULACAKTI, İSRAİL DE YÖNETECEKTİ! İlginç değil mi! Katar, Kuveyt gibi düşündüğünü aktardı. ARAP NATO'su oluşumuna sıcak bakmadığını gösterdi! Belki de masadaki önemli detaylardan biri buydu!
Haliyle TÜRKİYE masanın en detaylı gündemiydi!
Biz YENİ ZELANDA katliamı sonrası duyduk ama o masanın en önemli gündemi AYASOFYA idi! Türkiye tarafından AYASOFYA konusunun kaşınmasına o masada karar verildi! Toplantıda bulunan Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri de bu konuda destek olacağını söyledi. Zaten açıklamalarına bakarsak oldu da!
Avrupa Birliği'ndeki en önemli Washington tutkunu isim olan Piri, önemli bir CIA ajanı gibi görev yapmaktadır. Asla Avrupa Birliği'nin büyüklüğünü istemez, Washington destekli bir Avrupa için çalışır. Türkiye'de kimlerle dost olduğuna bakın, fotoğrafı net olarak çekersiniz! Kati Piri, Ayasofya cami olursa Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğini söyledi.
HATIRLAYIN!
O toplantıda ne konuşuldu tam olarak bilemiyoruz. Ama masada konuşulan konuların YENİ ZELANDA'da katliam ve AYASOFYA SLOGANI olarak karşımıza çıkması tesadüf mü? Bilemiyorum.
Katliam yapan terörist Brenton Tarrant, "Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopol hak edildiği gibi tekrar Hıristiyan kenti olacak" dedi. Sonra Kati Piri'nin dışında da birçok kişi, buna benzer açıklamalar yaptı. Azılı katil Tarrant ile Piri aynı ağızdan konuşuyordu. Garip bir tesadüf ile karşı karşıyaydık!
Şimdi Ayasofya tartışmaları Türkiye'yi içine çekecek, bir kaosa mı neden olacak bilemiyoruz! Ancak Başkan Erdoğan, AYASOFYA konusunda net tavır koyarak oyunu bozdu! NATO'nun zihninde ERDOĞAN'ın camiler için sert kararlar alması ve adım atması var... Bu olduğu an dünyada TÜRKİYE karşıtı rüzgar başlayacak. Baskı artacak!
KIBRIS da AKDENİZ de masaya gelecek. AYASOFYA ile aralanan kapıdan bu konular da geçecek! Akdeniz'deki büyük payı isteyen Washington, Pentagon'la Kuzey Afrika'yı resmi olarak işgal etmeyi planlıyor. Arap NATO'su da bu görev için hazır.
Eğer AYASOFYA'yı gündeme getirirlerse ve bu başarılı olursa tartışmalar ve baskı Türkiye'yi PESCO dışında tutacak.
Ardından da Arap NATO'su PESCO'dan önce Akdeniz'de olacak.
Toplantıda elbette sadece Kati Piri yoktu! Çok önemli ülkelerde çok önemli koltukları işgal eden isimler hazır bulunuyordu!
Emekli Türk generallerin verdiği rapora göre Türkiye, Ayasofya konusunda Washington'ın planları doğrultusunda tepki verir. Bu da Türkiye'ye karşı büyük operasyon için zemin hazırlar. Birkaç hafta içinde bunu göreceğiz. Adamların kafasında bu var!
Türkiye, birçok kıtada tahminlerin üzerinde bir güç kazandı Bu da Türkiye'nin bazı konularda önünün kesilmesi için Washington'ı harekete geçirdi.
Türkiye kendi kararlarıyla gittiği için Washington'un hedefi oldu.
Ortaklığı kabul etmediği için saldırılar gerçekleşti! Ortaklık yine kurulamazsa saldırılar yine olacak! MASADA KONUŞULDU ÇÜNKÜ!
Ayrıca Türkiye'nin Çin'le yakınlaşmasının önüne geçmek için de bazı kararlar alındı.
Özellikle Doğu Türkistan kozu kullanılacak. Müslümanlar'ın işkence gördüğüyle ilgili kampanya başlayacak. Türkiye ile Çin araya mesafe koyacak.
Türkiye ABD'ye göz kırpacak!
OYUN BU!
Tabii bu olursa Türkiye'nin DOĞU TÜRKİSTAN konusunda sessiz kalmaması sağlanacak! Çünkü Çin İPEK YOLU'nda İngiltere ve Türkiye ile birlikte yürümekte... Bu durum ÇİN'in yükselişi demek!
NATO da bunun farkında! Çin'in yükselmesi ABD'nin ASYA ve ORTADOĞU'da zayıflaması, bitmesi demek! Pentagon'un korkulu rüyası da bu!
Aynı PENTAGON enerji olmadan İPEK YOLU'nun yaşayamayacağını da biliyor haliyle... Enerji olmazsa Çin de WASHINGTON'un yoluna girmek zorunda! Çin'de yaşayan milyonlarca düşük gelirli insan var. Çok büyük bir nüfus bu! ABD kendi büyüttüğü ÇİN'i güçsüzleştirerek kendi sistemini kurmak niyetinde.
BAŞARACAK MI? BAŞARAMAYACAK MI?
Konu bu! Türkiye Çin'e hayat vereceği için, verme ihtimali bulunduğu için, AYASOFYA ile hedef oldu! Olacak da... NATO bir şekilde buraya rahatsızlık verecek. Masanın konusu TÜRKİYE zaten! Bilerek gidelim... Brüksel'de TÜRKİYE masaya geliyor, dün de bir TÜRK Hollanda'da 3 masum insanı öldürüyordu! Utrecht 24 Ekim Meydanı'ndaki Oudenrijn Hastanesi durağına silahlı saldırı düzenleyen Yozgat doğumlu GÖKMEN TANIŞ isimli TÜRK 3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de ağır yaraladı! Zanlının DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürüldü!
Bittiği söylenen DEAŞ yani!
NATO'da TÜRKİYE ile ilgili sıkıntı var! Kendi kararlarımızı aldığımızdan gelmek için yol arayacaklar! Yeni Zelanda'dan TÜRKİYE çıkıyor, Utrecht'ten TÜRK çıkıyor! Dikkatli olalım...
Çünkü Türkiye olmadan ÇİN büyük olamaz. Bunu biliyorlar!
Diz çöktürmek için gelecekler.
Çin ile mücadele sürerken bizi saf dışı bırakmayı deneyecekler!
Tek hedef biz de değiliz ama gelecekler... İşi AYASOFYA'ya kadar götürdüklerine göre zor durumdalar! Yine de dikkat!
Pis oynuyorlar çünkü!
NOT: Hollanda'daki cinayet aile içi olsa bile NATO'nun planı devrede...
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