Yeni dünya
Uçakları imha edildi. Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçakları KARADENİZ'e çakıldı. Ve daha neler neler...
Bir güç, RUSYA ile TÜRKİYE'nin yakınlaşmasına ciddi itiraz ediyordu...
Bizler olan biteni münferit olay gibi görüyor ve gazetelerde, televizyonlarda gördüklerimizle yetiniyorduk.
Oysa arka planda büyük bir kavga yaşanıyordu... 15 Temmuz kalkışmasından sonra MOSKOVA ile ilişkileri rayına koyabiliyorduk!
Zor oluyordu ama neticede yol alınıyordu...
Tabii ki saldıran güç, yani RUSYA-TÜRKİYE yakınlaşmasını istemeyen güç, Amerika Birleşik Devletleri'ydi!
NATO haliyle!
Peki bu saldırının altında yatan neden neydi? Niçin ABD iki ülkeye birden terörle para ile sabotajlarla saldırıyordu! İki ülkenin yakınlaşması neyin önünü açıyordu? Kaygıları nelerdi?
Açalım biraz...
Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin birkaç önemli sebebi var! Bence en önemlilerinden bir tanesi TÜRK AKIMI! Putin bunu Erdoğan'a açtıktan sonra, ANKARA kabul ettikten sonra tansiyon hiç düşmedi... Her yerden geldiler! Sonuç alamasalar da sarstılar! Büyük devletler çıkarları tehlikeye girdiği zaman hiç tahmin etmediğimiz yerden gelirler! 17- 25'e de GEZİ'ye de 15 Temmuz'a da böyle bakmakta fayda var!
Mesela bir güç neden eski yeni MİT MÜSTEŞARLARINI almak ister! Tutuklamak ister! Bunun nedeni ne olabilir ki? Düşünmek gereken noktalar bunlar! Ya da ABD niçin İRAN'ı hedefe koyar!
Sınır komşusu değil, rakibi değil, tehdit değil... Ama düşman! Çünkü DÜŞMANININ DOSTU! Yani ÇİN'in... Önceden bu ilişkileri anlatırken zorlanıyordum. Şimdi aklı başında herkes anlamaya başladı. Bu bizler için umut verici...
CHP bile Kemal Bey için "DIŞ OPERASYON" tanımı yapıyor!
Geldiğimiz nokta hiç de fena değil!
Devam...
Neden Rusya-Türkiye ilişkilerine geldim? Nedeni var! Pentagon'daki son raporu, Washington'da konuşulan gizli manşeti paylaşmak için elbette!
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ve TANAP boru hattının ABD için ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Bu kadar mı? Değil elbette! Perry, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bu konuyla ilgili hazırladığı raporu Pentagon ve Beyaz Saray'la paylaştı. Ve ekledi:
ACİL HAREKETE GEÇİLMESİ GERİKYOR! Paylaşmak istediğim de buydu! "ACİL HAREKETE GEÇİLMMESİ" kısmı yani!
Rapor aslında Türk- Rus yakınlığından neleri kaybedeceklerini anlatıyordu...
Açık ve net ifadelerle... Peki raporun can alıcı cümlesi neydi...
İşte bunu bilmekte büyük fayda var!
RAPORDAKİ bir paragraf bütün sıkıntıyı özetliyordu.
Zaten bu nedenle hazırlanıp ilgili makamlara sunulmuştu...
Raporda, "Türk Akımı ve TANAP, Avrupa'nın enerjisini bir ülkeye bağlıyor. Yani Rusya çok güçlenecek. Rusya'nın güçlenmesiyle birlikte Türkiye de Avrupa'da etkin ülke konumuna gelecek. Bu iki proje de Türkiye- Rusya birlikteliğini bir daha ayrılamaz şekilde buluşturacak.
Esas problem de burada başlayacak. Çünkü Akdeniz'de Türkiye ile Rusya birlikte hareket etmeye başlarsa, gelecekteki birçok proje başlamadan bitecek.
Akdeniz'den uzak kalacak bir Washington, ulusal güvenlik sorunuyla yaşamak zorunda kalır.
Bugüne kadar hiç olmamış bu durum, ağır sonuçlar doğurur!
O nedenle hem Türk Akımı hem de TANAP; bir an önce engellenmeli" ifadeleri yer alıyordu!
TANAP neydi?
Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır.
Peki TÜRKAKIM neydi?
Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunların ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu.
TürkAkım projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçirerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyor...
Yani AVRUPA GAZ ile TÜRKİYE ÜZERİNDEN RUSYA'YA BAĞLANIYORDU.
UKRAYNA'daki içsavaşın nedenine girmiyorum. ABD'nin orada kurduğu oyundan almak istediği sonuçlara girmiyorum...
Ama konu bu! ABD kendine bağlı bir ÇİN ve AVRUPA istiyor.
YÖNETEBİLSİN diye... Bu oyunu bozan iki büyük ülke var!
TÜRKİYE ve RUSYA!
Bugün BREXIT tartışması yaşayan İngiltere de TANAP'a tam destek veriyor. Lordlar Kamarası'ndaki birçok toplantıda, TANAP'ın önemine dikkat çekildi.
İngiliz enerji şirketi BP, Norveçli Statoil ve Fransız Total'in de TANAP'a ortak olması, ABD'yi rahatsız etmişti. Ortaklığın talep edilmesi ABD'yi çok ama çok rahatsız etmişti! Daha yıl 2012'ydi!
Bundan iki yıl sonra bu dengede rol alan bir önemli şahıs ortadan kaldırılıyordu! Daha önce birkaç kez başka nedenlerle yazdım.
Şimdi de başka pencereden yazalım...
Tarihler 2014'ü gösterirken inanılması güç bir uçak kazası yaşandı! VIP yolculara hizmet veren Falcon-50 tipi özel jet Paris'e gitmek üzere piste çıkarak sürat kazanmaya başladı.
Uçak 250 km hızla pistin ortasına ulaştığında karşısına kar küreme aracı çıkıverdi. Ön şasisiyle bu araca çarpan uçak, birkaç metre havalandıktan sonra alevler içerisinde piste geri çakıldı.
Moskova'daki Vnukova Havalimanı'nda meydana gelen daha önce benzeri hiç görülmeyen kazada Fransız petrol şirketi Total'in CEO'su Christophe de Margerie dahil dört kişi ölüyordu!
TANAP buradaki kazanın gizli manşetiydi! Çünkü Total'in CEO'su Christophe de Margerie TANAP'a kayıtsız kalmak istemiyor ve işin içinde yer almak niyeti taşıyordu!
TANAP'la yapılan anlaşmadan kısa bir süre sonra bu kaza yaşanıyor ve operasyon içinde bulunanlara mesaj veriliyordu!
Bu nedenle TÜRKİYE'nin içinden geçtiği türbülansı iyi anlamak şart!
Bir kez ANKARA yeni masada, yeni oyunda yer almak istiyor.
Bunun için hedef oluyor. Eskisi gibi oyunun kurallarını kabul ettiğiniz zaman her 10 yılda bir DARBE ve ekonomik krize kapınızı sonuna kadar açmış oluyordunuz!
Rusya da Çin de İran da Hindistan da İngiltere de Almanya da Fransa da ABD'den yakayı kurtarmak istemekte... Bunun için yeni bir yol bulma çabası var! İKİ BÜYÜK DÜNYA SAVAŞINDAN sonra kurulan dengeler sarsılıyor. Yıkılacak da...
Kimin kazanacağını bilemem.
Ama kazanan kim olursa olsun TÜRKİYE ile ortaklık yapmak zorunda! ABD kazansa bile bunca hır güre rağmen oturup anlaşmak zorunda. AVRASYA-ORTADOĞU bizsiz olmaz çünkü! Çin kazanırsa zaten hızla yükseliriz... Onlar da bizsiz bir kurşun kalem bile buralara yollayamaz!
Ama bu DENGE yazıldığı gibi kolay kurulmuyor ve bozulmuyor!
Sancılı ve gözyaşı dolu oluyor!
Boeing düştü, 50'den fazla ülke YASAK getirdi bu uçaklara! Bence Washington Boeing'den çok karşısında bu kadar ülkenin nasıl olup da birleştiğini sorguluyor...
Dün masal gibi gelen şeyler bugün İTTİFAK olarak karşımızda! Yeni bir dünya kuruluyor! Kesin! Türkiye de buradaki yerini alacak. Nasıl mı? Göreceğiz...
Ama alacak!
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